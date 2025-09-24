وضع نولان سميث جونيور على الأشعة تحت الحمراء في ضربة إصابة النسور الكبرى

حقق دفاع النسور نجاحًا كبيرًا يوم الأربعاء.

وضعت الامتياز نولان سميث جونيور ، نولان سميث جونيور في الاحتياطي المصاب بعد أن توتر ثلاثية ثلاثية الرؤوس خلال مباراة يوم الأحد ضد الكباش ، وفقا لآدم شيفتر من ESPN.

تأمل فيلادلفيا أن يعود سميث بعد الأسبوع التاسع من الأسبوع ، ويضعه للعودة إلى مباراة النسور في 10 نوفمبر ليلة الاثنين ضد باكرز.

إصابة سميث هي إعادة تجنب من نفس ثلاثية الرؤوس اليسار التي خضع لعملية جراحية في غضون أسبوع من فوز Super Bowl النسور في فبراير.

كان اختيار الجولة الأولى من الجولة الأولى من جورجيا في طالبة طالبة قوية للنسور في عام 2024 ، حيث قام بزيادة 6.5 أكياس و 11 ضربات قورتربك وثمانية معالجات للخسارة.

لم يكن لدى سميث كيسًا خلال ثلاث مباريات هذا الموسم ، على الرغم من أنه كان لديه 10 مباريات كاملة وتعثر قسري.

خلال سباق النسور بعد الموسم الماضي ، كان لدى سميث أربعة أكياس إجمالية ، بما في ذلك ضربتين في قورتربك خلال Super Bowl.

وضع الفريق أيضًا المتلقي على نطاق واسع داريوس كوبر وركن الركن جاكوريان بينيت يوم الأربعاء.

لم تكن كل أخبار سيئة على جبهة الإصابة للنسور يوم الأربعاء.

كان لاعب الصحيح لان جونسون ومدافع الخط زاك بون خوذات في التدريب بعد تعرضه لجروح يوم الأحد ، على الرغم من أن أياً لم يكن اللاعبون مشاركين كاملين.

سيواجه النسور فريق Buccaneers في خليج تامبا يوم الأحد في معركة بين فرق NFC المهزومة.