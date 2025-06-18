وضع النوم الذي يمكن أن يقلل من التورم ويحسن صحة القلب

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بعد يوم طويل من الوقوف أو الجلوس ، ليس من غير المعتاد أن تشعر بالثقل أو التورم أو الانزعاج في ساقيك. في حين أن رفع قدميك خلال اليوم يمكن أن يوفر الإغاثة على المدى القصير ، فإن النوم مع ساقيك المرتفع في الليل قد يوفر فوائد أكثر جدوى على المدى الطويل-خاصة عندما يتعلق الأمر بتخفيض التورم ودعم صحة القلب. (اقرأ المزيد عن كيفية تأثير عاداتك على صحة قلبك.)
من خلال رفع ساقيك فوق مستوى قلبك أثناء النوم ، تساعد الجاذبية على تحسين الدورة الدموية وتشجع على عودة الدم والسوائل إلى قلبك. هذا يمكن أن يخفف الضغط في الأطراف السفلية ، ويقلل من تراكم السوائل ، ويجعل من السهل على قلبك ضخه بكفاءة. بمرور الوقت ، قد لا يقلل هذا التغيير البسيط في وضع النوم تورمك فحسب ، بل يدعم أيضًا وظيفة القلب والأوعية الدموية الشاملة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد في مختلف الظروف الصحية التي قد تكون لديك.
استفادت الظروف الصحية عن طريق ارتفاع الساق
يمكن أن يفيد رفع ساقيك العديد من الظروف. على سبيل المثال ، قد يوصي الأطباء بالقيام بذلك أثناء الحمل للمساعدة في التورم بسبب احتباس السوائل. يمكن أن يساعد هذا الموقف أيضًا في مختلف الظروف الوريدية ، مثل الدوالي ، التي تحدث عندما يبدأ الدم في النسخ الاحتياطي في عروقك ، مما تسبب في أن يصبحوا ملتوية وتورم. إذا كان لديك إصابة في الساق ، فإن الحفاظ على ساقك مرتفعة يمكن أن يساعد في تخفيف الألم المرتبط والتورم. يمكن أيضًا التوصية بالارتفاع بعد جراحة الساق لتقليل التورم ومنع تطور تجلط الوريد العميق (DVT). يمكن أيضًا أن ينصح رفع ساقيك بالوزعة اللمفاوية ، وهي حالة مؤلمة تجمع فيها السائل داخل الأنسجة الدهنية أسفل الجلد.
إذا كان لديك حالة صحية أساسية ، فتأكد دائمًا من استشارة طبيبك للتأكد من أن ارتفاع الساق مناسب لك. قد يكون لدى طبيبك توصيات محددة لكيفية رغبتهم في القيام بذلك. قد يكون هناك أيضًا أسباب تجعله ضارًا بموقفك الخاص.
كيف تنام مع ساقيك مرتفعة
يمكن للنوم مع ساقيك المرتفعة أن يقلل من التورم ودعم الدورة الدموية ، ولكن من المهم القيام بذلك بشكل صحيح. استخدم سطحًا داعمًا مثل سريرك أو أريكة مستلقية ، ورفع ساقيك فوق مستوى القلب باستخدام وسادة إسفين أو مجموعة من الوسائد الثابتة. تأكد من دعم ساقك السفلية بالكامل – الفطريات والعجول والقدمين – والحفاظ على ركبتيك عازمة قليلاً لتجنب الإجهاد.
للحفاظ على الراحة والدورة الدموية ، تجنب ترك قدميك تتدلى والتأكد من أن الإعداد الخاص بك لا يشدد على أسفل الظهر. تعتبر وسائد ارتفاع الساق مثالية لأنها مصممة لإمساك ساقيك في الطول والزاوية المناسبة. إذا كنت تستخدم الوسائد العادية ، فقم بتوسيخ العجول والكعب بالتساوي لمنع الصلابة أو الخدر.
الاعتدال هو المفتاح. لا تحتاج إلى إبقاء ساقيك مرتفعة طوال الليل – قد تكون من 15 إلى 20 دقيقة قبل النوم أو الفواصل القصيرة أثناء الليل.
على الرغم من أن ارتفاع الساق يمكن أن يكون إضافة مفيدة إلى روتينك ، إلا أنه ليس بديلاً عن الرعاية الطبية. استشر طبيبك دائمًا إذا كان لديك مشكلات دورية أو مخاوف صحية أخرى. عند استخدامها بشكل صحيح ، يمكن أن توفر هذه العادة البسيطة راحة حقيقية وتعزيز راحة أفضل.