وسادة اليقطين الأنيقة الهدف هي إعطاء ردود فعل ردود فعل

الإسكان
وسادة اليقطين الأنيقة الهدف هي إعطاء ردود فعل ردود فعل

مع اقتراب السقوط السريع ، فإن إغراء التفاخر على عناصر ديكور جديدة لطيفة وتحويل مساحتك لهذا الموسم حقيقي. هذا صحيح بشكل خاص عندما تتسوق للحصول على قطع موسمية لذيذة ، مما يعني في كثير من الأحيان التوجه إلى تجار التجزئة المرتفعين مثل Pottery Barn أو West Elm وإنفاق قرش جميل. لحسن الحظ ، جاء Good OL ‘Target في القابض هذا الموسم بعنصر مناسب للميزانية من مجموعته الخريف 2025: وسادة رمي بوكي في الاتجاه من عتبة الخط الداخلي التي تشكل مثل اليقطين.

متوفرة في ثلاثة درجات خريفية صامتة وتجارة التجزئة مقابل 20 دولارًا فقط لكل منها ، حصلت وسادة رمي اليقطين على شكل Teddy على شكل Target على ختم الموافقة من العديد من المراجعين عبر الإنترنت ، والذين يقولون بأغلبية ساحقة أنها تبدو مصقولة وذات جودة أعلى من سعرها الميسور. إنها أيضًا خدعة شبه مثالية لوسادة قرع Bouclé من Pottery Barn ، والتي تصل إلى ما لا يقل عن 20 دولارًا إلى 40 دولارًا تبعًا للحجم. بناءً على موقعك ، يمكنك التقاط نسخة مستهدفة في أقرب متجر لك أو تسليمها مباشرة إلى منزلك. تعثر على عدة ألوان مختلفة ، وتهربهم في جميع أنحاء المنزل ، وسوف تعطي منزلك لمسة غريب الأطوار للسقوط التي لا تزال تبدو مكسورة دون كسر البنك (عشاق التوابل اليقطين ، نحن ننظر إليك).

كيفية تصميم عناصر ديكور المنزل الموسمية بطريقة أنيقة ومرتفعة

عند تزيينها مع عناصر ديكور موسمية مثل وسادة على شكل قرع ، هناك بعض النصائح القليلة التي يجب وضعها في الاعتبار حتى تبقي مساحتك أنيقة ولا تقع في أي مصائد شائعة. أول الأشياء أولاً: لا تذهب مع لحم الخنزير. يوصي العديد من إيجابيات التصميم الداخلي باختيار بعض القطع ، من الناحية المثالية متعددة الأغراض ، واستخدامها بشكل ضئيل وعميق في مساحتك. فكر: استكمال الأثاث على مدار العام والديكور المنزلي ، وليس غرق منزلك بعناصر جديدة أو كيتشي.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من اختيار القطع المناسبة. قد يكون من المفيد إجراء تقييم ما لديك أولاً ، ثم مصدر إلهام للديكور الموسمي عبر الإنترنت. بعد ذلك ، ابحث عن العناصر الموسمية بألوان دافئة أو قوام مثيرة للاهتمام ، وقم بتصميمها حول قطع أخرى في منزلك والتي تبدو أكثر كلاسيكية وصقلًا. تهدف للحصول على توازن بين الأشكال المختلفة ، والقوام ، والمشاعر. لا يمكنك أن تخطئ في قطعة لهجة وظيفية ، مثل بطانية مبطن ، أو شمعة في رائحة خريفية ، أو كتاب طاولة القهوة تحت عنوان يلتقط روح الموسم. من خلال كونك أكثر انتقائية ، ستتجنب الذهاب إلى الخارج على الأشياء الموسمية وتوفير أموالك المكتسبة بشق الأنفس لقطع ديكور المنزل الخالدة-مثل وسادة اليقطين.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية