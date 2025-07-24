ودّع الأفاعي في حديقتك إلى الأبد بخطوات بسيطة

في مساءٍ ربيعي كنت أرتب أدوات الحديقة عندما لاحظت حركةً خفيفة بين الأعشاب—كان ثعبانٌ صغيرٌ يلوذ بالفرار عند اقترابي. حينها فكرت في طرقٍ طبيعيةٍ لحماية الحديقة دون الإضرار بهذا الكائن المهم في التوازن البيئي. إليك بعض الخطوات البسيطة لتوديع الأفاعي في حديقتك إلى الأبد:

ما الذي يُبعد الأفاعي؟

إزالة المخابئ : الأفاعي تحب الأماكن المظلمة والرطبة مثل كومات الأوراق والأغصان. بتنظيف الحديقة بانتظام وقصّ الأعشاب الطويلة، تمنعها من إيجاد مكانٍ للاختباء.

: الأفاعي تحب الأماكن المظلمة والرطبة مثل كومات الأوراق والأغصان. بتنظيف وقصّ الأعشاب الطويلة، تمنعها من إيجاد مكانٍ للاختباء. سدُّ الشقوق : تفحص أسوار المنزل وأسفل الأسطح بحثًا عن فتحات صغيرة، ثم سُدّها لمنع دخولها.

: تفحص أسوار المنزل وأسفل الأسطح بحثًا عن فتحات صغيرة، ثم سُدّها لمنع دخولها. ترتيب الأدوات: ارفع العِيدان والألعاب القديمة من الأرض واحتفظ بها في مخزنٍ مُغلَق، حتى لا تصاب بالمفاجأة عند إعادة استخدامها.

تأمين المحيط بسياج مناسب

حتى وإن تمكن الثعبان من تسلّق الحواجز، فإنه يفضّل الانسحاب إذا وجد طريقًا صعبًا. تركيب سياجٍ منخفض من أسلاك متداخلة يقي حديقتك من الزيارة غير المرغوب فيها.

جعل مصادر الماء أقل جاذبية

تتجه الأفاعي إلى النوافير وبرك المياه بحثًا عن الندى والبرودة. بإحكام تغطية الأحواض أو رشّ الخل الأبيض حول حوافها، تقلل من إغراء الأماكن الرطبة.

أصدقاء الطبيعة في الزقاق

الدواجن المنزلية : تربية دجاجة أو اثنتين ليس فقط يوفّر البيض الطازج، بل يجعل المَساحة أقل ودًّا للأفاعي.

: تربية دجاجة أو اثنتين ليس فقط يوفّر البيض الطازج، بل يجعل المَساحة أقل ودًّا للأفاعي. القنافذ: إن صادفت قنفذًا يتجوّل ليلاً في حديقتك، فهو يسهم في إبعاد القوارض والثعابين الصغيرة.

استخدام الحيوانات الأليفة كطارد طبيعي

إذا كان لديك قطّ أو كلب يتجولان في الحديقة، فإن رائحتهم وخصائصهم التناسلية قد تردع الأفاعي عن الاقتراب.

الأجهزة والصوت

جهاز الموجات فوق الصوتية : يبثّ اهتزازاتٍ لا يطيقها الثعبان، فتفرّ إلى الخارج.

: يبثّ اهتزازاتٍ لا يطيقها الثعبان، فتفرّ إلى الخارج. إحداث الضوضاء: تشغيل المجزّات أو المناشير الكهربائية بإيقاعاتٍ متقطعة يُزعجهم ويدفعهم إلى الرحيل.

الروائح التي تطرد الأفاعي

الثوم والبصل : ينقع بضعة فصوص ثوم أو بصلٍ مفروم في ماءٍ ساخن، ثم يُرشّ حول مناطق النشاط.

: ينقع بضعة أو بصلٍ مفروم في ماءٍ ساخن، ثم يُرشّ حول مناطق النشاط. القرفة والقرنفل : تُضاف 10–20 قطرة من الزيوت العطرية إلى لتر ماء، ويُرَشّ الخليط أحيانًا لعدة أيام.

: تُضاف من الزيوت العطرية إلى لتر ماء، ويُرَشّ الخليط أحيانًا لعدة أيام. زرع نباتات طاردة: مثل زنبق الشتاء (هَلِيبُور السوداء) ونبتة الرُّو، فهما يُفرزان روائحٍ خانقة للأفاعي، مع ضرورة التعامل بقفازاتٍ لسلامتك.

هل لي الحق في قتل الأفاعي في حديقتي؟

قانونيًا، الأفاعي تُعتبر حماية بيئية؛ لذا يُحظر قتلها أو إيذاؤها. إذا وجدت نوعًا سامًا أو شعرت بالخطر، يمكنك الاستعانة بـ: