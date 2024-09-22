وفاة ميركوري موريس، لاعب فريق دولفينز الذي لم يهزم في بطولة السوبر بول، عن عمر يناهز 77 عامًا

توفي ميركوري موريس، لاعب الركض والعودة بالكرة في فريق ميامي دولفينز الذي لم يهزم في بطولة السوبر بول عام 1972، عن عمر يناهز 77 عامًا، وفقًا لأحد أفراد عائلته.

وأكدت صحيفة ميامي هيرالد وفاة موريس من خلال فريق دولفينز.

“ببالغ الحزن نعلن وفاة يوجين “ميركوري” موريس، لاعب ميامي دولفينز الأسطوري والعضو العزيز في عائلة اتحاد كرة القدم الأميركي، عن عمر يناهز 77 عامًا”، هكذا نشر ابنه جوست وريداه، الفنان الموسيقي المقيم في ميامي، والذي ولد باسم تروي جيفري موريس، على موقع X. “اشتهر ميركوري بسرعته المذهلة ولعبه الديناميكي، وكان حجر الزاوية في موسم 1972 التاريخي الذي لم يهزم فيه فريق دولفينز وبطل سوبر بول مرتين. تركت موهبته وشغفه بصمة لا تمحى على الرياضة، كما عززت اختياراته الثلاثة في Pro Bowl مكانته بين عظماء كرة القدم.

“وخارج الملعب، كان ميركوري أبًا مخلصًا وأخًا محبًا وصديقًا مخلصًا وركيزة أساسية في المجتمع. وامتد حضوره إلى ما هو أبعد من كرة القدم، حيث لمس حياة العديد من الناس طوال فترة وجوده في ميامي.”

كان موريس أحد الاختيارات في الجولة الثالثة من فريق ويست تكساس إيه آند إم، ولعب لصالح فريق دولفينز من عام 1969 إلى عام 1975، مما ساعد في تشكيل ما أصبح يُعرف لاحقًا باسم “الخط الخلفي المثالي” إلى جانب لاري سيسونكا وجيم كيك.

كان موريس لاعبًا في Pro Bowler ثلاث مرات وبطل Super Bowl مرتين مع فريق Dolphins، بما في ذلك بطولة الفريق المتكررة في عام 1973.

ركض موريس مسافة 1000 ياردة بالضبط وسجل 12 هدفًا في أفضل رقم بالدوري خلال الموسم العادي لعام 1972 حيث أنهى فريق دولفينز الموسم بنتيجة 14-0 قبل أن يفوز بثلاث مباريات أخرى في مرحلة ما بعد الموسم للموسم الوحيد الذي لم يهزم فيه في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي.

كما ركض Csonka مسافة 1117 ياردة في ذلك العام، مما جعل ميامي أول فريق على الإطلاق يضم اثنين من لاعبيه يركضون مسافة 1000 ياردة في نفس الموسم.

تم تداول موريس مع فريق شارجرز في عام 1976 ولعب موسمًا واحدًا في سان دييغو قبل اعتزاله.

في عام 1982، أُدين هذا الرجل، وهو من مواليد بيتسبرغ، بتهمة الاتجار بالمخدرات، ثم أُسقطت التهمة عنه فيما بعد، لكنه قضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن بموجب اتفاق إقرار بالذنب. وفي وقت لاحق، عمل كمتحدث تحفيزي يناقش فترة وجوده في السجن.

وترك موريس خلفه خمسة أطفال – جينو، وماسيو، وتيفاني، وتروي، وإليوت – وثلاثة أشقاء، وفقًا لبيان الأسرة.