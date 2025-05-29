وفر المال على زراعة الغلاف الأرضي مع عنصر أساسي غير متوقع

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يتم استخدام نسيج المناظر الطبيعية والغطاء الأرضي من قبل أصحاب المنازل والمناظر الطبيعية على حد سواء لمنع الأعشاب الضارة المزعجة من الظهور والتحكم في التآكل. حتى لو كان لديك أفضل نوع من نسيج المناظر الطبيعية للحفاظ على الأعشاب الضارة أو حماية التربة على هذا المنحدر العاري ، فهذا أمر غير مجدي إذا لم تتمكن من الاحتفاظ به في مكانه. هذا هو المكان الذي يأتي فيه عنصر مشترك من خزانة ملابسك. قطع الزوايا من شماعات الأسلاك على بعد بضع بوصات من النهاية وفويلا! لديك زوج من المواد الغذائية النسيج المناظر الطبيعية. وبالمثل ، يمكنك قطع وثني شريط الأسلاك المستقيمة على طول أسفل الأشكال الأساسية.

هذا الاختراق مثالي هو إذا كان بإمكانك الحصول على الشماعات مجانًا أو رخيصة. شماعات نظافة جافة مجانية تعمل بشكل رائع ، على سبيل المثال. هل لديك خزانة معبأة المربى ولا توجد شماعات معطف سلكية لتجنيبها؟ يقول البعض أنه يجب عليك التوقف عن استخدام شماعات الملابس الأسلاك على الفور ، لأن ملابسك يمكن أن تنزلق مباشرة وعلى الأرض على أي حال. إذا لم تكن مقتنعًا بالتخلي عنهم ، فاطلب من الأصدقاء أو العائلة أو الجيران إذا كان لديهم مجموعة غير مستخدمة من شماعات الأسلاك على رف منسي. غالبًا ما تظهر شماعات الأسلاك للبيع المستعملة ، أيضًا: جرب متاجر التوفير ومبيعات الفناء أو تقديم طلب في مجتمعاتك المحلية عبر الإنترنت. يمكنك ، بالطبع ، شرائها أيضًا ، ولكن التأكد من أنها تكلف أقل من المواد الغذائية المناظر الطبيعية العادية.