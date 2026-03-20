هل تعود جائزة هوبي بيكر إلى لونغ آيلاند؟

تم اختيار إيثان ويتنباخ من روزلين كأحد المرشحين النهائيين لنسخة الهوكي الجامعي من كأس هيزمان بعد سنة دراسية متفجرة في كوينيبياك، حيث قاد الأمة في النقاط برصيد 58 نقطة، أي ستة أكثر من جافين ماكينا من ولاية بنسلفانيا.

وقال فيتنباخ لصحيفة “ذا بوست”: “إنه لشرف عظيم، ولكن… لم أفز بأي شيء بعد”، مضيفًا أنه يشعر “بحالة جيدة جدًا” بشأن فرصه عندما يتم الإعلان عن الفائز في أبريل.

لا يحتاج اختيار Flames في الجولة الخامسة إلى كأس ليعرف مدى تأثير وقته على الجليد. لقد التقى مؤخرًا بـ كالجاري براس بينما كان الفريق يلعب مع رينجرز في MSG وحصل على أعلى الدرجات من المنظمة.

قال فيتنباخ: “إنهم سعداء حقًا بما أقوم به”.

تلقت لعبته أيضًا إشادة من زميله في Long Islander وزميله المستقبلي المرتقب ماثيو كوروناتو، الذي يشعر بسعادة غامرة لرؤية عام Wyttenbach الخاص ينبض بالحياة.

قال فيتنباخ، الذي يتدرب في حلبة للتزلج بناها والده مع كوروناتو خلال فصل الصيف: “إنه يقوم دائمًا بالتحقق وأشياء من هذا القبيل”.

“من الجميل أن يكون في زاويتي.”

يجهد Vincent’s Clam Bar من العمق، ويرسل حالات الحظ السعيد من الصلصة المميزة الخاصة به إلى March Madness مع Hofstra وSt. John’s لإبقاء كلا الفريقين ساخنين – أو معتدلين، أو متوسطين – خلال مبارياتهم الكبيرة.

مالك Robke Louie Selvaggio، الذي اشترى صديقه ومدرب Hofstra سبيدي كلاكستون سترة حظ سعيد كان يرتديها في Selection Sunday، قام أيضًا بإعداد كوكتيل على طراز الجامعة لحضور حفل مشاهدة يوم الجمعة في موقع شقيقته القريب، Birdie Bar في نورثبورت.