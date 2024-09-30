وفاة المغني وكاتب الأغاني الأسطوري كريس كريستوفرسون عن عمر يناهز 88 عاماً

توفي كريس كريستوفرسون، كاتب الأغاني والشاعر والممثل الموهوب، بشكل مأساوي في 28 سبتمبر 2024 (عبر اشخاص). وكان عمره 88 عاما.
كان كريس كريستوفرسون، كما توضح قاعة مشاهير موسيقى الريف، كاتب أغاني يحظى باحترام عالمي، وقد بدأ الكتابة لفنانين آخرين في أواخر الستينيات وحتى السبعينيات بمسارات مثل “Me and Bobby McGee”، التي غطتها الأسطورية جانيس جوبلين في عام 1971. و”For the Good Times” لراي برايس و”Come Sundown” لبوبي بار. بدأ مسيرته الفردية بأغاني ناجحة مثل “Loving Her Was أسهل (من أي شيء سأفعله مرة أخرى)” و”لماذا أنا”، على طول الطريق بالتعاون مع جوني كاش وويلي نيلسون وغيرهما، الذين ألهموا بدورهم كريستوفرسون على طول مسار حياته من الأداء والأغاني.
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رجل عصر النهضة الحقيقي والفنان الحنون
لكن كريستوفرسون لم يكن مجرد مغني. لقد انتقل من دراسة الأدب في جامعة أكسفورد المرموقة بصفته باحثًا في رودس، مع التركيز بشكل خاص على الشاعر ويليام بليك، إلى كونه جنديًا في الجيش وطيارًا لطائرة هليكوبتر في الجيش، إلى إطلاق مهنة التمثيل. في الواقع، لعب دور برادلي كوبر في نسخة عام 1974 من فيلم “A Star Is Born” مع باربرا سترايسند.
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يشرح موقع كريس كريستوفرسون الأمر بشكل أفضل من أي شخص آخر: “لقد كان باحثًا في جامعة أكسفورد، وظهيرًا دفاعيًا، ونادلًا، وملاكمًا ذو قفازات ذهبية، وراقصًا غانديًا، ومقاتلًا في الغابات، وأحد أفراد طاقم الطريق، وحارسًا في الجيش طار”. لقد كان من دعاة السلام، وثوريًا، وممثلًا، ونجمًا، وكازانوفا، ورجل عائلة. وكان تقريبًا مدرسًا في ويست بوينت، على الرغم من أنه تخلى عن ذلك ليصبح متشردًا في كتابة الأغاني في ناشفيل.
خريج جامعة أكسفورد ومخضرم لا يسعه إلا أن يسعى لتحقيق أحلامه
ولد كريس كريستوفرسون عام 1936 في براونزفيل في الطرف الجنوبي لولاية تكساس بالقرب من الحدود المكسيكية. انتقل كريستوفرسون، وهو الابن الأكبر بين ثلاثة أطفال ولدوا لعائلة عسكرية، إلى جنوب كاليفورنيا إلى كلية بومونا لدراسة الأدب، حيث لعب أيضًا كرة القدم وكان ملاكمًا من ملاكم القفازات الذهبية. فاز في مسابقات القصة القصيرة، وعندما كان عمره 18 عامًا، تم نشر اثنتين من مقالاته، “لقد ولت الأيام” و”الصخرة”، في مجلة أتلانتيك الشهرية، كما يقول موقع كريس كريستوفرسون. عندما أنهى دراسته الجامعية عام 1958، واصل دراساته الأدبية في جامعة أكسفورد في إنجلترا بصفته باحثًا في رودس، حيث بدأ في نقل دروسه من الشعراء الرومانسيين مثل بليك إلى الأغاني عندما بدأ الأداء في أماكن صغيرة.
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لا يزال كريستوفرسون يشعر بالضغط للتوافق مع التوقعات العائلية، والتحق بالجيش بعد حصوله على درجة الماجستير، حيث تمت ترقيته إلى رتبة نقيب. حتى أنه عُرض عليه منصب تدريس الأدب في ويست بوينت. لكنه رفض، وتقاعد من الخدمة عام 1965 ليتوجه إلى ناشفيل ويحقق أحلامه. ونتيجة لذلك، لم تتحدث والدته معه لمدة 20 عاما.
ربما ينعكس قرار كريستوفرسون بشكل أفضل في اقتباسه، “لقد توصلت إلى تقدير مدى تميز الأغنية مقارنة بأشكال الفن الأخرى، لأنه يمكنك حملها في رأسك وقلبك، وتظل جزءًا منك.”
أب لثمانية أطفال تقاعد في عام 2021
تقاعد كريس كريستوفرسون رسميًا من الموسيقى والتمثيل في عام 2021 بعد معاناته من فقدان الذاكرة لعدد من السنوات، حسبما ذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز. تتوفر مقاطع من أدائه الأخير لعام 2020 على متن سفينة Outlaw Country Cruise على موقع Rolling Stone. في أواخر عام 2016، أصدر مجموعة مزدوجة مسجلة حديثًا من الأغاني الكلاسيكية “The Cedar Creek Sessions” لتتزامن مع عيد ميلاده الثمانين.
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كان كريستوفرسون أقل نجاحًا في تمثيله من موسيقاه. “بوابة السماء” كاد أن يغرق مسيرته التمثيلية بالكامل، بسبب ضعف الاستقبال النقدي والجمهور (غير موجه إليه). بحلول الوقت الذي لعب فيه دور ويسلر في فيلم الكتاب الهزلي الحديث “Blade” عام 1998، جنبًا إلى جنب مع ويسلي سنايبس، كانت مهنة كريستوفرسون في التمثيل على الأقل قد عادت إلى أرض صلبة. وقد أعاد تمثيل هذا الدور في فيلم “Blade II” عام 2002، ويشهد موقع IMDb الخاص به تمامًا على مجموعة الأفلام الأخرى التي لعب فيها.
في حياته الشخصية، كان لدى كريستوفرسون ثمانية أطفال عبر ثلاث زيجات، كما ذكر موقع Closer Weekly. تزوج من زوجته الأخيرة ليزا مايرز عام 1983، وظل متزوجًا بها حتى وفاته. بكل المقاييس، كان كريستوفرسون أبًا محبًا ومشاركًا، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن زوجته علمته “أهمية الموازنة بين حياته المهنية والحياة في المنزل”. وكما قال كريستوفرسون: “بينما بدأت عائلتي تكبر، شقت طريقها أخيرًا إلى وعيي: استيقظ يا رجل. هذا هو ما يهم حقًا”.
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