وفاة المنتج الأسطوري كوينسي جونز عن عمر يناهز 91 عامًا

توفي كوينسي جونز، أحد أكثر الموسيقيين ومنتجي الموسيقى احترامًا على الإطلاق، في 3 نوفمبر 2024 (عبر AP News). توفي جونز عن عمر يناهز 91 عامًا في منزله في بيل إير، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي سبب من قبل مسؤول الدعاية الخاص به، أرنولد روبنسون، الذي أدلى بالبيان التالي نيابة عن عائلة جونز: “الليلة، بقلوب كاملة ولكن مكسورة، يجب أن نشارك الأخبار “بوفاة والدنا وأخينا كوينسي جونز، وعلى الرغم من أن هذه خسارة لا تصدق لعائلتنا، إلا أننا نحتفل بالحياة العظيمة التي عاشها ونعلم أنه لن يكون هناك شخص آخر مثله”.
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وفي آخر منشور له على إنستغرام، بتاريخ 2 نوفمبر، تمنى لابنته عيد ميلاد سعيد. بعد خبر وفاته، كتب أحد المعلقين: “يا لها من حياة مذهلة عشتها! لقد أثرت في حياة الكثير من الناس بطرق عديدة. ارقد بسلام كوينسي”.
ولد جونز في شيكاغو عام 1933، وفقًا لأكاديمية الإنجاز، وانتهى به الأمر في سياتل، حيث التقى راي تشارلز. أصبح الاثنان صديقين سريعين، وبدأ جونز في تعلم الموسيقى من معلمه. بحلول الوقت الذي كان فيه مراهقًا، كان ماهرًا بدرجة كافية في العزف على آلته الموسيقية حتى يتمكن من جني القليل من المال من أداء موسيقى الجاز.
سيقضي السنوات العديدة التالية على الطريق، قبل أن ينتقل في النهاية من جانب الأداء إلى جانب التأليف. أمضى بضع سنوات في تأليف الموسيقى السينمائية والتلفزيونية قبل أن ينتقل إلى الإنتاج، وهو المكان الذي أحدث فيه التأثير الأكبر على الصناعة. في الواقع، لقد خرج بالفعل من الأداء واتجه إلى التأليف والإنتاج بسبب الفقر: “كانت لدينا أفضل فرقة جاز في العالم، ومع ذلك كنا نتضور جوعًا. عندها اكتشفت أن هناك موسيقى وأن هناك تجارة الموسيقى. وقال ذات مرة، وفقًا لموقع Superbrass Music: “إذا كنت سأنجو، فيجب أن أتعلم الفرق بين الاثنين”.
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ومن خلال كل ذلك، استمر في الرسم من البئر الذي كان حبه الأول: موسيقى الجاز. استمر في أداء موسيقى الجاز حتى عام 2010، عندما أصدر ألبومه الأخير “Q Soul Bossa Nostra”.
كان جونز وراء اثنين من أكبر الأشياء التي حدثت في الموسيقى في الثمانينيات
كان لعقد الثمانينيات نصيبه من اللحظات الموسيقية الرائدة، بدءًا من برنامج Live Aid وحتى ظهور موسيقى الهيب هوب، وكل شيء بينهما. واثنان من أكبر اللحظات الموسيقية، ليس فقط في الثمانينيات ولكن في تاريخ موسيقى البوب بأكمله – إصدار أحد الألبومات الأكثر مبيعًا على الإطلاق وإصدار سجل خيري هو الأول من نوعه – هما كوينسي جونز لأشكرهم على تحقيق ذلك.
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تنافس ألبوم “ثريلر” لمايكل جاكسون عام 1982، على مر العقود، مع إصدارات أخرى للحصول على لقب الألبوم الأكثر مبيعًا على الإطلاق. وأنتجها كوينسي جونز، إلى جانب ألبوم جاكسون “Off the Wall” عام 1979 وإصداره “Bad” عام 1987. “عندما قدمت أداءً لمايكل جاكسون، قال (موسيقيو الجاز الآخرون): لقد بيعت كل التذاكر”. قلت: “لقد كنت أفعل هذا طوال حياتي، ماذا تقصد، بيعت بالكامل؟” قال عن الإنجاز عبر أكاديمية الإنجاز.
