ولاية ميسيسيبي لديها واحدة من أعلى معدلات الوفيات بسبب أمراض القلب في أمريكا

إذا كنت قد زرت ميسيسيبي من قبل، فسوف يدفئ قلبك السحر الجنوبي لشعبها. من مسقط رأس إلفيس في توبيلو وصولاً إلى شواطئ خليج بيلوكسي، يمكنك الاستمتاع بمأكولات ميسيسيبي الشهيرة. ابدأ مع بعض مخللات الشبت المقلي، ثم تذوق سمك السلور المقلي مع صلصة كومباك الجانبية. وبالطبع، لن تكتمل الرحلة إلى دلتا المسيسيبي حتى تتناول بعض فطيرة طين المسيسيبي.

للأسف، مثل الولايات الأخرى في أعماق الجنوب، تُصنف ولاية ميسيسيبي كواحدة من أفضل الولايات في أمريكا من حيث معدلات الوفيات بأمراض القلب، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. في كل عام، هناك 248 حالة وفاة بسبب أمراض القلب لكل 100 ألف شخص في ولاية ميسيسيبي، في المرتبة الثانية بعد أوكلاهوما. يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للمقيمين في ولاية ميسيسيبي أيضًا 70.9، وهو الأدنى في الولايات المتحدة. متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة هو 76.4.

لا يبدو الأمر كما لو أن أمراض القلب لا تؤثر على حالات أخرى؛ تظل أمراض القلب القاتل الأول ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضًا في بقية العالم. ومع ذلك، فإن معدلات الوفيات بأمراض القلب أعلى في ولاية ميسيسيبي والولايات المجاورة لعدة أسباب.