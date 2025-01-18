وفاة مصور MSG الأسطوري جورج كالينسكي عن عمر يناهز 88 عامًا

توفي جورج كالينسكي، المصور الأسطوري الذي التقط كل ما يحدث في ماديسون سكوير جاردن لأكثر من خمسة عقود.

كان عمره 88 عامًا.

قام كالينسكي بتصوير أحداث رياضية تاريخية، بما في ذلك ظهور ويليس ريد المتعثر من النفق لفريق نيكس في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين عام 1970، و”معركة القرن” لمحمد علي ضد جو فرايزر، وفوز رينجرز بكأس ستانلي في عام 1994.

كما قام أيضًا بتغطية عدد لا يحصى من الحفلات الموسيقية واللحظات غير الرياضية داخل الحديقة، مثل زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 1979.

وقال مدرب نيكس، توم ثيبودو، قبل خسارة نيكس 116-99 أمام تمبروولفز ليلة الجمعة في جاردن: “لقد سمعت للتو تعازيّ لعائلته”. “مجرد رجل رائع. عظيم جدا في ما فعله. لقد التقط الكثير من اللحظات الكبيرة في الحديقة.

“علاوة على ذلك، كان دائمًا يجعل الجميع يشعرون بالرضا، ولا يمكنك قول أي شيء أكثر عن أي شخص. لقد كان مجرد رجل عظيم ورائع ومصور فوتوغرافي رائع. والطريقة التي التقط بها كل ما حدث هنا كانت مميزة حقًا.

وبحسب ما ورد توفي مواطن لونغ آيلاند، الذي بدأ العمل كمصور رسمي في MSG في عام 1966، لأسباب طبيعية ومضاعفات من مرض باركنسون، وفقًا لصحيفة نيوزداي.

وقالت MSG في بيان: “لأكثر من 50 عامًا، كان اسم جورج مرادفًا لماديسون سكوير غاردن”. “لم تكن هناك لحظة واحدة مهمة في الساحة الأكثر شهرة في العالم لم يلتقطها جورج.

“من مشية ويليس ريد الملهمة إلى الملعب في المباراة السابعة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لعام 1970 إلى “قتال القرن” بين محمد علي وجو فرايزر، كان جورج وعدسته هناك.”

كما احتفل يوم الجمعة أيضًا بعيد ميلاد تيبودو الـ 67، والذي تقاسمه مع الراحل علي.

“لا أستطيع حتى أن أتذكر ذلك منذ فترة طويلة. قال ثيبودو: “لكنني أدرك كم كنت محظوظًا”. “من الواضح أنك بحاجة إلى الحظ السعيد.”

“لقد كنت بالقرب من الكثير من المدربين العظماء واللاعبين العظماء والمنظمات العظيمة. عندما تكون قادرًا على القيام بشيء تحبه، يكون لديك تقدير كبير له.”

ذهب جيريكو سيمز بدون أهداف (0 مقابل 2) مع خمس متابعات في 19 دقيقة، وهو خامس ظهور له في المركز هذا الموسم بدلاً من كارل أنتوني تاونز (الإبهام).

وسجل بريشيس أتشيوا ست نقاط وتسع متابعات في 36 دقيقة بينما لعب بضع دقائق إلى جانب سيمز.