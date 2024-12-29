وسجل جالين برونسون 55 نقطة ليقود نيكس للفوز على ويزاردز

واشنطن العاصمة – لمدة أربعة أرباع، لعب نيكس مع طعامهم.

لقد سمحوا لأنفسهم بدخول منطقة الخطر ضد فريق تانك ويزاردز، أسوأ فريق في الشرق، ودخلوا أول وقت إضافي لهذا الموسم لأن الدفاع تحول إلى فوضى يسهل اختراقها.

لذا فإن ما كان ينبغي أن يكون أمسية سهلة تحول إلى معركة عنيفة لفريق نيكس، الذي احتاج إلى 55 نقطة من جالين برونسون ليحقق فوزًا إضافيًا يوم السبت 136-132.

كان برونسون آلة تسجيل الأهداف، حيث جمع مباراته الثالثة برصيد 50 نقطة أو أكثر منذ الموسم الماضي.

وكان نيكس (22-10) بحاجة إلى كل ذلك.

يمثل يوم السبت انتصارهم السابع على التوالي وربما أيضًا أكبر فوز خاسر لهم هذا الموسم.

لو كان هناك أي خصم آخر غير ويزاردز (5-24)، فمن المحتمل أن يستسلم نيكس أثناء تعرضه للهجوم والضغط والظهور بالغاز في الليلة الثانية من المواجهة المتتالية.

وبعبارة أخرى، فقد أنقذهم برونسون.

جمع الحارس أيضًا تسع تمريرات حاسمة، وسدد 18 من 31، وقاد بمفرده تقريبًا العودة في الدقيقة الأخيرة من التنظيم.

مع تأخر نيكس بفارق خمسة مع بقاء 57 ثانية على النهاية، أسقط برونسون حركة و-1 من مراوغة تغيير الاتجاه في المسار.

في حيازة نيويورك التالية، قام بحركة مماثلة وقام بتثبيت كرة عائمة ليعادل النتيجة قبل 11.9 ثانية من نهاية المباراة.

انتهى الأمر بـ The Wizards، مع فرصة للفوز، بعزل بلال كوليبالي ضد OG Anunoby. وكما هو متوقع، تحولت إلى طلقة من الطوب.

حصل نيكس على الكرة المرتدة قبل 0.8 ثانية من نهاية المباراة، ودعا مهلة وكاد أن يسدد تمريرة داخلية مثالية تحت السلة إلى كارل أنتوني تاونز، الذي لم يتحكم تمامًا في الكرة وألقى تسديدة غير متوازنة لم تصل إلى المرمى. لا تلمس الحافة.

متأخر , بعد فوات الوقت.

كانت الفترة الإضافية أيضًا متقلبة، لكن نيكس تقدم طوال الوقت وسجل رمياته الحرة على طول الامتداد.

لقد تجنبوا خسارة فادحة، لكن نتيجة الصندوق أوضحت الخسائر المحتملة في المستقبل.

وسجل تاونز 44 دقيقة مسجلا 30 نقطة و14 كرة مرتدة. لقد كان أفضل دعم لبرونسون في الهجوم. لعب ميكال بريدجز 47 دقيقة. بلغ أنونوبي 42 عامًا.

كان من الجيد مواجهة فريق ويزاردز، الذي لم يدخل بأسوأ سجل في الشرق فحسب، بل غاب عن اثنين من أفضل الهدافين بسبب الإصابات.

DNPs تصيب الدوري الاميركي للمحترفين. في ثلاث من مباريات نيويورك الخمس الماضية، لم يكن لدى الخصم أفضل لاعبيه – نيو أورليانز (زيون ويليامسون، براندون إنجرام)، أورلاندو (باولو بانشيرو، فرانز واجنر) وواشنطن (كايل كوزما، جوردان بول).

لكن ذلك لم يمثل مشكلة بالنسبة لنيكس، الذي غاب لاعبوه الأساسيون عن ثلاث مباريات فقط. تم إدراج برونسون على أنه مشكوك فيه بسبب إصابة في ربلة الساق يوم السبت ولكنه كان مناسبًا كما هو متوقع.

وكان نيكس محظوظا بذلك.