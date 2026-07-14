وعاء بيركس نادر بنمط مستوحى من الطبيعة والذي يحلم هواة الجمع بالعثور عليه

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غالبًا ما يتم البحث عن Vintage Pyrex من قبل هواة الجمع الذين يقدرون حقيقة أن القطع القديمة لا تتميز فقط بجمالية منتصف القرن الحديثة في تصميماتها، ولكنها معروفة أيضًا بمتانتها. إحدى هذه القطع هي صينية الرغيف 505B التي تحمل اسم Green Oak Leaf.
وفقًا لمتحف كورنينج للزجاج، تم إصدار هذه القطعة في حوالي عام 1965 كعنصر ترويجي، مما يعني أنه تم توفير كميات محدودة من هذا النمط للشراء، مما يجعلها جوهرة نادرة إذا كنت قادرًا على العثور على واحدة في البرية. في الأصل، لم يكن لهذه القطعة اسم، حيث أطلق عليها العملاء في النهاية اسم صينية رغيف بيركس بلون أوراق البلوط الأخضر استنادًا إلى التصميم الموجود على الغطاء. وعددها، في الوقت نفسه، هو 505B.
يتميز تصميم الغطاء هذا بأواني الأوبال البيضاء الكلاسيكية من بيركس كخلفية. يوجد في المنتصف ورقة بلوط كبيرة ملونة بالكامل باللون الأخضر، وتظهر عليها ثلاث أوراق بلوط خضراء أصغر في الأسفل ثم ورقتان محددتان. إنه نمط بسيط ولكنه جريء، وهو مثالي لمحبي الطبيعة واللون الأخضر، حتى لو كانت بقية القطعة بيضاء بالكامل.
العثور على صينية رغيف بيركس مصنوعة من ورق البلوط الأخضر
هناك عدد من أوعية وأطباق بيركس النادرة التي يحلم هواة الجمع بالعثور عليها، وبالنظر إلى مدى صعوبة العثور على صينية الرغيف 550B في Green Oak Leaf، حتى عبر الإنترنت، فمن المحتمل أن يكون هذا النمط واحدًا منها. لا توجد حاليًا أي قوالب رغيف بهذا النمط مدرجة للبيع على مواقع مثل eBay، أو الاستبدالات، أو Etsy.
بدلاً من ذلك، هذا هو نوع نمط بيركس العتيق الذي يجب أن تراقبه أثناء قيامك بالتوفير في متجر للسلع المستعملة أو سوق السلع المستعملة أو حتى ساحة البيع. مبيعات العقارات وأسواق التحف هي أيضًا المكان الذي قد تصادف فيه هذا الاكتشاف النادر.
مع ذلك، تم بيع إحدى أحواض الرغيف هذه مؤخرًا على موقع eBay (المدرجة أيضًا كطبق خزفي) بعد إدراجها بمبلغ 3500 دولار في “حالة عتيقة ممتازة”، ودون أي ضرر أو تآكل في غسالة الأطباق. وهذا يعني أنهم ما زالوا هناك في انتظار العثور عليهم.
التعرف على صينية رغيف بيركس جرين أوك ليف
إذا عثرت على صينية الرغيف هذه وأردت التأكد من قيمة البيركس القديم الخاص بك، فمن المهم التحقق من العلامات الصحيحة. باستخدام قالب الرغيف هذا، تحقق من الجزء السفلي للتأكد من أنه مكتوب عليه 505B فوق “العلامة التجارية”. ينبغي أيضًا أن تشاهد البيركس بأحرف كبيرة مع وجود الكلمتين “صنع في الولايات المتحدة الأمريكية” و”أواني الفرن” أسفلها.
تأكد أيضًا من فحص القطعة بحثًا عن أي شقوق أو رقائق أو تآكل مفرط، خاصة على الغطاء حيث تتم طباعة النموذج. منذ أن تم إصدار هذه القطعة في منتصف الستينيات، هناك بعض القلق بشأن احتمال وجود الرصاص في الطلاء، مما قد يحد من كيفية استخدام هذا الطبق في مطبخك.
ومع ذلك، حتى لو كانت هناك بعض الخدوش الصغيرة في التصميم، فإنه لا يزال اكتشافًا نادرًا للغاية، مع قصة مثيرة للاهتمام يمكن سردها. مع الحظ، إذا عثرت على هذه القطعة العتيقة، فلن يعرف المتجر مدى ندرتها – ولكنك ستعرف. وربما يمكنك الحصول عليه مقابل أقل قليلاً من 3500 دولار.