في عام 1985، وفقًا للمنتج الموسيقي والكاتب ديفيد بريسكين، استخدم جونز نفوذه لجمع العديد من الموسيقيين معًا لتسجيل أغنية “نحن العالم” في محاولة لجمع الأموال من أجل إغاثة المجاعة الإثيوبية.
سجل جونز في ترشيحات الصناعة وانتصاراتها طويل
بعد أن أمضى أجزاء من سبعة عقود في الموسيقى، ليس من المستغرب أن يحقق جونز قائمة رائعة من الترشيحات والانتصارات في الصناعة. في الواقع، هذه القائمة طويلة جدًا بحيث لا يمكن مناقشتها إلا في الخطوط العريضة هنا.
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تم ترشيح جونز لجائزة الأوسكار سبع مرات وفاز بجائزة واحدة غير تنافسية (جائزة جان هيرشولت الإنسانية). تم ترشيحه لجائزة Daytime Emmy Award أربع مرات، وفاز بها مرة واحدة. تم ترشيحه لـ 79 جائزة جرامي (وهو رقم قياسي، وفقًا لموقع الصناعة على الإنترنت)، وفاز بها بـ 28 جائزة، مما جعله يحتل المركز الثاني مع أليسون كراوس، بالإضافة إلى عدد من الجوائز غير التنافسية.
وقد تم تكريمه أيضًا من قبل MTV وBET وقاعة مشاهير الروك آند رول، حيث منحته الأخيرة جائزة أحمد إرتغون، وهو شرف يُمنح للمحترفين غير المؤدين في هذا النوع. في عام 1986، حصل جونز على “جائزة” ربما نسيها بمجرد حصوله على جائزة رازي لأسوأ موسيقى تصويرية عن الموسيقى التصويرية لأغنية “Fever Pitch” عام 1985.
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قام جونز بإنشاء وإدارة وتبرع لمختلف الجمعيات الخيرية وقضايا النشاط
في وقت مبكر من حياته المهنية، حيث كان يسافر مع فرق الجاز في جميع أنحاء الجنوب في عصر جيم كرو، واجه جونز العنصرية بشكل مباشر، وفقًا لأكاديمية الإنجاز. وقال: “في بعض الأحيان كنا نرى تماثيل – مثل الدمى السوداء – معلقة بأنشوطة من أبراج الكنائس في تكساس”، مشيراً إلى أنه في مناسبة واحدة على الأقل كان ينام في دار جنازة بسبب عدم وجود فندق يمكنه الإقامة فيه.
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وجه جونز العديد من جهوده الخيرية لرفع مكانة السود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. على سبيل المثال، بالإضافة إلى جمع الأموال للإثيوبيين الذين يعانون من المجاعة، ساعد أيضًا في جمع الأموال لضحايا زلزال هايتي عام 2010، وفقًا لمجلة أبيليتي. كما أنشأ مؤسسة كوينسي جونز ليستن أب، التي قامت ببناء العشرات من المنازل في جنوب أفريقيا في عام 2001. علاوة على ذلك، كان الهدف من المؤسسة هو ربط الشباب بالتكنولوجيا والتعليم والثقافة والموسيقى، وكان الهدف منها تحفيز تبادل الثقافات. بين الشباب في لوس أنجلوس وجنوب أفريقيا.
تزوج كوينسي جونز ثلاث مرات وأنجب سبعة أطفال من زيجاته ومن علاقات أخرى. ابنه، المسمى أيضًا كوينسي، اتبع خطى والده وأصبح منتجًا موسيقيًا، بينما أصبحت ابنتاه رشيدة وكيدادا ممثلتين.
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