وضع توتنهام فيكتور ويمبانياما على وشك الفشل في كارثة اللعبة الرابعة

ربما كان توتنهام هو كعبهم مساء الأربعاء.

ربما ترك الانهيار التاريخي البالغ 29 نقطة في المباراة الرابعة ضد نيكس – خسارة 107-106 التي تركتهم على شفا مركز الوصيف في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين – الكثير على الأكتاف العالية للغاية للظاهرة فيكتور ويمبانياما التي يبلغ طولها 7 أقدام و 4 أقدام.

قال بريان ويندهورست، أحد المطلعين على ESPN، في برنامج “Get Up” صباح الخميس: “الشوط الثاني لعب كل شيء باستثناء 57 ثانية… أشعر وكأن وقوده قد نفد تمامًا”. “لا أفهم سبب عدم حصوله على مزيد من الراحة في المباراة. في نهاية الربع الثالث، لعب خمس دقائق أكثر مما لعب في المباراة الثالثة وكانت تلك مباراة من نقطة واحدة وكانت مباراة من 15 نقطة.

“لم يكن قادرًا على التحرك دفاعيًا، مما جعل الأمر أسهل على نيكس، وهجوميًا، لم يتمكن من الحصول على أي شيء. في مرحلة ما حصل على 1 من 10. وعندما يشعر بالإرهاق يبدأ بالتخبط.”

في المباراة الثالثة، عزز ويمبانياما نفسه كقوة وشرير لنيكس، حيث سجل 32 نقطة مع ثماني متابعات وستة تمريرات حاسمة في 39 دقيقة خلال الفوز 115-111 على ملعب جاردن. وبدا أنه متجه لمتابعته يوم الأربعاء حيث كان يهاجم فريق مسقط رأسه طوال الشوط الأول حيث حقق توتنهام تقدمًا بـ 29 نقطة، وسجل 16 نقطة من تلقاء نفسه مع ست متابعات وزوج من الكتل الضخمة.

في المقابل، يعتقد ويندهورست أن المدرب ميتش جونسون لم يقدم له أي خدمة، حيث لعب معه 23:02 من 24 دقيقة محتملة حيث خرج 3 من 14 من الملعب لثماني نقاط بينما شاهد سان أنطونيو تقدمه يتضاءل بلا حول ولا قوة.

أنهى الليلة مع 43:55 لعبًا، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​ما بعد الموسم البالغ 34 وأعلى إجمالي له في التصفيات غير الإضافية برصيد 24 نقطة – وهو أدنى إنتاج له في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

يقول بريان ويندهورست إذا كان ويمبي سيتحدث بشكل تافه، فسوف تقوم ببعض الأشياء التي يفعلها، ولا يمكنك السماح بحدوث ذلك في نهاية اللعبة: “الشوط الثاني لعب كل الشوط الثاني باستثناء 57 ثانية، أشعر وكأنه نفد الوقود تمامًا. لا أعرف السبب… https://t.co/ulp0q4Labc pic.twitter.com/5VK8AhXptI – الدوري الاميركي للمحترفين كورتسايد (@ NBA__Courtside) 11 يونيو 2026

قال المراسل القديم: “يجب أن أقول، إذا كنت ستتحدث عن أشياء سيئة وستفعل بعض الأشياء التي يفعلها – وهو ما يفعله – فلا يمكنك السماح بحدوث ذلك في نهاية اللعبة”.

مع بقاء 1:47 فقط في الربع الرابع، صعد وينبانياما إلى الخط الفاسد محاولًا توسيع تقدم توتنهام بفارق نقطة واحدة. لكن يبدو أن الإرهاق المحتمل وأجواء الساحة الساحقة قد أثرت عليه. أضاع لاعب الوسط، الذي عادة ما يكون هادئًا جدًا على الخط، محاولتي الرميتين الحرتين.

واغتنم نيكس الفرصة الافتتاحية، حيث سدد جالين برونسون الكرة بقوة نحو السلة وسجل ركلة ركنية ليمنح نيكس التقدم 105-104، وهو الأول له في المباراة.

وقال الفرنسي عن انهيار الربع الرابع: “أعتقد أن الأمر بدأ قبل ذلك”. “لا أستطيع أن أشرح ذلك الآن. لا أعرف. أعتقد أنه مجرد تنفيذ، جشع من نوع ما. من الواضح أننا لم نكن الأكثر تعطشا في الشوط الثاني.”

بالنسبة لويمبانياما وتوتنهام، أصبح ظهورهم الآن مستندًا إلى الحائط. سيتعين على توتنهام الآن الفوز بثلاث مباريات متتالية للفوز ببطولة الدوري الاميركي للمحترفين.

المباراة 5 نصائح يوم السبت الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.