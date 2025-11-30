ووريورز يوقعون مع شقيق ستيف كاري لبقية الموسم

كما هو متوقع، يقوم المحاربون بتوحيد الأخوين كاري.

ذكرت شبكة ESPN يوم الأحد أن نادي غولدن ستايت سيوقع مع سيث كاري عقدًا حتى نهاية الموسم، ليجمع بين الشقيقين واثنين من أفضل الرماة في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين للمرة الأولى.

لعب Seth Curry مع فريق Warriors خلال المعسكر التدريبي وفترة ما قبل الموسم ولكن تم التنازل عنه بسبب القيود المالية.

فريق ووريورز مقيد بشدة في الساحة الثانية، مما يعني أنه يمكنهم فقط إدراج 14 لاعبًا في قائمة الموسم. لقد مر وقت كافٍ حتى يتمكن المحاربون من دمج الحد الأدنى من عقد Seth المخضرم والمتناسب مع الحد الأقصى لراتبهم لبقية الحملة.

قاد الأخ الأصغر والشبكة السابقة الدوري الاميركي للمحترفين بنسبة 3 نقاط في الموسم الماضي، حيث حقق نسبة 45.6 في المئة مع شارلوت.

لقد ارتد مع تسعة فرق على مدار 11 موسمًا، وطوله (6 أقدام و1) ودفاعه يجعله عرضة للخطر، لكن تسديده من خارج القوس يبقيه في الدوري.

على الرغم من أنه بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق Warriors’ G League في سانتا كروز، إلا أنه لم يلعب مع أخيه الأكبر، أعظم مطلق النار على الإطلاق.

سيتم تأخير ظهورهم الأول في الملعب قليلاً، حيث سيخرج ستيفن بسبب كدمة رباعية وشد عضلي ومن المتوقع إعادة تقييمه هذا الأسبوع.

سيضيف سيث كاري بعض القوة الهجومية من على مقاعد البدلاء لفريق ووريورز الذي كان متوسطه حتى الآن عند 11-10.

يمكن أن يستغرق بعض الوقت من Buddy Hield، الذي ناضل ويسدد 30.8 بالمائة فقط من العمق.