وفاة المغني وكاتب الأغاني الأسطوري كريس كريستوفرسون عن عمر يناهز 88 عاماً

توفي كريس كريستوفرسون، كاتب الأغاني والشاعر والممثل الموهوب، بشكل مأساوي في 28 سبتمبر 2024 (عبر اشخاص). وكان عمره 88 عاما.

كان كريس كريستوفرسون، كما توضح قاعة مشاهير موسيقى الريف، كاتب أغاني يحظى باحترام عالمي، وقد بدأ الكتابة لفنانين آخرين في أواخر الستينيات وحتى السبعينيات بمسارات مثل “Me and Bobby McGee”، التي غطتها الأسطورية جانيس جوبلين في عام 1971. و”For the Good Times” لراي برايس و”Come Sundown” لبوبي بار. بدأ مسيرته الفردية بأغاني ناجحة مثل “Loving Her Was أسهل (من أي شيء سأفعله مرة أخرى)” و”لماذا أنا”، على طول الطريق بالتعاون مع جوني كاش وويلي نيلسون وغيرهما، الذين ألهموا بدورهم كريستوفرسون على طول مسار حياته من الأداء والأغاني.

