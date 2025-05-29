وفر المال على زراعة الغلاف الأرضي مع عنصر أساسي غير متوقع

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يتم استخدام نسيج المناظر الطبيعية والغطاء الأرضي من قبل أصحاب المنازل والمناظر الطبيعية على حد سواء لمنع الأعشاب الضارة المزعجة من الظهور والتحكم في التآكل. حتى لو كان لديك أفضل نوع من نسيج المناظر الطبيعية للحفاظ على الأعشاب الضارة أو حماية التربة على هذا المنحدر العاري ، فهذا أمر غير مجدي إذا لم تتمكن من الاحتفاظ به في مكانه. هذا هو المكان الذي يأتي فيه عنصر مشترك من خزانة ملابسك. قطع الزوايا من شماعات الأسلاك على بعد بضع بوصات من النهاية وفويلا! لديك زوج من المواد الغذائية النسيج المناظر الطبيعية. وبالمثل ، يمكنك قطع وثني شريط الأسلاك المستقيمة على طول أسفل الأشكال الأساسية.
هذا الاختراق مثالي هو إذا كان بإمكانك الحصول على الشماعات مجانًا أو رخيصة. شماعات نظافة جافة مجانية تعمل بشكل رائع ، على سبيل المثال. هل لديك خزانة معبأة المربى ولا توجد شماعات معطف سلكية لتجنيبها؟ يقول البعض أنه يجب عليك التوقف عن استخدام شماعات الملابس الأسلاك على الفور ، لأن ملابسك يمكن أن تنزلق مباشرة وعلى الأرض على أي حال. إذا لم تكن مقتنعًا بالتخلي عنهم ، فاطلب من الأصدقاء أو العائلة أو الجيران إذا كان لديهم مجموعة غير مستخدمة من شماعات الأسلاك على رف منسي. غالبًا ما تظهر شماعات الأسلاك للبيع المستعملة ، أيضًا: جرب متاجر التوفير ومبيعات الفناء أو تقديم طلب في مجتمعاتك المحلية عبر الإنترنت. يمكنك ، بالطبع ، شرائها أيضًا ، ولكن التأكد من أنها تكلف أقل من المواد الغذائية المناظر الطبيعية العادية.
كيفية صنع واستخدام المواد الغذائية المناظر الطبيعية من شماعات الأسلاك
هناك كل أنواع طرق العبقرية لإعادة استخدام الشماعات القديمة لتحويل حديقتك ، ولكن يمكن القول إن هذه الفكرة هي أبسط. إذا كان سلك الشماعات نحيفًا بدرجة كافية ، فيمكنك قطع أقسام بحوالي 7 بوصات مع قطع الأسلاك وتثني المواد الغذائية باليد. بدلاً من ذلك ، قم بقطع الشماعات على الكتف أو بجوار الخطاف وكررها على الجانب الآخر ، مما يخلق عنصرًا أساسيًا مستديرًا.
إذا كنت ترغب في استخدام أكبر قدر ممكن من الشماعات ، فقم بقص الشريط المستقيم على مستقيم من الشماعات وتشكيله في عنصر أساسي مربع باستخدام كماشة مربعة. استخدم الزوايا كما هي ، ربما تضغط عليها مغلقة قليلاً بيدك القفاز. في الواقع ، من الممكن إنشاء المواد الغذائية باستخدام الشماعات البلاستيكية عن طريق قطع الزوايا ببساطة. على الرغم من أن هذا قد لا يكون أفضل حل للبستانيين الذين يتطلعون إلى تقليل الاستخدام البلاستيكي (بحق) في الحديقة ، إلا أنه يمكن أن يعمل في قرصة.
لاستخدام دبابيس DIY الخاصة بك ، نشر الغطاء الأرضي ، أو نسيج المناظر الطبيعية ، أو قماش القنب الشمسي حيث تريده في الفناء الخلفي أو أسرة الحديقة والضغط على المواد الغذائية في التربة من خلاله. التعامل مع الأرض الصلبة؟ استخدم مطرقة مطاطية لمطرقة المواد الغذائية في التربة برفق. يتميز Coghlans Rubber Mallet مقابل حوالي 7 دولارات حتى يتميز بسعة ربط مفيدة على الجانب الآخر لمساعدتك على إزالة المواد الغذائية عندما يحين الوقت. تأتي هذه المواد الغذائية أيضًا في متناول يدي لعقد أغطية الصف والشبكات ، أو أنابيب الري ، أو خراطيم Soaker ، أو شبكة المبارزة في مكانها.