وسادة اليقطين الأنيقة الهدف هي إعطاء ردود فعل ردود فعل

مع اقتراب السقوط السريع ، فإن إغراء التفاخر على عناصر ديكور جديدة لطيفة وتحويل مساحتك لهذا الموسم حقيقي. هذا صحيح بشكل خاص عندما تتسوق للحصول على قطع موسمية لذيذة ، مما يعني في كثير من الأحيان التوجه إلى تجار التجزئة المرتفعين مثل Pottery Barn أو West Elm وإنفاق قرش جميل. لحسن الحظ ، جاء Good OL ‘Target في القابض هذا الموسم بعنصر مناسب للميزانية من مجموعته الخريف 2025: وسادة رمي بوكي في الاتجاه من عتبة الخط الداخلي التي تشكل مثل اليقطين.

متوفرة في ثلاثة درجات خريفية صامتة وتجارة التجزئة مقابل 20 دولارًا فقط لكل منها ، حصلت وسادة رمي اليقطين على شكل Teddy على شكل Target على ختم الموافقة من العديد من المراجعين عبر الإنترنت ، والذين يقولون بأغلبية ساحقة أنها تبدو مصقولة وذات جودة أعلى من سعرها الميسور. إنها أيضًا خدعة شبه مثالية لوسادة قرع Bouclé من Pottery Barn ، والتي تصل إلى ما لا يقل عن 20 دولارًا إلى 40 دولارًا تبعًا للحجم. بناءً على موقعك ، يمكنك التقاط نسخة مستهدفة في أقرب متجر لك أو تسليمها مباشرة إلى منزلك. تعثر على عدة ألوان مختلفة ، وتهربهم في جميع أنحاء المنزل ، وسوف تعطي منزلك لمسة غريب الأطوار للسقوط التي لا تزال تبدو مكسورة دون كسر البنك (عشاق التوابل اليقطين ، نحن ننظر إليك).