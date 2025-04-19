وقت البدء وتشكيلة البطاقة

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يبدأ WrestleMania 41 ، أكبر حدث في WWE في العام ، الليلة بليلة من بطاقات القتال المكدسة ، بما في ذلك فرصة صنع التاريخ.

سيهدف جون سينا ​​، الذي أعلن سابقًا عن خططه للتقاعد من المصارعة المحترفة في نهاية السنة التقويمية ، إلى كسر سجل ريك فلير لمعظم عهد اللقب العالمي ، ضد “بطل WWE” الحالي غير المنسق.

سينا ، التي تأمل في الحصول على اللقب العالمي رقم 17 ليلة الغد ، تتماشى مع الصخور في غرفة القضاء على WWE الأخيرة ، وتحول الكعب والروودز المزدوج. إنها المرة الأولى لسينا ككعب حقيقي في مسيرته التي استمرت 23 عامًا في WWE.

Cena vs. Rhodes هو الحدث الرئيسي في نهاية هذا الأسبوع ، لكنه بعيد عن المباراة الوحيدة المتوقعة للغاية.

ستنتهي ليلة واحدة من WrestleMania 41 بمباراة ثلاثية تهديد بين سيث رولينز ، رومان رينز ، و CM Punk-لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام من تلك المباراة يكمن في بول هيمان ، الذي سيحترم قصة القصة (والحياة الحقيقية) “تفضيل” إلى Punk من خلال ترك زاوية Reigns إلى جانب Punk.

WrestleMania 41 وقت البدء: متى تبدأ WrestleMania 41؟

ستقام WrestleMania 41 على مدار ليلتين ، 19 و 20 أبريل. تبدأ ليلتين من WrestleMania 41 في الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي مع انطلاق العد التنازلي قبل العرض في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي.

كيفية مشاهدة WrestleMania 41:

WrestleMania 41 حصري لـ Peacock ، لذلك ستحتاج إلى اشتراك لمشاهدته. يكلف Peacock حاليًا 7.99 دولار شهريًا مع الإعلانات و 13.99 دولارًا في الشهر خالية من الإعلانات. يقدم اللافتة أيضًا خططًا سنوية مخفضة ، والتي تبلغ 79.99 دولارًا مع إعلانات أو 139.99 دولارًا خالية من الإعلانات.

لسوء الحظ ، ليس لدى Peacock تجربة مجانية ، لذا فإن الاشتراك المدفوع هو الطريقة الوحيدة لدفق WrestleMania.

بطاقة WrestleMania 41:

إليكم بطاقة القتال الكاملة للمساحة المترتبة على ليلتين.

السبت 19 أبريل

مباراة التهديد الثلاثي: سيث رولينز ضد رومان رينز مقابل سم بانك

سيث رولينز ضد رومان رينز مقابل سم بانك بطولة العالم للوزن الثقيل: Gunther (C) مقابل Jey Uso

Gunther (C) مقابل Jey Uso بطولة WWE للسيدات: تيفاني ستراتون (ج) ضد شارلوت فلير

تيفاني ستراتون (ج) ضد شارلوت فلير بطولة فريق TAG World: غزاة الحرب (ج) مقابل اليوم الجديد

غزاة الحرب (ج) مقابل اليوم الجديد بطولة الولايات المتحدة: La Knight (C) vs. Jacob Fatu

La Knight (C) vs. Jacob Fatu ري ميستريو ضد El Grande Americano

Jade Cargill vs. Naomi

الأحد 20 أبريل

بطولة WWE بلا منازع: كودي رودس (ج) مقابل جون سينا

كودي رودس (ج) مقابل جون سينا بطولة العالم للسيدات WWE (تهديد ثلاثي): Iyo Sky (C) vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair

Iyo Sky (C) vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair بطولة فريق العلامات النسائية: ليف مورغان وراكيل رودريغيز (ج) ضد بايلي وليرا فالكيريا

ليف مورغان وراكيل رودريغيز (ج) ضد بايلي وليرا فالكيريا بطولة Intercontinental (FATAL FIREWAY): Bron Breakker (C) vs. Dominik Mysterio vs. Penta vs. Finn Bálor

Bron Breakker (C) vs. Dominik Mysterio vs. Penta vs. Finn Bálor معركة شارع سيتي سيتي ستريت: داميان بريست ضد درو ماكنتاير

داميان بريست ضد درو ماكنتاير AJ Styles vs. Logan Paul

أين ريستليمانيا 41؟

ستقام WrestleMania 41 في ملعب Allegiant في لاس فيجاس ، نيف.

“WrestleMania IX: أن تصبح مشهدًا” وثائقيًا:

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أسقطت Peacock فيلمًا وثائقيًا جديدًا عن WrestleMania IX الأسطوري ، الذي حدث في لاس فيجاس في عام 1993. إن المستند ، المليء بالقطات التي لم يسبق لها مثيل ، هي الرفيق المثالي لـ WrestleMania هذا العام ، الذي يعود إلى Vegas لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا.

لماذا يرد بوست الثقة من نيويورك بوست

كتب هذا المقال أنجيلا تريكاريكو ، كاتبة/مراسلة تجارية في Post Wishing Shopping و New York Post Properting ، Decider. تبقي Angela القراء على اطلاع دائم من خلال صفقات صديقة للقرع ، ومعلومات حول كيفية مشاهدة الفرق الرياضية المفضلة لديك والبرامج التلفزيونية والأفلام في كل خدمة بث. لا تختبر أنجيلا ومقارنة خدمات البث التي تكتب حولها لضمان حصول القراء على أفضل الأسعار ، ولكنها أيضًا متخصصة في تقاطع التسوق والتكنولوجيا والرياضة وثقافة البوب. قبل انضمامه إلى Decider و New York Post في عام 2023 ، كتبت عن البث والتكنولوجيا الاستهلاكية في مراجعات Insider