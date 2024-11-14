وكالة خوان سوتو المجانية, الخاطبون مفيدون لأعمال MLB

وإلى أن يتخذ خوان سوتو قراره بشأن الوكالة الحرة، سيكون لدى العديد من المكاتب الأمامية ذات العلامات التجارية MLB مبلغ 700 مليون دولار في ميزانياتها وجزء صغير من ذلك في كشوف رواتبهم لعام 2025. سوتو يعرف هذا. وكيل أعماله، سكوت بوراس، يعرف ذلك أيضًا.

يظل لاعب الأجيال جوهرة الوكالة الحرة المرغوبة – الهالة من حلقة بطولة العالم لعام 2019 ودقة التمديد السابقة التي لم يتم رفعها إلا من خلال موسم MVP-if-it-it-for-Aaron-Judge 2024 في The Bronx – و النقطة المحورية لما ستكرسه فرق يانكيز وميتس ودودجرز وبلو جايز وريد سوكس والعمالقة والفرق “الغامضة” التي يضرب بها المثل اهتمامها لها في الأسابيع المقبلة.

ولكن مع الاجتماعات المقررة بالفعل مع ميتس ويانكيز وريد سوكس وبلو جايز ذوي الدوافع العالية، فإن مسابقات يانصيب سوتو مرتبطة بهم بشكل عاجل. تمامًا كما فعل شوهي أوهتاني – ولو بمزيد من السرية – قبل أن يوقع على صفقته الضخمة البالغة 700 مليون دولار لمدة 10 سنوات في ديسمبر الماضي. تمامًا كما فعل جيريت كول وستيفن ستراسبورج في عام 2019، فعل كوري سيجر في عام 2021، وفعلت تريا تورنر وزاندر بوجارتس وآرون جادج في عام 2022. وقد انتهت هذه المساعي، بغض النظر عن مدى بساطتها، قبل أن ينقلب التقويم إلى العام التالي. أعطى الفرق الأخرى الوقت للتمحور إذا لم يفزوا بها.

لكن هذا لا يحدث دائمًا في وكالة MLB المجانية. على عكس NFL وNBA، حيث يكون اليوم الأول المحموم من فترة التوقيع هو تاريخ تقويمي يحمل معنى، يمكن لموسم البيسبول خارج الموسم أن يسحب… ويسحب… ويسحب حتى يقترب تدريب الربيع وتظل بعض أكبر الأسماء في الدورة غير موقعة. إنها ضجيج. يقوم بلف المقبض الموجود على الموقد الساخن إلى أقل إعداد ممكن.