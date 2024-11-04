وفاة المنتج الأسطوري كوينسي جونز عن عمر يناهز 91 عامًا

توفي كوينسي جونز، أحد أكثر الموسيقيين ومنتجي الموسيقى احترامًا على الإطلاق، في 3 نوفمبر 2024 (عبر AP News). توفي جونز عن عمر يناهز 91 عامًا في منزله في بيل إير، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي سبب من قبل مسؤول الدعاية الخاص به، أرنولد روبنسون، الذي أدلى بالبيان التالي نيابة عن عائلة جونز: “الليلة، بقلوب كاملة ولكن مكسورة، يجب أن نشارك الأخبار “بوفاة والدنا وأخينا كوينسي جونز، وعلى الرغم من أن هذه خسارة لا تصدق لعائلتنا، إلا أننا نحتفل بالحياة العظيمة التي عاشها ونعلم أنه لن يكون هناك شخص آخر مثله”.

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وفي آخر منشور له على إنستغرام، بتاريخ 2 نوفمبر، تمنى لابنته عيد ميلاد سعيد. بعد خبر وفاته، كتب أحد المعلقين: “يا لها من حياة مذهلة عشتها! لقد أثرت في حياة الكثير من الناس بطرق عديدة. ارقد بسلام كوينسي”.

ولد جونز في شيكاغو عام 1933، وفقًا لأكاديمية الإنجاز، وانتهى به الأمر في سياتل، حيث التقى راي تشارلز. أصبح الاثنان صديقين سريعين، وبدأ جونز في تعلم الموسيقى من معلمه. بحلول الوقت الذي كان فيه مراهقًا، كان ماهرًا بدرجة كافية في العزف على آلته الموسيقية حتى يتمكن من جني القليل من المال من أداء موسيقى الجاز.

سيقضي السنوات العديدة التالية على الطريق، قبل أن ينتقل في النهاية من جانب الأداء إلى جانب التأليف. أمضى بضع سنوات في تأليف الموسيقى السينمائية والتلفزيونية قبل أن ينتقل إلى الإنتاج، وهو المكان الذي أحدث فيه التأثير الأكبر على الصناعة. في الواقع، لقد خرج بالفعل من الأداء واتجه إلى التأليف والإنتاج بسبب الفقر: “كانت لدينا أفضل فرقة جاز في العالم، ومع ذلك كنا نتضور جوعًا. عندها اكتشفت أن هناك موسيقى وأن هناك تجارة الموسيقى. وقال ذات مرة، وفقًا لموقع Superbrass Music: “إذا كنت سأنجو، فيجب أن أتعلم الفرق بين الاثنين”.

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ومن خلال كل ذلك، استمر في الرسم من البئر الذي كان حبه الأول: موسيقى الجاز. استمر في أداء موسيقى الجاز حتى عام 2010، عندما أصدر ألبومه الأخير “Q Soul Bossa Nostra”.