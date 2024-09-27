وفاة ممثلة هاري بوتر وداونتون آبي ماجي سميث عن عمر يناهز 89 عاما

توفيت الأيقونة البريطانية ونجمة المسرح والشاشة السيدة ماجي سميث بشكل مأساوي في 27 سبتمبر 2024 (عبر تشكيلة). كانت تبلغ من العمر 89 عامًا.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، من المحتمل أن تعني السيدة ماجي سميث شيئين: البروفيسورة مينيرفا ماكجوناجال من أفلام “هاري بوتر”، والكونتيسة الأرملة المتعجرفة فيوليت كراولي من “Downton Abbey”. قبل فترة طويلة من قيام سميث بإعطاء 10 نقاط لجريفندور أو الإدلاء بملاحظات لاذعة لأقاربها، كانت قد أبهرت الجماهير بالفعل بعروضها القوية والمسيطر عليها والمقدمة بخبرة لعقود من الزمن: ديديمونا في “عطيل” (1965)، الشخصية الرئيسية في فيلم “عطيل” (1965). “قمة الآنسة جين برودي” (1969)، وصولاً إلى “الحديقة السرية” (1993) وأكثر. على مدار مسيرتها المهنية، حصلت، من بين جوائز أخرى، على جائزتي أوسكار وأربع جوائز إيمي وسبع جوائز بافتا (حسب موقع IMDb). وقد حصلت على لقب فارس، كما أشارت مجلة فوغ، في عام 1990.

إعلان

ليس من قبيل المصادفة أن سميث كانت تؤدي عادةً أدوارًا لا معنى لها وصادقة إلى حد الخطأ، حيث كانت هي نفسها إلى حد كبير في الحياة الحقيقية (ذكرت صحيفة الإندبندنت أنها قالت لنادل في نيويورك: “النوع الذي تسكبه في حلقك” “عندما سُئلت عن نوع الماء الذي تريده). كانت سميث تكره مشاهدة عروضها الخاصة، خاصة في الأفلام، كما أوضحت في مقابلة على اليوتيوب مع معهد الفيلم البريطاني، لأنها “إلى الأبد”. المسرح، على الأقل، قدم الكثير من المهام.

في الواقع، كرهت سميث كثيرًا الأدوار التي جعلتها مشهورة لاحقًا في حياتها، كما يناقش موقع The Decider. قالت إن تمثيلها في “هاري بوتر” كان “مكونًا بالكامل من لقطات رد الفعل”، وكما قالت في برنامج جراهام نورتون (على موقع يوتيوب)، لم تشاهد أبدًا حلقة واحدة من داونتون آبي.

إعلان