وضع الجص الجديد على الجص القديم والتالف: هل هو بسيط كما يبدو؟

الجص هو تشطيب شائع للجدران الخارجية، وخاصة في المناطق القاحلة في جنوب غرب الولايات المتحدة. هناك، لا يتعين على الجص التعامل مع الأمطار الغزيرة والرطوبة (وكلاهما ضار بالمادة)، ويمكن العثور عليه بسهولة بتكلفة رخيصة. تعد مقاومة الجص للحرائق وكفاءة الطاقة في المناخات القاسية من الفوائد الأخرى التي تجعل المادة جذابة للغاية في هذا الجزء من البلاد. ولكن على الرغم من فوائد الجص العديدة، وجمالياته المميزة، يمكن أن تتضرر هذه المادة بسهولة إذا تعرضت للماء والرطوبة. عندما يحدث ذلك، قد تجد المادة متشققة أو متقشرة أو متغيرة اللون – وكلها عيوب مرئية للغاية على الواجهة التي لا تشوبها شائبة بخلاف ذلك لمنزلك. بطبيعة الحال، يجب عليك إصلاح تشطيب الجص بسرعة وبعناية. وإذا كنت تتساءل عما إذا كان بإمكانك إصلاح البقع الإشكالية عن طريق وضع جص جديد على الطبقة القديمة، فلدينا بعض الأخبار الجيدة: نعم، يمكنك ذلك.
إن وضع الجص الجديد على الجص القديم والتالف أمر مقبول تمامًا، طالما أن الطبقة الحالية مستقرة بدرجة كافية. وإذا لم تكن كذلك، فسيتعين عليك إزالة الأجزاء الأكثر ارتخاءً قبل المتابعة. وعلى نحو مماثل، فإن سد الشقوق الناتجة أمر ضروري قبل وضع الطبقة الجديدة. وبصرف النظر عن هذه الخطوات البسيطة، فإن وضع الجص الجديد فوق طبقة قديمة يعد مهمة بسيطة بما يكفي يمكن لأي شخص القيام بها باستخدام مجرفة دون الحاجة إلى الاستعانة بالمحترفين. فيما يلي، سنوضح لك كيفية تحضير جدار الجص القديم المتضرر لطبقة جديدة تمامًا.
كيفية وضع طبقة جديدة من الجص فوق طبقة موجودة
قبل وضع طبقة جديدة من الجص، يجب التأكد من أن الطبقة القديمة قوية بما يكفي لاستيعابها. لست بحاجة إلى القلق بشأن الشقوق الصغيرة في النهاية الأصلية. ستصمد هذه العيوب البسيطة بمجرد وضع الطبقة الجديدة. ومع ذلك، إذا كانت أي قطع من الجص القديم معلقة بشكل فضفاض، فيجب إزالتها من الحائط. يجب أن تقوم المطرقة بهذه المهمة، ولكن قد تضطر إلى اللجوء إلى قطع النفخ الرملي التي لن تنفصل. إذا تسبب هذا الإجراء في حدوث شقوق أو فجوات كبيرة، فيجب عليك سدها قبل المتابعة بمزيج ملاط سريع التثبيت، مثل مزيج Sakrete من Lowe’s (7.16 دولارًا مقابل 10 أرطال).
يمكنك بعد ذلك تنظيف السطح الحالي من أي حطام متبقي، مثل الغبار أو الأوساخ أو قطع صغيرة من الجص القديم المتساقط الذي فاتتك في الخطوة السابقة. يجب أن تنجح عملية تنظيف الجدران بالفرشاة، ولكن إذا كانت متسخة بشكل خاص وترغب في غسلها بالضغط، فتأكد من استخدام أقل إعداد ضغط ممكن لتجنب إتلاف الجص الأصلي الذي في حالة جيدة.
بمجرد أن تجف الجدران، ضع مادة لاصقة للبناء (عامل الربط الأبيض Sika من Lowe’s هو مرشح مناسب بسعر 9.85 دولارًا لزجاجة سعة 32 أونصة) فوق المكان الذي تنوي وضع الجص الجديد فيه. يجب أن يجف عامل الربط. نظرًا لأن وقت الجفاف قد يختلف باختلاف المنتج، فاتبع تعليمات الشركة المصنعة. بمجرد أن يجف اللاصق، استخدم مجرفة لوضع طبقة الجص الجديدة، واعمل لأعلى من أسفل الحائط. أخيرًا، امنح الجص وقتًا كافيًا ليجف قبل طلاء الجزء الخارجي من منزلك. للحفاظ على مظهر الطبقة الجديدة وكأنها جديدة لأطول فترة ممكنة، تعلم كيفية الحفاظ على الجزء الخارجي من الجص بمجرد الانتهاء من الإصلاحات.