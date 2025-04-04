ووكر بوهلر سوف يدفع بوسطن

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اقتباس اليوم. الرئيس دونالد ترامب بعد انخفاض داو أكثر من 1600 نقطة.

“إنها تسير على ما يرام. هذا البلد سوف يذهب بوم.”

إنه “يسير على ما يرام” بالنسبة إلى Red Sox بعد أن ذهبوا “Boom ، Boom ، Boom” في بالتيمور. (اقرأ الأخبار الجيدة أدناه).

يوم الافتتاح في فينواي.

قام Walker Buehler ، Dodger Lifetime ، بأول ظهور له في Red Sox في تكساس ، وكان يتخلى عن أربعة أشواط على سبع مرات.

افتتح الكرادلة إريك فدزي حملته في عام 2025 مع جوهرة واحدة من طراز واحد ضد التوائم.

كان بوهلر يوم إجازته. يظهر.

لعب 50 دولارًا على Red Sox (-125 ، قيصر).

فرحة ستة.

قفز Red Sox Charlie Morton القديم لمدة خمسة أشواط على خمسة إطارات واستمر في Cream the Oreos ، 8-4.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

أليكس بريجمان ، كريستيان كامبل وتريستون كاساس ، كلهم ​​يذهبون في كامدن.

سلسلة الفوز في السادسة!

UP +202 Petrocellis.