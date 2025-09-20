وسادة اليقطين الأنيقة الهدف هي إعطاء ردود فعل ردود فعل

مع اقتراب السقوط السريع ، فإن إغراء التفاخر على عناصر ديكور جديدة لطيفة وتحويل مساحتك لهذا الموسم حقيقي. هذا صحيح بشكل خاص عندما تتسوق للحصول على قطع موسمية لذيذة ، مما يعني في كثير من الأحيان التوجه إلى تجار التجزئة المرتفعين مثل Pottery Barn أو West Elm وإنفاق قرش جميل. لحسن الحظ ، جاء Good OL ‘Target في القابض هذا الموسم بعنصر مناسب للميزانية من مجموعته الخريف 2025: وسادة رمي بوكي في الاتجاه من عتبة الخط الداخلي التي تشكل مثل اليقطين.
متوفرة في ثلاثة درجات خريفية صامتة وتجارة التجزئة مقابل 20 دولارًا فقط لكل منها ، حصلت وسادة رمي اليقطين على شكل Teddy على شكل Target على ختم الموافقة من العديد من المراجعين عبر الإنترنت ، والذين يقولون بأغلبية ساحقة أنها تبدو مصقولة وذات جودة أعلى من سعرها الميسور. إنها أيضًا خدعة شبه مثالية لوسادة قرع Bouclé من Pottery Barn ، والتي تصل إلى ما لا يقل عن 20 دولارًا إلى 40 دولارًا تبعًا للحجم. بناءً على موقعك ، يمكنك التقاط نسخة مستهدفة في أقرب متجر لك أو تسليمها مباشرة إلى منزلك. تعثر على عدة ألوان مختلفة ، وتهربهم في جميع أنحاء المنزل ، وسوف تعطي منزلك لمسة غريب الأطوار للسقوط التي لا تزال تبدو مكسورة دون كسر البنك (عشاق التوابل اليقطين ، نحن ننظر إليك).
كيفية تصميم عناصر ديكور المنزل الموسمية بطريقة أنيقة ومرتفعة
عند تزيينها مع عناصر ديكور موسمية مثل وسادة على شكل قرع ، هناك بعض النصائح القليلة التي يجب وضعها في الاعتبار حتى تبقي مساحتك أنيقة ولا تقع في أي مصائد شائعة. أول الأشياء أولاً: لا تذهب مع لحم الخنزير. يوصي العديد من إيجابيات التصميم الداخلي باختيار بعض القطع ، من الناحية المثالية متعددة الأغراض ، واستخدامها بشكل ضئيل وعميق في مساحتك. فكر: استكمال الأثاث على مدار العام والديكور المنزلي ، وليس غرق منزلك بعناصر جديدة أو كيتشي.
ستحتاج أيضًا إلى التأكد من اختيار القطع المناسبة. قد يكون من المفيد إجراء تقييم ما لديك أولاً ، ثم مصدر إلهام للديكور الموسمي عبر الإنترنت. بعد ذلك ، ابحث عن العناصر الموسمية بألوان دافئة أو قوام مثيرة للاهتمام ، وقم بتصميمها حول قطع أخرى في منزلك والتي تبدو أكثر كلاسيكية وصقلًا. تهدف للحصول على توازن بين الأشكال المختلفة ، والقوام ، والمشاعر. لا يمكنك أن تخطئ في قطعة لهجة وظيفية ، مثل بطانية مبطن ، أو شمعة في رائحة خريفية ، أو كتاب طاولة القهوة تحت عنوان يلتقط روح الموسم. من خلال كونك أكثر انتقائية ، ستتجنب الذهاب إلى الخارج على الأشياء الموسمية وتوفير أموالك المكتسبة بشق الأنفس لقطع ديكور المنزل الخالدة-مثل وسادة اليقطين.