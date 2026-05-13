وفر مساحة المرآب باستخدام 5 مكتشفات قابلة للطي من شركة Harbour Freight

ليس عليك البحث بعيدًا للعثور على أساسيات تنظيم المرآب في Harbour Freight. تمتلك السلسلة نطاقًا واسعًا وغالبًا ما يكون عالي التصنيف من حلول التخزين، بدءًا من صناديق الأدوات ومناضد العمل وحتى عربات الأدوات المتدحرجة. ولكن إذا كانت المساحة في المرآب الخاص بك أعلى من قيمتها حقًا، فقد يكون من المفيد أيضًا مراجعة مجموعة الأدوات الخاصة بك. ولأخذ خطوة أبعد، يجب عليك أيضًا تقييم الملحقات التي تأتي معها.
على سبيل المثال، إذا قررت الاستثمار في منشار ميتري ومجموعة طاولة للقيام بأعمال المنشار العرضية، فهل يمكن طي الحامل؟ أم أنه يتعثر بك عندما تتجاوزه بحثًا عن أدواتك الأخرى؟ وبدلاً من ذلك، هل لديك سلم متدرج يرفض التوقف عن الوقوف في الطريق، أو مصباح عمل يرفض اللعب بشكل جيد مع بقية الأدوات الموجودة على رفوفك؟
إذا كان ما ورد أعلاه يثير قلقك بشأن الوضع الحالي للمرآب الخاص بك، فقد يكون Harbour Freight يستحق الزيارة. أدناه، قمنا برعاية خمس أدوات وملحقات مفيدة يمكن طيها بعيدًا عند عدم الحاجة إليها، وبالتالي تساعدك على ترتيب وتنظيم المرآب الخاص بك. سيساعدك بعضها على الرؤية في الظلام، بينما سيساعدك البعض الآخر على إثبات أن الأمر لا يتطلب سوى شخص واحد لتغيير المصباح الكهربائي. حتى أن هناك مجرفة، عند الانتهاء منها، سيتم وضعها بشكل أنيق في صندوق الأدوات الخاص بك.
يبقى حامل المنشار الميتري القابل للطي بوزن 350 رطل من Warrior بعيدًا عن الطريق عند عدم الحاجة إليه
أول شيء يجب قوله هنا هو أنك لا تحتاج بشدة إلى شراء حامل مخصص لمنشار ميتري الخاص بك. في الواقع، بشرط أن يكون لديك مساحة للاحتفاظ بها، فمن الممكن تمامًا تحويل خزانة ملابس قديمة إلى حامل منشار عملي. ولكن إذا كان الهدف هو تقليل تأثير أدواتك، فمن المحتمل أن يكون هناك شيء أكثر نفعية. في Harbour Freight، يمكنك الحصول على حامل منشار ميتري القابل للطي بوزن 350 رطلًا من Warrior مقابل 69.99 دولارًا.
وبالتعمق في المواصفات، فقد تم تصميمها، حسب الاسم، لتحمل أحمالًا تصل إلى 350 رطلاً، وهي مصممة للعمل مع مناشير ميتري تصل إلى 10 بوصات. كمرجع، فإن أثقل منشار ميتري مقاس 10 بوصات في تشكيلة Harbour Freight الحالية – منشار ميتري المركب المنزلق ثنائي المشطوف مقاس 10 بوصات من Hercules 20V بدون فرش – يزن 47 رطلاً. هذا يعني أن الحامل يجب أن يكون قادرًا على حمل أداتك والخشب الذي تحتاج إلى قطعه. لها أرجل قابلة للثني وسرير دوار ينزلق إلى الداخل، وعندما يتم تعبئتها بعيدًا، يبلغ طولها 39 بوصة وعرضها يزيد قليلاً عن 10 بوصات. وفقًا لـ Warrior، يوفر هيكلها الفولاذي المتين دعمًا قويًا ومستويًا.
