وعاء بيركس نادر بنمط مستوحى من الطبيعة والذي يحلم هواة الجمع بالعثور عليه

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غالبًا ما يتم البحث عن Vintage Pyrex من قبل هواة الجمع الذين يقدرون حقيقة أن القطع القديمة لا تتميز فقط بجمالية منتصف القرن الحديثة في تصميماتها، ولكنها معروفة أيضًا بمتانتها. إحدى هذه القطع هي صينية الرغيف 505B التي تحمل اسم Green Oak Leaf.

وفقًا لمتحف كورنينج للزجاج، تم إصدار هذه القطعة في حوالي عام 1965 كعنصر ترويجي، مما يعني أنه تم توفير كميات محدودة من هذا النمط للشراء، مما يجعلها جوهرة نادرة إذا كنت قادرًا على العثور على واحدة في البرية. في الأصل، لم يكن لهذه القطعة اسم، حيث أطلق عليها العملاء في النهاية اسم صينية رغيف بيركس بلون أوراق البلوط الأخضر استنادًا إلى التصميم الموجود على الغطاء. وعددها، في الوقت نفسه، هو 505B.

يتميز تصميم الغطاء هذا بأواني الأوبال البيضاء الكلاسيكية من بيركس كخلفية. يوجد في المنتصف ورقة بلوط كبيرة ملونة بالكامل باللون الأخضر، وتظهر عليها ثلاث أوراق بلوط خضراء أصغر في الأسفل ثم ورقتان محددتان. إنه نمط بسيط ولكنه جريء، وهو مثالي لمحبي الطبيعة واللون الأخضر، حتى لو كانت بقية القطعة بيضاء بالكامل.