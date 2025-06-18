وضع النوم الذي يمكن أن يقلل من التورم ويحسن صحة القلب

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بعد يوم طويل من الوقوف أو الجلوس ، ليس من غير المعتاد أن تشعر بالثقل أو التورم أو الانزعاج في ساقيك. في حين أن رفع قدميك خلال اليوم يمكن أن يوفر الإغاثة على المدى القصير ، فإن النوم مع ساقيك المرتفع في الليل قد يوفر فوائد أكثر جدوى على المدى الطويل-خاصة عندما يتعلق الأمر بتخفيض التورم ودعم صحة القلب. (اقرأ المزيد عن كيفية تأثير عاداتك على صحة قلبك.)

من خلال رفع ساقيك فوق مستوى قلبك أثناء النوم ، تساعد الجاذبية على تحسين الدورة الدموية وتشجع على عودة الدم والسوائل إلى قلبك. هذا يمكن أن يخفف الضغط في الأطراف السفلية ، ويقلل من تراكم السوائل ، ويجعل من السهل على قلبك ضخه بكفاءة. بمرور الوقت ، قد لا يقلل هذا التغيير البسيط في وضع النوم تورمك فحسب ، بل يدعم أيضًا وظيفة القلب والأوعية الدموية الشاملة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد في مختلف الظروف الصحية التي قد تكون لديك.