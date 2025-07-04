ويمبلدون يكسر القاعدة الشهيرة لمدة 148 عامًا بعد وفاة ديوجو جوتا المأساوية

اتخذت ويمبلدون خطوة غير عادية لكسر 148 عامًا من التقاليد لتكريم نجم ليفربول ديوجو جوتا.

سيسمح المسؤولون للاعبين بتقسيم قواعد اللباس البيضاء في البطولة بارتداء شارات الأسود السوداء كإشادة باللاعب البرتغالي الذي فقد حياته بشكل مأساوي مساء الخميس.

تم العثور على جوتا وشقيقه أندريه سيلفا ميتين بالقرب من مدينة زامورا في إسبانيا بعد انهار لامبورغيني من الطريق وانفجروا في النيران.

من المفهوم أن حادث السيارة الذي قتل الفائز في الدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون سبب إطار مهب ، مع استمرار التحقيق في الشرطة.

يأتي الحدث المأساوي بعد 10 أيام فقط من تزوج جوتا من حبيبته روت كاردوسو ، الذي شارك معه ثلاثة أطفال ، وحدث شاركه للتو مع الجميع على إنستغرام قبل ساعات فقط من وفاته.

كانت جوتا عضوًا غزير الإنتاج في المنتخب الوطني البرتغالي ، حيث فازت في دوري الدول UEFA الشهر الماضي.

وكان أيضًا شخصية محبوبة في ميرسيسايد منذ وصوله إلى ريدز في عام 2020 ، حيث سجل 65 هدفًا في 182 مباراة.

فاز بأربع جوائز على طول الطريق كعضو حاسم في كل من فرق Jürgen Klopp و Arne Slot.

ونتيجة لذلك ، انتخب ويمبلدون في ظل ظروف خاصة للسماح للاعبين بتكريم جوتا إذا كانوا يرغبون في الابتعاد عن القاعدة المعمول بها منذ عام 1877.

كان لاعب التنس البرتغالي فرانسيسكو كابرال في السيارة في طريقه إلى مباراة الزوجي في ويمبلدون عندما جاءت الأخبار.

هزم كابرال مع النمساوي لوكاس ميدلر جيمي موراي من اسكتلندا والأمريكان راجيف رام مع الحادث الذي حدث في ذهنه وأجرى مقابلة عاطفية عن زميله الوطني.

“لقد رأيت الأخبار الحزينة للغاية” ، قال كابرال.

“الرجل هو اسم كبير ، ليس فقط في البرتغال ولكن في العالم. لقد كان إنسانًا رائعًا مع عائلة لطيفة وثلاثة أطفال.

“أطيب تمنياتي لهم جميعًا. بالنسبة لعائلته ، من الصعب للغاية التعافي من ذلك.”

لم يكن كابرال قادرًا على تنظيم شارة أسود أسود في الوقت المناسب للمباراة ، لكنه أكد أنه سيصدر واحدة قبل مباراته القادمة ضد ديو جمهورية التشيك بيتر نوزا وباتريك ريكل.

“لم أستطع الحصول على واحدة (شارة ذراع) في الوقت المناسب اليوم ، لكني أريد ذلك في القادم.”

قال ليفربول في بيانهم إنهم “دمروا بسبب المارة المأساوية” ، حيث أخذ كلوب أيضًا إلى Instagram لتبادل آلامه.

“أنا محزن لسماع عن وفاة ديوجو وشقيقه أندريه. لم يكن ديوجو لاعبًا رائعًا فحسب ، بل كان أيضًا صديقًا رائعًا وزوجًا محبًا ومهتمًا! سنفتقدك كثيرًا!” قال كلوب.

أوقف زميله السابق ترينت ألكساندر أرنولد ، الذي اتخذ أموالاً كبيرة إلى ريال مدريد في موسم الموسم ، تدريبه على ناديه الجديد لتكريم جوتا بصمت دقيقة.

كشف المدرب الحالي عن كلماته الأخيرة لجوتا كانت عبر الهاتف ، وتهنئة النجم البرتغالي على انتصاره الدولي وحفل زفافه.

“أفكاري الأولى ليست ألواح مدير كرة قدم. إنها من أب ، ابن ، أخ وعم” ، قال سليوت.

“رسالتي إليهم (Jota و Silva) واضحة جدًا – لن تمشي بمفردهم أبدًا. اللاعبون ، الموظفون ، أنصار نادي ليفربول لكرة القدم كلهم ​​معك ، ومن ما رأيته اليوم ، يمكن قول الشيء نفسه عن عائلة كرة القدم الأوسع.

“في المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها ، هنأت ديوجو على الفوز في دوري الأمم وتمنيت له التوفيق في حفل زفافه القادم. من نواح كثيرة ، كان صيفًا حلمًا للديوغو وعائلته ، مما يجعل الأمر أكثر مفاجئًا أنه يجب أن ينتهي مثل هذا.”