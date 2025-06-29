وصول Ace Bailey أخيرًا إلى ولاية يوتا بعد عملية مسودة الدوري الاميركي للمحترفين مع موسيقى الجاز

رياضة
وصول Ace Bailey أخيرًا إلى ولاية يوتا بعد عملية مسودة الدوري الاميركي للمحترفين مع موسيقى الجاز

لقد هبطت آس بيلي أخيرًا في ولاية يوتا.

وصل بيلي ، 18 عامًا ، إلى سولت ليك سيتي يوم السبت قبل مؤتمره الصحفي التمهيدي مع الجاز.

نشرت موسيقى الجاز مقطع فيديو لبيلي وفريقه يهبطون في ولاية يوتا ، مع اختيار رقم 5 قميص موسيقى الجاز ويستقبله المدرب الرئيسي ويل هاردي.

يأتي وصول بيلي بعد الكثير من الدراما والتكهنات بعد اختياره يوم الأربعاء ، حيث كان من الغامض على ما يبدو إذا كان فريق روتجرز سيأتي بالفعل إلى ولاية يوتا ، لأنه لم يقدم في الأصل إلى الفريق إلى جانب زميله في الجاز والتر كلايتون جونيور يوم الخميس.

قبل فترة وجيزة من المسودة ، أبلغ ممثلو بيلي فريقًا يختار في المراكز الخمسة الأولى أن السلطة إلى الأمام لن أبلغ لهذا النادي ، لكل ESPN.

كما رفض بيلي تمرينًا مع 76ers قبل المسودة ، وتوضح أن وجهاته المفضلة كانت المعالجات ، البجع والشبكات ، الذين اختاروا في رقم 6 و 7 و 8 على التوالي.

بعد صياغته من قبل موسيقى الجاز يوم الأربعاء ، قال بيلي إنه لا يعرف أن موسيقى الجاز كانت مهتمة به.

“يمكنني التحكم في ما يمكنني السيطرة عليه” ، قال بيلي رداً على الخطاب المحيط بموقفه المؤدي إلى المسودات. “يشعرون بما يشعرون به.”

قال عمر بولي ، عميل بيلي ، في وقت سابق من هذا الأسبوع ، إن تصرفات مجند 5 نجوم سابقة قبل المسودة لم تكن غير شائع.

وقال كوبر لـ ESPN في وقت سابق من هذا الأسبوع: “شاهده كل فريق من الدوري الاميركي للمحترفين وهو يعمل في شيكاغو”. “لقد أجرى 18 مقابلة. حصل الجميع على طبيبه. شاهدوه وهو يركض ويقفز. حصلوا على قياساته … … لا يوجد شيء غير مألوف حول كيفية التعامل مع عملية ما قبل Ace Bailey.”

أغلق أندرو ويتليب ، ممثل آخر لبيلي ، التكهنات يوم الجمعة ، قائلاً إن اختيار اليانصيب كان “مسرورًا بالذهاب إلى ولاية يوتا” ، وقام بمسح الهواء حول عملية ما قبل التشنج.

وقال ويب عن تكتيكات بيلي ما قبل التجديف: “كان هذا يقوده مديره منذ فترة طويلة عمر كوبر ، الذي نتشارك معه في هذا”. “لقد ركز عمر حقًا أكثر على الملاءمة بدلاً من المركز الثالث في المسودة.

“لقد أراد مكانًا حيث يمكن أن يكون لدى ACE أفضل كرة سلة ممكنة لليوم ، ونعتقد أن ولاية يوتا هي واحدة من أفضل الأماكن التي كان يمكن أن يذهب إليها”.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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