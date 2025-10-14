ولادة الرؤساء من جديد، وتألق الناشئين العمالقة

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يلقي ديلان سفوبودا من صحيفة The Post نظرة على اتجاهات الرهان وأحداث القصة لهذا الأسبوع.

أيها الرؤساء، لقد عاد باتريك ماهومز

عاد الرؤساء إلى منطقة مألوفة.

بعد فوز مثير للإعجاب على الأسود، أصبح The Chiefs الآن متعادلًا مع Bills، الذي تعرض لخسارة سيئة أمام Falcons يوم الاثنين، للحصول على أفضل الاحتمالات للفوز بلقب Super Bowl لعام 2026 (+650، DraftKings Sportsbook).

باتريك ماهومز في طريقه للفوز ببعض الأجهزة أيضًا.

يلعب Mahomes بشكل جيد كما فعل في عدة مواسم، وهو المرشح الحالي للفوز بجائزة NFL MVP (+185).

يأخذ مكان جوش ألين بعد خسارة بوفالو في أتلانتا.

العمالقة الناشئين مشرقة

يبدو المستقبل مشرقًا لشركة Big Blue.

تولى Jaxson Dart منصب اللاعب الصاعد الهجومي المفضل لهذا العام (+125) بعد فوز مفاجئ مثير للإعجاب على النسور ليلة الخميس.

وهذا ليس كل شيء.

الاختيار رقم 3 بشكل عام عبد كارتر هو المرشح المفضل +180 للفوز بجائزة Defensive Rookie of the Year.

الغربان المتأرجحة

لقد مر عام من الجحيم في بالتيمور.

بعد دخوله العام باعتباره الفريق المفضل في Super Bowl، من المرجح الآن أن يغيب فريق Ravens عن التصفيات، وفقًا لصانعي الاحتمالات.

بالتيمور -140 لتتخلف عن مرحلة ما بعد الموسم للمرة الثانية فقط مع وجود لامار جاكسون في القائمة.

من المرجح أن يعيد فريق Ravens جاكسون إلى الأسبوع الثامن بعد أسبوع الوداع، ولكن عند 1-5، سيحتاجون إلى الاستمرار في جولة مكثفة إذا كانوا يريدون تجنب موسم ضائع.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

NFC مفتوح على مصراعيه

NFC هو الفوز لأي شخص.

يتم ربط The Packers and Lions على قمة لوحة احتمالات DraftKings عند +425 للفوز بالمؤتمر، وهي فرص عالية نسبيًا مع وجود الكثير من الموسم بالفعل في الكتب.

ومنافستهم ليست بعيدة عن الركب.

ثلاثة فرق أخرى – النسور، الكباش، والقراصنة – لديها احتمالات 7/1 أو أفضل.

في أسفل القائمة، فإن 49ers و Commander وs وSeahawks جميعهم حصلوا على 12/1 أو أفضل.

