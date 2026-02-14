ونقل السويسري كيفن فيالا على محفة إلى المستشفى

مني فريق الهوكي السويسري للرجال بخسارة قاسية يوم الجمعة، لكن القلق على الأرجح يتجاوز النتيجة.

تم نقل المهاجم كيفن فيالا من ملعب ميلانو سانتاجيوليا لهوكي الجليد على نقالة وتم نقله إلى مستشفى محلي في نهاية الشوط الثالث في الخسارة 5-1 يوم الجمعة في الدور التمهيدي للأولمبياد أمام فريق كندا بعد أن انتهى به الأمر في تصادم مخيف.

قبل حوالي ثلاث دقائق من نهاية المباراة، حاول فيالا لعب كرة القرص على طول الألواح قبل أن يأتي المهاجم توم ويلسون للدفاع، واصطدم باللاعب السويسري حيث سقط كلا المتزلجين على الجليد.

بينما عاد ويلسون للوقوف على قدميه، بقي فيالا على الأرض ورأسه يواجه الجليد.

في النهاية، خرج الطاقم الطبي من الجليد، وأخذوا فيالا على نقالة. وتم نقله إلى المستشفى لمزيد من التقييم.

ولم يعرف باتريك فيشر مدرب سويسرا حجم الإصابة لكنه أبدى قلقه على فيالا.

وقال فيشر، بحسب وكالة أسوشيتد برس: “لم أره بعد. أعتقد أنه ذهب إلى المستشفى. من الواضح أن الوضع لا يبدو جيدًا”. “لحظة صعبة بالنسبة لكيفن والفريق بأكمله بالطبع.”

وقال ويلسون، المعروف بالعديد من الضربات القوية ولعبه البدني، إنه لم تكن هناك “نية” في هذه الحادثة بالذات.

وقال ويلسون: “إنها الألعاب الأولمبية، وأشعر بالسوء لأنه قد لا يتمكن من الاستمرار في اللعب”. “فقط أرسل لعائلته وله أفضل ما لدي. لا تريد أبدًا رؤية رجل يسقط – في بطولة مثل هذه، على وجه الخصوص. إنه أمر سيئ للبلد، ولفريقهم. فقط أتمنى له الشفاء العاجل”.

ويوافق فيشر على أن المسرحية كانت مجرد “حادثة”.

إذا أهدر فيالا، الذي سجل 18 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة مع ملوك دوري الهوكي الوطني هذا الموسم، الوقت، فستكون هذه ضربة قوية للفريق السويسري الذي خسر 1-1 في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره التشيكي يوم الأحد.