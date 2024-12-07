وضع كريس دروري رينجرز في وضع أفضل بكثير بعد يوم فوضوي

في نهاية اليوم – حرفيًا – أصبح رينجرز في وضع أفضل بكثير مما كان عليه عندما طلعت الشمس يوم الجمعة.

يسبح فريق Blueshirts في مساحة الحد الأقصى بعد تداول جاكوب تروبا مع أنهايم لإغلاق فصل صعب من مسيرة كابتن البطة العرجاء. لقد قاموا بحبس حارس مرمى الامتياز إيجور شيستيركين على تمديد لمدة ثماني سنوات مقابل الحد الأقصى العادل تمامًا البالغ 11.5 مليون دولار لكل ؛ بل إنهم يتقدمون بنقطتين إلى الأفضل بعد تغلبهم على البطاريق 4-2 في جاردن وهو ما يمثل الأداء الأكثر انضباطًا للنادي منذ أسابيع.

ليس هناك شك في أنه كانت هناك صدمة في إجبار تروبا على الخروج من الباب من خلال التهديد بإعفاءه من التنازلات إذا لم يقبل التداول بالخيارات البديلة التي عُرضت عليه.

لقد تم سرد قصة هذا الأمر وإعادة سردها هنا وأنا أعلم أنني أصبحت جزءًا مهمًا من تلك القصة ولهذا أشعر بالأسف لأنه كان لها مثل هذا التأثير العميق على حياة تروبا. لكنني لست آسفًا على القيام بعملي.