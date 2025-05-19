وضع النوم المشترك الذي تم ربطه بزيادة خطر الخرف

ربما كنت تتقن بالفعل أساسيات نظافة النوم الجيدة. تتوقف عن تناول الطعام قبل ساعات قليلة من النوم والضغط في بعض اليوغا الخفيفة لتهدئة عقلك. أنت تبقي غرفة نومك مظلمة وباردة ، وتدخل الشاشات لمدة ساعة على الأقل قبل أن تسميها ليلة. كل هذه العادات تساعد في وضع الطريق للنوم المريح والترميمي لإصلاح جسمك ودعم الصحة طويلة الأجل.
قد يؤدي عدم كفاية النوم إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف ، لكن وضع جسمك أثناء النوم قد يعامل أيضًا في خطرك. على الرغم من أن النوم على ظهرك قد يساعد في منع تجاعيد الوجه ، فقد لا يكون هذا هو الوضع المثالي إذا كنت تحاول دعم الصحة المعرفية.
هناك بضعة أسباب لذلك. أولاً ، يمكن أن يسبب الاستلقاء على ظهرك العضلات في مجرى الهواء للاسترخاء وقد يقيد التنفس ، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم (لكل ميثوست هيوستن). ثانياً ، قد يجعل هذا الموقف من الصعب على عقلك أن يزيل منتجات النفايات والسموم أثناء الليل ، وهي عملية رئيسية يعتقد أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف.
قد يؤثر النوم على ظهرك على صحة عقلك
أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم ينامون على ظهورهم ، وفقا لمقال 2014 في مراجعات طب النوم. يمكن أن يؤدي توقف التنفس أثناء النوم إلى تقييد حجم الرئة ، ويمكن أن يتسبب اضطراب النوم هذا أيضًا في توقف الناس بشكل متقطع عن التنفس. نتيجة لذلك ، يمكن أن يعطل النوم ويقلل من الأكسجين إلى الدماغ (لكل أخبار طبية اليوم). وجد التحليل التلوي لعام 2022 في مجلة أبحاث النوم أن الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم لديهم خطر أعلى بنسبة 28 ٪ من مرض الزهايمر وزيادة خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش بنسبة 54 ٪.
تم ربط مرض الزهايمر بتراكم البروتينات الضارة. أثناء النوم ، يذهب نظامك الجليمي إلى العمل لإزالة هذه النفايات ، لكن النوم المعطل يمكن أن يعطل الجهاز الجليمي في عقلك. نظرت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة مرض الزهايمر إلى أنماط النوم للأشخاص الذين يعانون من مرض تنكسي عصبي مثل الخرف. أمضى الأشخاص المصابون بأمراض تنكسية عصبية وقتًا أطول في النوم على ظهورهم مقارنة بسكان أصحاء مماثل. وخلص الباحثون إلى أن النوم على ظهرك قد يجعل نظامك الجليمي أقل فعالية مقارنة بالنوم على جانبك.
النوم على ظهرك لا يسبب الخرف بشكل مباشر
من المهم أن نلاحظ أن الباحثين لم يجدوا أن النوم على ظهرك أو تناول توقف التنفس أثناء النوم يؤدي مباشرة إلى الخرف ، لكنهم مرتبطون. وفقًا لمايو كلينك ، يمكن أن يؤدي توقف التنفس أثناء النوم إلى ارتفاع ضغط الدم ، ومرض السكري من النوع 2 ، ومتلازمة التمثيل الغذائي. هذه الشروط ، بدورها ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف. تقدر عيادة كليفلاند أن ما يصل إلى 90 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم غير مدركين لديهم الحالة. إذا استيقظت عدة مرات أثناء الليل يلهث للهواء ، فمن الجيد التحدث إلى الطبيب. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم من الصداع أو جفاف الفم عندما يستيقظون ، وقد يجعل توقف التنفس أثناء النوم من الصعب التركيز أو البقاء مستيقظًا أثناء النهار.
إذا كانت لديك مشاكل في الظهر تتطلب منك النوم على ظهرك ، فلا تزال هناك طرق لدعم قدرة عقلك على إزالة النفايات أثناء النوم ، وفقًا لمراجعة عام 2020 في علوم الدماغ. إن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بـ Omega-3 يمكن أن يقلل من التهاب الدماغ ويساعد في التخلص من البروتينات الضارة. يسبب الصيام المتقطع تغييرات في الجسم التي قد تقلل من التراكم في الدماغ وحماية خلايا الدماغ. من ناحية أخرى ، فإن تعاطي الكحول المعتدل إلى الثقيل يمكن أن يضعف نظام إزالة النفايات في الدماغ ، لذلك قد يؤدي تقليص الكحول إلى خفض خطر الخرف. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعمل على تحسين تدفق الدم ويدعم عمليات التطهير الطبيعي في عقلك.