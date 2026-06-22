ومن المتوقع أن يتم تداول جيانيس أنتيتوكونمبو مع هيت أو سيلتيكس

من المتوقع أن يتم تداول نجم ميلووكي باكس، جيانيس أنتيتوكونمبو، مع ميامي هيت أو بوسطن سيلتيكس قبل مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2026 يوم الثلاثاء، حسبما أفاد شمس شارانيا من ESPN صباح الاثنين في برنامج “Get Up”.

سيكون جايلين براون جزءًا من صفقة سيلتيكس، وفقًا لشارانيا. في هذه الأثناء، فريق The Heat جاهز للتخلي عن تايلر هيرو، وكيليل وير، وخايمي جاكيز جونيور، والاختيار العام رقم 13 في المسودة، وفقًا لتقارير مارك ستاين المطلع على الدوري الاميركي للمحترفين.

ترددت شائعات عن تواجد أنتيتوكونمبو، 31 عامًا، في المنطقة التجارية منذ نهاية الموسم، حيث ورد أن المكتب الأمامي اتخذ قرارًا بتداول النجم.

لفترة من الوقت، بدا أن فريق هيت كان لديه المسار الداخلي لـ أنتيتوكونمبو، لكن فريق سلتكس عزز ملاحقته في الأسبوع الماضي.

أمضى أنتيتوكونمبو حياته المهنية بأكملها مع فريق باكس بعد أن تم تجنيده في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2013. لقد ساعد باكس على الفوز ببطولة الدوري الاميركي للمحترفين في عام 2021.