لا يمتص مصباح العمل الرفيع القابل للطي من براون المساحة الزائدة
هناك العديد من المواقف التي يمكن أن يكون فيها مصباح العمل مفيدًا. إنها ضرورية أثناء تجديدات المنزل، عندما لا تعمل الأضواء بعد ولكنك تبتعد في ساعات الظلام. كما أنها مفيدة في المناطق المظلمة من منزلك – إذا كنت تقوم أخيرًا بتحويل العلية إلى مساحة قابلة للاستخدام، على سبيل المثال. يمكن أن تكون كبيرة الحجم للتخزين، وإذا كانت تتطلب مصدر طاقة رئيسي، فغالبًا ما تأتي مع متطلبات إضافية لأسلاك التمديد. يحتوي مصباح العمل Braun’s 500 Lumen LED القابل لإعادة الشحن المغناطيسي القابل للطي على شريط رفيع، بسعر 29.99 دولارًا، على ثلاث سمات يمكن أن تساعدك على توفير مساحة المرآب.
الأول هو أنه عندما تأتي لتخزينه، فإنه يطوى إلى نصف طوله الكامل. والثاني هو أنه مغناطيسي، مما يعني أنه يمكنك تخزينه على أي سطح يقبل المغناطيسية. وهذا يجعلها مفيدة أيضًا في مواقف عمل معينة، مما يسمح لك بتركيبها على المعدن دون الحاجة إلى إعداد حامل كامل. إنها مزودة بمصابيح LED بيضاء مع خرج 500 لومن، والتي تعمل في شريط على طول جانب واحد من الرأس القابل للطي. كما أنه يحتوي على مصابيح LED مدمجة في الطرف، لذلك يمكن استخدامه كمصباح يدوي عادي. يوفر المنتج أوضاع الإضاءة العالية والمنخفضة ويتميز برأس دوار قابل للتعديل لمساعدة المناطق المضيئة بشكل أكثر دقة. الميزة الثالثة التي تجعلها مفيدة في المرائب الصغيرة؟ يتم شحنه عبر USB-C، مثل العديد من الأجهزة الإلكترونية المنزلية والشخصية الحديثة، مما يلغي الحاجة إلى تخزين البطاريات أو الكابلات الضخمة والغريبة.
يعد مقعد Franklin’s Steel Folding Step Stool مفيدًا بقدر ما هو غير مزعج
تعتبر المقاعد المتدرجة عنصرًا أساسيًا في مستودع أسلحة معظم أصحاب المنازل. أصبح تغيير المصابيح الكهربائية أسهل وأكثر أمانًا مقارنة بالوقوف بشكل غير مستقر على الكرسي، ويمكن أن يساعد أيضًا عند الديكور. في الواقع، إنها مفيدة في أي سيناريو تقريبًا حيث يكون طول الإنسان عيبًا. ومع ذلك، إذا كنت لا تنوي استخدامه كل يوم، فإن اختيار المقعد المناسب لمنزلك يتعلق بالمنفعة بقدر ما يتعلق بقابلية التخزين، وفي المرائب حيث يصعب توفير المساحة، من المرجح أن يكون الشيء القابل للطي هو الأكثر ملاءمة. لهذا السبب، يعد مقعد Franklin’s 3-Step Steel Folding Step Stool واحدًا من أفضل اختياراتنا إذا كانت المساحة لديك محدودة.
من وجهة نظر السلامة، يحتوي المقعد على منصة واسعة جدًا، والتي من شأنها تحسين الثبات عند الاستخدام. كما أنها تحتوي على أقدام غير قابلة للتشوه ومقاومة للانزلاق لحماية أرضياتك من الخدوش مع الحفاظ على ثبات المقعد أثناء تغيير المصباح الكهربائي. عند طيها، يبلغ ارتفاعها 48 ¾ بوصة وعمقها أقل بقليل من 3 بوصات، مما يجعلها أقل إزعاجًا عند تخزينها مقابل المقاعد غير القابلة للطي. يعد المقعد أيضًا من بين العديد من منتجات Harbour Freight الجديدة التي تستحق الشراء، وفقًا للعملاء، حيث أشار العديد منهم إلى جودة بناء المنتج، خاصة بالنظر إلى سعره البالغ 49.99 دولارًا.
