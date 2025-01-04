وفاة Ripken The Bat Dog، وهو أداة رياضية تجلب الكلاب في ولاية كارولينا الشمالية

تقول العائلة التي قامت بتدريب ريبكين ذا بات دوج – المشهور بجلب الخفافيش وركل قمصان كرة القدم خلال الأحداث الرياضية في ولاية كارولينا الشمالية – إن كلب اللابرادور الأسود قد مات.

وفي منشور على فيسبوك يوم الجمعة، قالت عائلة أودونيل إن ريبكين توفي يوم الأربعاء بسبب مضاعفات “من حالة طبية خطيرة لم يتم تشخيصها”.

شمل تاريخ ريبكين البالغ من العمر 8 سنوات في دائرة الضوء استعادة الخفافيش لمباريات البيسبول في دوري دورهام بولز الصغير وركل المحملات خلال مباريات كرة القدم في كلية ولاية نورث كارولاينا في ملعب كارتر فينلي في رالي.

شارك Ripken في إسقاط عفريت احتفالي للعبة NHL Stadium Series الخارجية بين Carolina Hurricanes وWashington Capitals في عام 2023 في كارتر فينلي.

كان آخر ظهور له هو استعادة نقطة الإنطلاق خلال مباراة يوم 22 ديسمبر على أرضه لصالح فريق Carolina Panthers التابع لاتحاد كرة القدم الأميركي في شارلوت.

كتبت عائلة أودونيل أن ريبكين “كان أسعد عندما كان محاطًا بالناس وتكوين صداقات (وربما تناول نقانق أو اثنين).”

قام فريق The Bulls، الشركة التابعة لـ Triple A لـ Tampa Bay Rays وNC State وThe Panthers، بتكريم ريبكين في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

كتب The Bulls أن Ripken “وضع البسمة على وجوه الكثير من المشجعين المعجبين” ، بينما شكرت ولاية نورث كارولاينا Ripken “لجلبه الكثير من الفرح إلى Wolfpack Nation”.