وفاة ممثلة هاري بوتر وداونتون آبي ماجي سميث عن عمر يناهز 89 عاما

توفيت الأيقونة البريطانية ونجمة المسرح والشاشة السيدة ماجي سميث بشكل مأساوي في 27 سبتمبر 2024 (عبر تشكيلة). كانت تبلغ من العمر 89 عامًا.
بالنسبة للعديد من الأشخاص، من المحتمل أن تعني السيدة ماجي سميث شيئين: البروفيسورة مينيرفا ماكجوناجال من أفلام “هاري بوتر”، والكونتيسة الأرملة المتعجرفة فيوليت كراولي من “Downton Abbey”. قبل فترة طويلة من قيام سميث بإعطاء 10 نقاط لجريفندور أو الإدلاء بملاحظات لاذعة لأقاربها، كانت قد أبهرت الجماهير بالفعل بعروضها القوية والمسيطر عليها والمقدمة بخبرة لعقود من الزمن: ديديمونا في “عطيل” (1965)، الشخصية الرئيسية في فيلم “عطيل” (1965). “قمة الآنسة جين برودي” (1969)، وصولاً إلى “الحديقة السرية” (1993) وأكثر. على مدار مسيرتها المهنية، حصلت، من بين جوائز أخرى، على جائزتي أوسكار وأربع جوائز إيمي وسبع جوائز بافتا (حسب موقع IMDb). وقد حصلت على لقب فارس، كما أشارت مجلة فوغ، في عام 1990.
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ليس من قبيل المصادفة أن سميث كانت تؤدي عادةً أدوارًا لا معنى لها وصادقة إلى حد الخطأ، حيث كانت هي نفسها إلى حد كبير في الحياة الحقيقية (ذكرت صحيفة الإندبندنت أنها قالت لنادل في نيويورك: “النوع الذي تسكبه في حلقك” “عندما سُئلت عن نوع الماء الذي تريده). كانت سميث تكره مشاهدة عروضها الخاصة، خاصة في الأفلام، كما أوضحت في مقابلة على اليوتيوب مع معهد الفيلم البريطاني، لأنها “إلى الأبد”. المسرح، على الأقل، قدم الكثير من المهام.
في الواقع، كرهت سميث كثيرًا الأدوار التي جعلتها مشهورة لاحقًا في حياتها، كما يناقش موقع The Decider. قالت إن تمثيلها في “هاري بوتر” كان “مكونًا بالكامل من لقطات رد الفعل”، وكما قالت في برنامج جراهام نورتون (على موقع يوتيوب)، لم تشاهد أبدًا حلقة واحدة من داونتون آبي.
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ممثل موهوب مدى الحياة يبحث دائمًا عن الأدوار المجزية
ولدت مارغريت ناتالي سميث عام 1934 في إلفورد، شرق وسط لندن، وقد اهتمت السيدة سميث مبكرًا بالتمثيل، كما توضح السيرة الذاتية. بعد أن انتقلت عائلتها إلى أكسفورد وتخرجت من المدرسة الثانوية، ذهبت مباشرة إلى مدرسة مسرح أكسفورد. هناك، درست لمدة عامين وكانت أول ظهور لها في عرض مسرحية شكسبير “الليلة الثانية عشرة” في عام 1952، قبل أن تقضي فترة في برودواي في عام 1956 وتعود إلى المسرح الوطني لبريطانيا العظمى في الستينيات. مسيرتها المهنية، على عكس بعض الممثلين الآخرين، لم يكن بها أي انعطافات أو عقبات كبيرة. واصلت سميث التقدم والأعلى فحسب، وبنت سيرتها الذاتية على قوة مواهبها الفطرية وتدريبها وحضورها.
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بحلول الوقت الذي تم فيه تمثيل سميث في دور معلمة غريبة الأطوار على خلاف مع إدارتها في فيلم The Prime of Miss Jean Brodie عام 1969 – والذي حصلت على أول جائزة أوسكار عنه – كانت في طريقها لتصبح أسطورة. كان لهذا الدور، وغيره من الأدوار مثل “غرفة ذات إطلالة” عام 1985، و”جوسفورد بارك” عام 2001، و”السيدة في الشاحنة” عام 2015، جذور أدبية أو صفات شبيهة بالمسرح في التصوير السينمائي والحوار. سمح هذا لسميث بالبقاء على اتصال بالأدوار التي وجدتها مُرضية، لأنه، كما قالت في المقابلة المذكورة أعلاه مع معهد الفيلم البريطاني على موقع يوتيوب، قد تكون بعض الأفلام “عذابًا” اعتمادًا على الإنتاج، والفريق المشارك، وبيئة العمل، وهكذا.
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عادت إلى المسرح في أواخر حياتها
وفي أواخر حياتها، عادت ماجي سميث إلى المسرح عام 2019 في عرض فردي لمسرحية “حياة ألمانية” على مسرح بريدج في لندن، بعد انقطاع عن التمثيل المسرحي دام 12 عاما. لمدة 100 دقيقة استمع الجمهور بينما جلس سميث – ولم يقف أبدًا – وقدم حكايات متناثرة ومقتضبة عن سيرته الذاتية. لعبت دور امرأة حقيقية، برونهيلد بومسيل، التي عملت في هيئة إذاعة الرايخ الثالث عند قدوم الحرب العالمية الثانية، والتي أصبحت سكرتيرة شخصية لسيد الدعاية النازية، جوزيف جوبلز، كما توضح صحيفة The Theatre Times.
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في حياتها الشخصية، كما أوضحت بي بي سي أمريكا، شاركت سميث حب التنس مع زميلها الفارس والممثل الشهير السير إيان ماكيلين (الذي غالبًا ما كانت تتبادل معه الانطباعات عن بعضها البعض)، وكانت صديقة مقربة للسيدة جودي دينش. وعلى صعيد أكثر جدية، كما تقول Mental Floss، فقد تغلبت على سرطان الثدي أثناء تصوير فيلم “Harry Potter and the Half-Blood Prince” في عام 2009.
تزوجت سميث مرتين في حياتها، الأولى من الممثل السير روبرت ستيفنز، وأنجبت منه ولدين، ثم من الكاتب المسرحي بيفرلي كروس. كانت متزوجة من روبرت ستيفنز من عام 1967 إلى عام 1976 (حسب صحيفة نيويورك تايمز)، وفي نفس الوقت تقريبًا تزوجت من بيفرلي كروس. توفيت ستيفنز في عام 1995، وكروس في عام 1998. وقد نجت سميث من ابنيها، وهما ممثلان محترفان أيضًا.
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