وفر المال على قاعدة النباتات مع قلب التوفير الرائع

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تعتبر الركائز وسيلة رائعة لإظهار النباتات المنزلية المفضلة لديك ، لكنها غالبًا ما تأتي مع علامة ثمن ، خاصة تلك الفريدة ذات المظهر القديم والتي تجولنا خارج نوافذ الأنثروبولوجيا. لحسن الحظ ، يمكنك إنشاء شيء مثير للاهتمام لجزء صغير من السعر من خلال تطارد ممرات متجر التوفير المحلي. يعد The Thrift Store مكانًا رائعًا للبحث عن اكتشافات يمكنك تحويلها إلى ديكور حديقة جميل. تعتبر حوامل الشموع عنصرًا أساسيًا في معظم متاجر التوفير ويمكن أن تشكل قاعدة قاعدة قاعدة نباتية رائعتين. ما عليك سوى إقران زارع السيراميك اللطيف – أيضًا في إمدادات وفيرة في متاجر التوفير – مع موقف الشموع. قد يكون للوقوف ارتفاع قصير بارز لعقد الشمعة ، ولكن يمكنك إيقاف ذلك عن طريق استيعابها مع الزردية والانحناء ذهابًا وإيابًا. ارتداء القفازات وحماية العين أثناء القيام بذلك. إذا لم ينجح ذلك ، فيمكنك أيضًا وضعه برفق. لن يتم رؤيته بمجرد إصلاح زارع وعاء.

استخدم مادة لاصقة قوية مثل E6000 لتوصيل الوعاء بالمنف. نظرًا لأن منطقة منصة Candle Stand من المحتمل أن تكون مقعرة قليلاً ، ستحتاج إلى تطبيق المادة اللاصقة حول الحافة من أجل الالتزام الجيد. سيعطيك هذا قاعدة نباتات لطيفة ، لكنه لن يسمح بالتصريف ، وهو أمر ضروري للنباتات الصحية. حتى إذا كان لدى الغراس ثقوب تصريف ، فستحتاج إلى إغلاقه لتجنب تسرب المياه من الغراس إلى الحامل. يمكنك وضع نباتك في وعاء حضانة بلاستيكي أصغر داخل الغراس بحيث يكون من السهل إزالتها للري. ضع لوحة صغيرة أو كتلة الستايروفوم تحت وعاء الحضانة لمنعها من الجلوس في الماء القائم.