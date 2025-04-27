وقع شيلو ساندرز مع القراصنة بعد تجاهله في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي

كان على شيلو ساندرز الانتظار لفترة أطول من شقيقه الأصغر حراً لاكتشاف فريقه الجديد في اتحاد كرة القدم الأميركي.

وقعت سلامة كولورادو ، وشقيق لاعب الوسط شيدي ساندرز ، مع القراصنة كوكيل مجاني ليلة السبت بعد عدم اختياره في مسودة NFL 2025.

اعتبر Shedeur Sanders أحد أفضل اللاعبين المتاحين في المسودة ، لكنه استمر على طول الطريق حتى أمسك به Browns في الجولة الخامسة مع اختيار رقم 144.

“كلاهما ، أنت مرن” ، قال الأب وأسطورة اتحاد كرة القدم الأميركي ديون ساندرز لأبنائه خلال البث المباشر للعائلة يوم السبت على نشل من منزل العائلة في تكساس.

قال شيلو ساندرز: “لقد اختبروا هذه المسودة” ، حيث أجاب ديون ، “لقد اختبروا الأسرة بأكملها”.

استأجر شيلو ساندرز درو روزنهاوس كوكيل له خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضًا.

لعب شيلو أول موسمين للكلية في ساوث كارولينا قبل الانتقال إلى كولورادو كصغار ، عندما تحول والده وشقيقه إلى هناك من ولاية جاكسون.

ظهر ظهر دفاعي البالغ من العمر 25 عامًا في 21 مباراة على مدار موسمين لبوفالو ، مع 99 منفردا منفردة (ثلاثة للخسارة) ، واعتراض واحد وكيزة واحدة.

أجبر شيلو ساندرز أيضًا ستة اختفاءات واستعاد ثلاثة ، بما في ذلك واحدة عادت إلى الهبوط ، لكنه لم تتم دعوته إلى NFL Scouting Combine في أواخر فبراير.

كتب ساندرز يوم الثلاثاء قبل المسودة: “تحولات الفوز”. “شخص ما يحصل على دوغ هذا الأسبوع! صدق ذلك.”

شيلو ساندرز ، الذي وقع مع العميل درو روزنهاوس ، كان ثالث ربح في كولورادو العام الماضي على الرغم من فقده ثلاث مباريات مع ساعد مكسور في سبتمبر.

كما جلس موسمين في الكلية بعد تعرضه ل ACL الممزقة في عام 2022.

“أنا ممتن” ، أضاف ديون ساندرز خلال تيار نشل. “تامبا مكان رائع.”

أشار شيلو ساندرز خلال البث المباشر إلى أن ريان كلارك السلامة السابقة لم يسبق له مثيل “مثلي” قبل أن يلعب 13 مواسم اتحاد كرة القدم الأميركي.

كما وقع ابن كلارك ، جوردان كلارك الدفاعي في نوتردام ، يوم السبت مع الطائرات كوكيل حر غير مملوء.