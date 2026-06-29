ويلي آدامز يغادر مباراة العمالقة ضد بريفز بسبب تشنجات في الظهر

سان فرانسيسكو – يتطلب الأمر الكثير من ويلي آدامز، الذي لعب 160 مباراة العام الماضي و161 مباراة في العام السابق، للخروج من مباراة البيسبول.

لذا، في هذا السياق، كن حكمًا على مدى الانزعاج الذي شعر به فريق العمالقة بعد التأرجح للمرة الثالثة بعد ظهر يوم الأحد. عاد إلى المخبأ ولم يظهر مرة أخرى أبدًا، وبدلاً من ذلك ترك كيسي شميت المريض كالكلب لتولي مسؤولية الدفاع.

قال آدامز عن حالته بعد الفوز 3-2 على الشجعان: “الأمر صعب”. “مؤلم.”

يبدو أن موعدًا مع جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي أكثر احتمالًا بالنسبة لـ Adames من العودة إلى التشكيلة الأساسية عندما يبدأ العمالقة سلسلتهم ضد Diamondbacks يوم الاثنين.

وخرج آدامز من المباراة بعد الشوط السابع بسبب تشنجات في أسفل الظهر.

وقال إن هذه المشكلة كانت تزعجه منذ فترة، منذ ما يقرب من أسبوع. ولكن بعد بضعة أيام من “الطحن”، أصابه المرض في وقت متأخر من فوز يوم الأحد.

وقال أدامز إن ظهره انغلق عليه في أول ضربة له، وبقي هناك.

“في تلك الضربة الأخيرة، أصبح الأمر أسوأ.”

شميت، الذي أصيب بخدش متأخر من تشكيلة يوم الأحد بسبب حالة شديدة من الأنفلونزا المنتشرة حول نادي العمالقة، اضطر إلى دخول المباراة عند نقطة توقف قصيرة.

مع إزالة العمالقة بادي كينيدي من القائمة لإفساح المجال لعودة هيليوت راموس، كان شميت اللاعب الوحيد المتبقي للمدير توني فيتيلو على مقاعد البدلاء.

وقال فيتيلو مازحا: “الدخول إلى القفص وإخباره أنه كان على وشك التوقف، كان الأمر أشبه بإيقاظ رجل مخمور لإجراء مقابلة عمل”. “لم يبدو جيدًا.”

قبل المباراة، اعترف فيتيلو بأن العمالقة كانوا “مقصرين بعض الشيء على الأرجح مقارنة بالفرق الأخرى” على أرض الملعب بعد تحركات قائمة ما قبل المباراة.

يصل هذا الآن إلى ذروته مع احتمالية انخفاض نقطة التوقف القصيرة في البداية على المدى القصير على الأقل، ويكون احتياطيه الوحيد القادر أكثر تركيزًا على قصف السوائل بدلاً من إرسال الكرات الأرضية.

قال فيتيلو إن كريستيان كوس، الذي أصيب بكسر في معصمه الأيسر بعد فترة وجيزة من تخفيض رتبته إلى Triple-A سكرامنتو، يمكن أن يكون “مرشحًا” إذا كان العمالقة بحاجة إلى إضافة لاعب آخر. ستكون الرحلة قصيرة إلى تشيس فيلد: لقد لعب أربع مباريات إعادة تأهيل في دوري أريزونا كومبلكس.

وقال فيتيلو: “من المحتمل ألا يكون في المركز الهجومي الذي يريده أو الذي نريده فيه”. “لكن من الناحية الدفاعية، يمكنه أن يستيقظ من السرير ويكون جاهزًا للتأرجح دفاعيًا في أي من تلك المواقع الثلاثة.

“إن أهم شيء هو العمل على ما يحدث ويلي ومعرفة أين هو الآن.”

لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة لأدامز، البالغ من العمر 30 عامًا، في أكثر من مجرد إنتاجه، والذي كان أقل من المعايير لشخص ما في الموسم الثاني من عقد مدته سبع سنوات بقيمة 182 مليون دولار.

إذا اضطر أدامز إلى التغيب عن أي وقت، فسيكون بالفعل في طريقه للعب عدد أقل من المباريات مقارنة بأي من الموسمين السابقين. لقد غاب بالفعل عن مباراة بسبب عدم الراحة في منطقة “الركبة إلى الورك”، كما وصفها فيتيلو، بالإضافة إلى يوم راحة عادي آخر في وقت سابق من العام.

قال آدامز: “أشعر أن هذا العام كان هناك دائمًا شيء ما يحدث في جسدي”. “هذا هو الحال، هناك دائمًا شيء ما يحدث. كل ما عليك هو طحنه. … (لكن) هذا العام كان الأسوأ، على ما أعتقد، بالنسبة لجسدي”.

بعد أن حقق هدفين على أرضه الأسبوع الماضي في اكتساح فريق العمالقة برأسين مزدوجين للشجعان في أتلانتا، قال آدامز إنه “لا يشعر بأنه الأفضل الآن”. بعد ذلك بوقت قصير، بدأت القضايا الخلفية.

في 18 مباراة منذ 6 يونيو، حقق آدامز 11 ضربة و23 ضربة في 69 ضربة مضرب، بمتوسط ​​ضرب 0.159. بالنسبة لهذا الموسم، فإن النسبة المئوية الأساسية التي تبلغ 0.275 ستمثل أدنى مستوى في مسيرته المهنية، وكان دفاعه عند نقطة التوقف القصيرة هو الأسوأ في البطولات الكبرى، وفقًا لمقياس Statcast فوق المتوسط.

تعد صراعات آدامز سببًا كبيرًا في أن موسم العمالقة كان مخيباً للآمال. الآن، بينما يتطلعون إلى البناء على فوزهم الأول منذ نهاية أبريل، قد يضطر آدامز للمشاهدة من مقاعد البدلاء.

قال آدامز عن التوقيت المؤسف: “إنه أمر سيء”. “من الواضح أنني أريد أن أكون هناك كل يوم. أشعر أننا نحصل على بعض الزخم. ولهذا السبب أريد أن أكون هناك.”