تعمل أداة Gordon المتعددة 20 في 1 على تبسيط مجموعة أدواتك الأساسية في حزمة واحدة بحجم الجيب
إذا كانت المساحة لديك ضيقة جدًا أو لا تحتاج بالضرورة إلى المخزون الكامل من الأدوات المتناثرة حاليًا حول المرآب الخاص بك، فيمكن أن تساعدك الأداة المتعددة في تقليص ترسانتك. تتميز أداة Gordon’s 20-in-1 Multi Tool بالعديد من الأدوات الأساسية التي يجب أن يمتلكها كل صاحب منزل، مثل كماشة، وسكاكين ذات حواف مستقيمة ومسننة، والعديد من المفكات، ومكشكش، ومسطرة مقاس 8 بوصات، والمزيد. إنها مصنوعة بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وتحتوي على أدوات يمكن تثبيتها في مكانها من أجل السلامة أثناء الاستخدام. كما يأتي مزودًا بمشبك حزام قابل للإزالة، إذا كنت بحاجة إلى استخدامه أثناء التنقل، وغمد للحفاظ عليه محميًا.
وهي الآن أكبر حجمًا إلى حد ما من بعض الأدوات المتعددة، على الرغم من أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أنها تحتوي على 20 أداة مدمجة فيها. ولكن نظرًا لأنها لا تزال بحجم الجيب، فإنها ستشغل مساحة أقل في المرآب الخاص بك مقارنة بتلك الأدوات العشرين نفسها التي يمكن أن تستوعبها إذا تم شراؤها وتخزينها بشكل منفصل. يمكنك أيضًا تحقيق وفورات جيدة. من المؤكد أن هناك العديد من المراجعين الذين يقدرون سعر الأداة البالغ 39.99 دولارًا، والذي يقولون إنه يشتري أداة ذات جودة مماثلة لتلك الموجودة في العلامات التجارية الكبيرة الأكثر تكلفة.
يتم تخزين مجرفة المرافق القابلة للطي من Badland بسهولة داخل صندوق الأدوات
تعتبر المجارف مفيدة لمجموعة كاملة من مهام البستنة الشائعة، لكنها تميل إلى أن تكون ضخمة جدًا. هذا، بالإضافة إلى انتشارها في كل مكان في المنازل في جميع أنحاء البلاد، يجعل هذه الأداة المتواضعة هي السبب المحتمل وراء مأزق توفير المساحة الحالي لديك. هناك طرق مختلفة لإبقائها بعيدًا عن الأذى، مثل ترقية حائط الجراج الخاص بك ليكون الحل لجميع مشكلات التخزين لديك. ولكن إذا كانت احتياجاتك من المجرفة نادرة، أو كان استخدامك لها على نطاق صغير فقط، فقد تفكر في استبدال معداتك الحالية بشيء أكثر إحكاما. يتم تعبئة مجرفة المرافق القابلة للطي من Badland بحجم يمكن أن يتناسب مع صندوق الأدوات.
يبلغ سعره 12.99 دولارًا، ويبلغ طوله 22 بوصة. لكن رأس المجرفة يُطوى، وكذلك المقبض. معبأة بعيدًا، يبلغ طولها 22.86 سم وعرضها 6.35 سم. إنها مصنوعة من الفولاذ المطلي بالمسحوق عالي التحمل، ولها حافة مسننة، مما يساعد على تسهيل الحفر والقطع. كما أنها تحتوي على رأس ذو وضعين يمكن استخدامه كمجرفة – أداة بستنة أساسية أخرى يمكن أن يستغني عنها المرآب المتعطش للمساحة!