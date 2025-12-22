وسجل جالين برونسون أعلى مستوى له هذا الموسم بـ 47 نقطة ليقود نيكس إلى صدارة هيت

إنها صيغة بسيطة، صيغة رابحة:

عندما يحتاج نيكس إلى الفوز، يلجأون إلى جالين برونسون.

لقد فعلها حارس النقطة مرة أخرى ليلة الأحد، حيث أسقط أعلى مستوى له خلال الموسم 47 نقطة ليطيح بهيت المزعج 132-125.

كما أنها تمثل أعلى مستويات مسيرة برونسون المهنية في MSG، على الرغم من أنه تجاوز الإجمالي على الطريق – بما في ذلك أداء 61 نقطة في سان أنطونيو.

سدد برونسون 15 نقطة مقابل 25 وأضاف ثماني تمريرات حاسمة لأدائه الإحصائي، مما أدى إلى تتويج الأمسية الناجحة على خط الخطأ وسط هتافات “أفضل لاعب” من جمهور جاردن.

المشكلة الوحيدة – إذا كنت تستطيع تسميتها – هي أن مايك براون يريد إبقاء الدقائق التي لعبها برونسون منخفضة، خاصة بعد أن تم رفعها خلال كأس الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

لكن برونسون مهم للغاية، ومهيمن للغاية هذا الموسم، ومن الصعب إبقائه على مقاعد البدلاء.

لذا، لعب المدرب مايك براون مع برونسون أكثر مما كان يأمل – 38 دقيقة، أي أكثر بأربع دقائق من الحد الأقصى المثالي – وحصل المدرب على ثماني نقاط من حارس النقطة في الدقائق الخمس الأخيرة.

كان نيكس (20-8) يخرج من مباراتين مخيبتين للآمال، بما في ذلك الهزيمة يوم الجمعة أمام MSG.

لكن يوم الأحد كان أشبه بذلك.

بفضل برونسون وزيادة الربع الثالث من OG Anunoby.

وتأخر نيكس في معظم فترات الشوط الأول وبفارق يصل إلى 10 نقاط في الربع الثاني.

كان أنونوبي خاليًا من الأهداف في الشوط الأول – حيث واصل معاناته من الأداء البائس قبل ليلتين أمام سيكسرز – لكنه عاد إلى الحياة بعد الاستراحة.

خلال 2 ¹/₂ – دقيقة تمتد في وقت مبكر من الربع الثالث، التقط Anunoby كتلة، وغمرًا، وكتلة أخرى، وعبورًا متوسط ​​المدى ومؤشرًا ثلاثيًا.

ارتفع نيكس بمقدار تسعة.

انتقل Anunoby من صفر نقاط وصفر كتل في الشوط الأول إلى 12 نقطة وثلاث كتل قبل الفترة الأخيرة.

وأخذهم برونسون إلى المنزل، مستغلًا بعض الوقت في مباراة كل النجوم الأخرى.

تمكن كارل أنتوني تاونز من تسجيل نقطتين فقط في 29 دقيقة، وهي المرة الثانية فقط في مسيرته – والأولى منذ عام 2017 – التي يسجل فيها أقل من ستة نقاط في مباراة واحدة.

وتقدم كيل وير، لاعب العام الثاني المثير للإعجاب، على فريق هيت (15-14) برصيد 28 نقطة واستحوذ على 19 كرة مرتدة.

في هذه الأثناء، يشرع نيكس في جزء صعب من جدول أعماله.

بعد فوز يوم الأحد، تبدأ فرق براون مسيرة من تسعة من أصل 13 على الطريق.

بحلول 16 كانون الثاني (يناير) – عندما يهبط فريق نيكس في نيويورك بعد رحلة من أربع مباريات إلى المؤتمر الغربي – سيكون لديهم نفس القدر من ألعاب الطريق مثل الألعاب المنزلية، 20 لكل منهما، مما يلغي ما بدأ هذا الموسم كجدول يركز على MSG.

علاوة على ذلك، فإن ثمانية من خصومهم التسعة التاليين – بعد احتساب يوم الأحد ضد هيت – يمتلكون حاليًا أرقامًا قياسية تبلغ 0.500 أو أفضل، وهو امتداد يمكن القول إنه أصعب مباراة حتى الآن:

5 يناير في ديترويت.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن نيكس سجل 14-2 على أرضه و5-6 خارج أرضه.

مع اقتراب الأسابيع القليلة التي قد تكون صعبة، قال براون إنه من الضروري أن يستعيد نيكس مستواه قبل كأس الدوري الاميركي للمحترفين.

كان يوم الأحد بداية جيدة.

ومن الجيد دائمًا أن يكون لديك برونسون.