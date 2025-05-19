وضع النوم المشترك الذي تم ربطه بزيادة خطر الخرف

ربما كنت تتقن بالفعل أساسيات نظافة النوم الجيدة. تتوقف عن تناول الطعام قبل ساعات قليلة من النوم والضغط في بعض اليوغا الخفيفة لتهدئة عقلك. أنت تبقي غرفة نومك مظلمة وباردة ، وتدخل الشاشات لمدة ساعة على الأقل قبل أن تسميها ليلة. كل هذه العادات تساعد في وضع الطريق للنوم المريح والترميمي لإصلاح جسمك ودعم الصحة طويلة الأجل.

قد يؤدي عدم كفاية النوم إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف ، لكن وضع جسمك أثناء النوم قد يعامل أيضًا في خطرك. على الرغم من أن النوم على ظهرك قد يساعد في منع تجاعيد الوجه ، فقد لا يكون هذا هو الوضع المثالي إذا كنت تحاول دعم الصحة المعرفية.

هناك بضعة أسباب لذلك. أولاً ، يمكن أن يسبب الاستلقاء على ظهرك العضلات في مجرى الهواء للاسترخاء وقد يقيد التنفس ، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم (لكل ميثوست هيوستن). ثانياً ، قد يجعل هذا الموقف من الصعب على عقلك أن يزيل منتجات النفايات والسموم أثناء الليل ، وهي عملية رئيسية يعتقد أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف.