ولاية ميسيسيبي لديها واحدة من أعلى معدلات الوفيات بسبب أمراض القلب في أمريكا

إذا كنت قد زرت ميسيسيبي من قبل، فسوف يدفئ قلبك السحر الجنوبي لشعبها. من مسقط رأس إلفيس في توبيلو وصولاً إلى شواطئ خليج بيلوكسي، يمكنك الاستمتاع بمأكولات ميسيسيبي الشهيرة. ابدأ مع بعض مخللات الشبت المقلي، ثم تذوق سمك السلور المقلي مع صلصة كومباك الجانبية. وبالطبع، لن تكتمل الرحلة إلى دلتا المسيسيبي حتى تتناول بعض فطيرة طين المسيسيبي.
للأسف، مثل الولايات الأخرى في أعماق الجنوب، تُصنف ولاية ميسيسيبي كواحدة من أفضل الولايات في أمريكا من حيث معدلات الوفيات بأمراض القلب، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. في كل عام، هناك 248 حالة وفاة بسبب أمراض القلب لكل 100 ألف شخص في ولاية ميسيسيبي، في المرتبة الثانية بعد أوكلاهوما. يبلغ متوسط العمر المتوقع للمقيمين في ولاية ميسيسيبي أيضًا 70.9، وهو الأدنى في الولايات المتحدة. متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة هو 76.4.
لا يبدو الأمر كما لو أن أمراض القلب لا تؤثر على حالات أخرى؛ تظل أمراض القلب القاتل الأول ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضًا في بقية العالم. ومع ذلك، فإن معدلات الوفيات بأمراض القلب أعلى في ولاية ميسيسيبي والولايات المجاورة لعدة أسباب.
تحتل ولاية ميسيسيبي مرتبة عالية في عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب
ثلاثة عوامل خطر رئيسية للإصابة بأمراض القلب هي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري من النوع الثاني. عندما يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم، يجب على قلبك أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم عبر جسمك. وهذا يمكن أن يجعل عضلة القلب تنمو أضعف. يمكن أن تنمو الأوعية الدموية أيضًا بشكل أكثر سمكًا إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم. يقول مركز السيطرة على الأمراض أن 44% من سكان ولاية ميسيسيبي يعانون من ارتفاع ضغط الدم مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 32.4% (عبر مؤسسة الصحة المتحدة).
يمكن أن يصبح ارتفاع ضغط الدم مشكلة خاصة إذا كنت تعاني أيضًا من ارتفاع نسبة الكوليسترول. يمكن للرواسب الدهنية أن تزيد من تضييق تدفق الدم عبر الشرايين وتشكل جلطات دموية إذا انفصلت هذه الرواسب. وهذا يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. تحتل ولاية ميسيسيبي المرتبة الخامسة في البلاد في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بعد وست فرجينيا وألاباما وكانساس وفيرجينيا، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.
على الرغم من أن مرض السكري من النوع 2 ينجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مزمن، إلا أن مرض السكري غير المنضبط يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأوعية الدموية. ترتبط السمنة بأكثر من نصف حالات مرض السكري من النوع 2 في الولايات المتحدة (حسب مركز السيطرة على الأمراض). وفقا للجمعية الأمريكية للسكري، فإن حوالي 15٪ من سكان ولاية ميسيسيبي يعانون من مرض السكري، وحوالي 40٪ يعانون من السمنة. يؤدي التدخين أيضًا إلى إتلاف الأوعية الدموية، وتقول جمعية الرئة الأمريكية إن أكثر من 17% من سكان ولاية ميسيسيبي يدخنون السجائر.
كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
لا يضطر سكان ولاية ميسيسيبي بالضرورة إلى التخلي عن البسكويت والمرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، قد يعني ذلك موازنة هذه الأطعمة الغنية ببعض الخيارات الصحية للقلب. تحتوي حصة البسكويت والمرق على 6 جرامات من الدهون المشبعة و900 ملليجرام من الصوديوم، والتي يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول وضغط الدم. يمكن أن تساعد إضافة بعض الخضروات الصليبية، مثل ملفوف بروكسل، على خفض نسبة الكوليسترول لديك مع توفير مضادات الأكسدة لتحسين صحة القلب. توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بالحد من تناول الدهون المشبعة يوميًا بما لا يزيد عن 10٪ من السعرات الحرارية. يجب أيضًا ألا يزيد تناول السكر المضاف عن 10% من السعرات الحرارية اليومية، ويجب أن يكون الصوديوم أقل من 2300 ملليجرام يوميًا.
وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية، حاول أكثر من 6 من كل 10 مدخنين في ولاية ميسيسيبي الإقلاع عن التدخين في عام 2022. يمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير. يمكن أن تحافظ التمارين الرياضية أيضًا على صحة القلب والأوعية الدموية. توصي معظم الإرشادات بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة مثل المشي السريع أسبوعيًا؛ هذا فقط 30 دقيقة، خمسة أيام في الأسبوع. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي أيضًا في الحفاظ على وزنك ضمن نطاق صحي.