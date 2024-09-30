وفاة المغني وكاتب الأغاني الأسطوري كريس كريستوفرسون عن عمر يناهز 88 عاماً

لكن كريستوفرسون لم يكن مجرد مغني. لقد انتقل من دراسة الأدب في جامعة أكسفورد المرموقة بصفته باحثًا في رودس، مع التركيز بشكل خاص على الشاعر ويليام بليك، إلى كونه جنديًا في الجيش وطيارًا لطائرة هليكوبتر في الجيش، إلى إطلاق مهنة التمثيل. في الواقع، لعب دور برادلي كوبر في نسخة عام 1974 من فيلم “A Star Is Born” مع باربرا سترايسند.

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يشرح موقع كريس كريستوفرسون الأمر بشكل أفضل من أي شخص آخر: “لقد كان باحثًا في جامعة أكسفورد، وظهيرًا دفاعيًا، ونادلًا، وملاكمًا ذو قفازات ذهبية، وراقصًا غانديًا، ومقاتلًا في الغابات، وأحد أفراد طاقم الطريق، وحارسًا في الجيش طار”. لقد كان من دعاة السلام، وثوريًا، وممثلًا، ونجمًا، وكازانوفا، ورجل عائلة. وكان تقريبًا مدرسًا في ويست بوينت، على الرغم من أنه تخلى عن ذلك ليصبح متشردًا في كتابة الأغاني في ناشفيل.