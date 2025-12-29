ويأمل كارل أنتوني تاونز، لاعب نيكس، أن يصبح نجم كل نجوم الدوري الاميركي للمحترفين مع الفريق العالمي

نيو أورليانز – يفضل كارل أنتوني تاونز الحصول على المركز الدولي في شكل كل النجوم الجديد – على افتراض أنه مدعو إلى لوس أنجلوس.

قال تاونز: “أولاً، أتمنى أن أتمكن من تحقيق ذلك”. “وثانيًا، أتمنى أن أكون ضمن الفريق العالمي.”

أحدث تعديل لآدم سيلفر على نظام كل النجوم هو تقسيم كل النجوم الـ 24 إلى ثلاثة فرق – اثنان يضمان لاعبين من الولايات المتحدة والآخر يضم لاعبين دوليين – لدورة بنظام الدوري مع مباريات مختصرة.

يقع تاونز في منطقة رمادية لأنه ولد ونشأ في الولايات المتحدة لكنه مثل جمهورية الدومينيكان في الألعاب الأولمبية والمسابقات الأخرى. والدة تاونز من د

ووفقاً لإعلان صادر عن الدوري الأميركي للمحترفين في الشهر الماضي، “إذا لم يسفر تصويت كل النجوم عن اختيار 16 لاعباً أميركياً وثمانية لاعبين دوليين (والذين يمكن أن يشملوا لاعبين أميركيين مرتبطين بدول أخرى إذا لزم الأمر)، فإن مفوض الدوري الاميركي للمحترفين آدم سيلفر سيختار نجوماً إضافيين للانضمام إلى أي من المجموعتين للوصول إلى هذا الحد الأدنى”.

بمعنى آخر، يمكن أن تنتهي المدن بالولايات المتحدة أو العالم ومن الصعب التنبؤ بها الآن.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا هو نجم كل النجوم خمس مرات ومرشح قوي للعودة للدفعة التالية في فبراير.

لوكا دونسيتش، شاي جيلجوس ألكسندر، جيانيس أنتيتوكونمبو ونيكولا يوكيتش هم من المرشحين للفوز بالفريق العالمي، مما يترك أربعة مراكز شاغرة بعد تصويت كل النجوم.

كان تايلر كوليك لا يزال في الكلية خلال موسم الدوري الاميركي للمحترفين 2023-24، عندما كان نيكس يتغلب على إصابات خطيرة لجوليوس راندل وميتشل روبنسون وأوغ أنونوبي ليفوز بـ 50 مباراة مع عودة شجاعة.

بينما يتنقل نيكس مع إصاباتهم – معظمها الالتواء في الكاحل – يرى كوليك أوجه التشابه.

قال كوليك: “هذا يذكرني نوعًا ما قبل أن أكون في الفريق”. “في كثير من الأحيان كانوا متراجعين في الربع الرابع. كنت أشاهد تلك المباريات وجالين (برونسون) ودونتي (ديفينسينزو) وكل هؤلاء الرجال، لقد خاضوا تلك المعركة معهم، وتلك الصلابة بالنسبة لهم. أعتقد أنها تظهر قليلاً في هذا الفريق “.

تقدم كوليك نيكس (22-9) بنتيجة 4-1 في المباريات التي كانت النتيجة فيها ثلاث نقاط أو أقل في الدقيقتين الأخيرتين.

تم إدراج مايلز ماكبرايد ضمن قائمة اللاعبين المشكوك في مشاركتهم في مباراة يوم الاثنين ضد البيليكان.