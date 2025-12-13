ولاية كارولينا الجنوبية vs Prairie View تنبؤ A&M: احتمالات Celebration Bowl، اختيار، أفضل رهان

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يعد Cricket Celebration Bowl بمثابة حفل افتتاح من نوع ما لموسم كرة القدم الجامعي.

تم إطلاق Celebration Bowl منذ عقد من الزمن، حيث تضع الفائز في MEAC في مواجهة SWAC، مما أدى إلى تسميتها ببطولة HBCU الوطنية.

جاء التكرار الأكثر شهرة في عام 2021 عندما مثل ديون ساندرز وشيدور ساندرز وترافيس هانتر ولاية جاكسون ضد ولاية كارولينا الجنوبية.

خسر النمور تلك المعركة بنتيجة 31-10، لكنها كانت بمثابة نقطة انطلاق لهذه اللعبة ولمسيرتي ساندرز وهنتر.

ستكون هذه هي الرحلة الثالثة لولاية كارولينا الجنوبية إلى Celebration Bowl خلال خمس سنوات.

The Bulldogs هي المفضلة بـ 1.5 نقطة على Prairie View A&M.

South Carolina State vs Prairie عرض احتمالات A&M، التنبؤ

قدمت Prairie View A&M دفاعًا هائلاً في أول بطولة SWAC لها منذ عام 2009، حيث هزمت Jackson State، 23-21.

كانت هذه هي المرة الثانية فقط في آخر تسع مسابقات لفريق Panthers التي سمحوا فيها لخصمهم بتسجيل أكثر من 12 نقطة.

يمتلئ جدول Prairie View بالمعارضين الناعمين، لكن هذا لا يقلل من العائدات. ذهب الفهود إلى بطولة SWAC بعد أن احتفظوا بخمسة من آخر ستة منافسين لهم بمجموع مكون من رقم واحد.

يجب أن توفر ولاية كارولينا الجنوبية مهمة أصعب بكثير من الكثير من فرق SWAC التي أغلقها فريق Panthers، لكن فريق Bulldogs ليس من المتفوقين على مستوى العالم في الهجوم.

لقد نشروا بعض الأرقام الملتوية، لكن قوة الجدول الزمني ساعدت بالتأكيد في تعزيز إنتاجهم الهجومي. SP + صنفت ولاية SC على أنها أفضل 30 جريمة في FCS.

إنها ليست المسعى الأسهل لإعاقة ألعاب FCS لأن الإحصائيات أكثر غموضًا قليلاً من مستوى FBS، ولكن هناك بعض نماذج التنبؤ الدقيقة، مثل SP+ وSagarin.

كلاهما لديه هذا كقلب عملة معدنية، ولهذا السبب ليس من المفاجئ رؤية مثل هذا الخط الضيق.

ومع ذلك، يبدو أن هناك المزيد من المسارات لتحقيق النجاح لـ Prairie View A&M في هذه المسابقة.

لقد حصلوا على دفاع أفضل، كما أنهم لن يموتوا في الماء إذا حصلت ولاية كارولينا الجنوبية على المباراة بشروطها وحولتها إلى لقاء في المضمار.

سجل Prairie View A&M 163 نقطة مجتمعة في آخر ثلاث مباريات بالموسم العادي. سوف نركب مع المستضعف في هذه الاختيارات

المسرحية: Prairie View A&M moneyline (-105، FanDuel)

