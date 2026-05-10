وداعًا للمزارعين التقليديين – هناك بديل ممتع قد يكون موجودًا بالفعل في مطبخك

هل تشعر بالملل من مجموعة أواني النباتات المنزلية المتوفرة في مركز حديقتك المحلي؟ ربما كنت مترددا في شراء مزارعين جدد لأنها مكلفة للغاية. إذا واجهت أيًا من هذه المواقف مؤخرًا، فقد حان الوقت للتفكير في الأدوات المنزلية الشائعة التي يمكنك تحويلها إلى مزارع جميلة. على الرغم من أن عقلك ربما يقفز إلى أوعية زرع مصنوعة من الجرار أو العلب أو الأوعية القديمة، يمكنك في الواقع إنشاء زارع ساحر تمامًا من ماكينة صنع القهوة المتقاعدة.
قد يبدو هذا خيارًا غير عادي لمنزل نباتي، لكن تصميم جهاز المطبخ الكلاسيكي هذا مفيد بشكل مدهش. للبدء، تشتمل ماكينة صنع القهوة على العديد من المنخفضات المثالية لملء التربة والنباتات. على سبيل المثال، يعتبر إبريق القهوة الزجاجي الشفاف مثاليًا للتكاثر لأنه يمكنك رؤية جذور النبات. وبالمثل، فإن السلة التي تملأها عادةً بالقهوة الطازجة يمكن أن تدعم البوثوس الزائد.
من الواضح أن هذا الخيار لإعادة استخدام أحد العناصر في منزلك وتحويله إلى زارع رائع يوفر لك المال. يمكن لآلة صنع القهوة الواحدة أن تحل محل اثنين أو ثلاثة – أو ربما أكثر، اعتمادًا على مدى إبداعك – أوعية نباتات مزخرفة تم شراؤها من المتجر. هذا صحيح بشكل خاص إذا قمت بإعادة تدوير آلة صنع القهوة التي تمتلكها بالفعل، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا توفير واحدة بسعر معقول. بمجرد أن تصبح آلة صنع المشروبات القديمة في متناول يدك، فقد حان الوقت لتحويلها إلى أصيص عملي لسطح الطاولة أو جزيرة المطبخ أو وحدة التحكم في المدخل.
كيفية تحويل آلة صنع القهوة القديمة إلى أصيص زرع داخلي مزخرف
إذا كنت ترغب في استخدام سلة التخمير الموجودة في الجزء العلوي من ماكينة صنع القهوة كزراعة، قم بإزالة الغطاء لتسهيل الوصول إلى المساحة. أثناء قيامك بذلك، أمسك بزوج من قصاصات الأسلاك واقطع السلك الكهربائي بالقرب من جسم الآلة قدر الإمكان. قم بتغطية سلة التخمير بمادة قابلة للاختراق، مثل مرشح القهوة (بشكل مناسب) أو وسادة شبكية لتصريف جوز الهند من Le Tauci بعرض 2 بوصة. سيؤدي ذلك إلى إبقاء التربة في مكانها مع السماح بتصريف المياه من خلالها، مما يمنع الجذور من التشبع بالمياه. املأ سلة التخمير المبطنة بمزيج Miracle-Gro Indoor Potting Mix وأدخل نباتك المنزلي المفضل. أخيرًا، إذا كانت ماكينة صنع القهوة قديمة أو مكسورة، فقد يتساقط الماء من خلال الماكينة، مما يؤدي إلى إتلاف السطح الموجود بالأسفل. ضعه على صينية مزخرفة لالتقاط أي مياه طائشة.
يمكنك أيضًا زراعة النباتات في إبريق القهوة الزجاجي، والذي يتناسب عادةً بشكل مريح بين قاعدة السلة ولوحة التدفئة. هذا لا يترك مجالًا كبيرًا للنباتات الطويلة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتساقط الماء من سلة التخمير إلى الوعاء، بينما قد تحبس الجوانب الزجاجية الرطوبة. من الأفضل إنشاء ترتيب على طراز terrarium. املأ الأصيص إلى منتصفه بأفضل مواد التصريف لتخليص نباتاتك من الرطوبة الزائدة – الحصى أو الرمل – ووسط نمو مناسب، ثم قم بزراعة الأنواع المدمجة التي ستبقى داخل الأصيص وتفضل الرطوبة العالية – نبات الهليون السرخسي (Asparagus setaceus)، والنبات العصبي (Fittonia albivenis)، وطحلب كراوس (Selaginella kraussiana) مجرد أمثلة قليلة.