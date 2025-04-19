وقت البدء وتشكيلة البطاقة

رياضة
وقت البدء وتشكيلة البطاقة

يبدأ WrestleMania 41 ، أكبر حدث في WWE في العام ، الليلة بليلة من بطاقات القتال المكدسة ، بما في ذلك فرصة صنع التاريخ.

سيهدف جون سينا ​​، الذي أعلن سابقًا عن خططه للتقاعد من المصارعة المحترفة في نهاية السنة التقويمية ، إلى كسر سجل ريك فلير لمعظم عهد اللقب العالمي ، ضد “بطل WWE” الحالي غير المنسق.

سينا ، التي تأمل في الحصول على اللقب العالمي رقم 17 ليلة الغد ، تتماشى مع الصخور في غرفة القضاء على WWE الأخيرة ، وتحول الكعب والروودز المزدوج. إنها المرة الأولى لسينا ككعب حقيقي في مسيرته التي استمرت 23 عامًا في WWE.

Cena vs. Rhodes هو الحدث الرئيسي في نهاية هذا الأسبوع ، لكنه بعيد عن المباراة الوحيدة المتوقعة للغاية.

ستنتهي ليلة واحدة من WrestleMania 41 بمباراة ثلاثية تهديد بين سيث رولينز ، رومان رينز ، و CM Punk-لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام من تلك المباراة يكمن في بول هيمان ، الذي سيحترم قصة القصة (والحياة الحقيقية) “تفضيل” إلى Punk من خلال ترك زاوية Reigns إلى جانب Punk.

WrestleMania 41 وقت البدء: متى تبدأ WrestleMania 41؟

ستقام WrestleMania 41 على مدار ليلتين ، 19 و 20 أبريل. تبدأ ليلتين من WrestleMania 41 في الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي مع انطلاق العد التنازلي قبل العرض في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كيفية مشاهدة WrestleMania 41:

WrestleMania 41 حصري لـ Peacock ، لذلك ستحتاج إلى اشتراك لمشاهدته. يكلف Peacock حاليًا 7.99 دولار شهريًا مع الإعلانات و 13.99 دولارًا في الشهر خالية من الإعلانات. يقدم اللافتة أيضًا خططًا سنوية مخفضة ، والتي تبلغ 79.99 دولارًا مع إعلانات أو 139.99 دولارًا خالية من الإعلانات.

لسوء الحظ ، ليس لدى Peacock تجربة مجانية ، لذا فإن الاشتراك المدفوع هو الطريقة الوحيدة لدفق WrestleMania.

بطاقة WrestleMania 41:

إليكم بطاقة القتال الكاملة للمساحة المترتبة على ليلتين.

السبت 19 أبريل

  • مباراة التهديد الثلاثي: سيث رولينز ضد رومان رينز مقابل سم بانك
  • بطولة العالم للوزن الثقيل: Gunther (C) مقابل Jey Uso
  • بطولة WWE للسيدات: تيفاني ستراتون (ج) ضد شارلوت فلير
  • بطولة فريق TAG World: غزاة الحرب (ج) مقابل اليوم الجديد
  • بطولة الولايات المتحدة: La Knight (C) vs. Jacob Fatu
  • ري ميستريو ضد El Grande Americano
  • Jade Cargill vs. Naomi

الأحد 20 أبريل

  • بطولة WWE بلا منازع: كودي رودس (ج) مقابل جون سينا
  • بطولة العالم للسيدات WWE (تهديد ثلاثي): Iyo Sky (C) vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair
  • بطولة فريق العلامات النسائية: ليف مورغان وراكيل رودريغيز (ج) ضد بايلي وليرا فالكيريا
  • بطولة Intercontinental (FATAL FIREWAY): Bron Breakker (C) vs. Dominik Mysterio vs. Penta vs. Finn Bálor
  • معركة شارع سيتي سيتي ستريت: داميان بريست ضد درو ماكنتاير
  • AJ Styles vs. Logan Paul

أين ريستليمانيا 41؟

ستقام WrestleMania 41 في ملعب Allegiant في لاس فيجاس ، نيف.

“WrestleMania IX: أن تصبح مشهدًا” وثائقيًا:

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أسقطت Peacock فيلمًا وثائقيًا جديدًا عن WrestleMania IX الأسطوري ، الذي حدث في لاس فيجاس في عام 1993. إن المستند ، المليء بالقطات التي لم يسبق لها مثيل ، هي الرفيق المثالي لـ WrestleMania هذا العام ، الذي يعود إلى Vegas لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا.

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كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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