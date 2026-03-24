وينفي عدن هولواي من ولاية ألاباما جميع التهم ويطالب بمحاكمة بتهمة الاعتقال بتهمة المخدرات

نفى عدن هولواي تهم المخدرات التي وجهها المدعون العامون في مقاطعة توسكالوسا ضده، ويطالب نجم كرة السلة في ألاباما بمحاكمة، حسبما كشفت وثيقة قضائية جديدة يوم الاثنين.

رد محامي هولواي جيسون نيف على شكوى المدعي العام هايز ويب في دعوى ذهبت إلى حد الدعوة إلى محاكمة لإثبات الادعاءات ضد ثاني أفضل هدافي فريق Crimson Tide.

وكتب نيف في ملفه القانوني يوم الاثنين، وفقًا لـ WIAT: “ينفي المدعى عليه كل الادعاءات المادية، ويطالب بدليل صارم على ذلك”. “يطلب المدعى عليه بموجب هذا إجراء محاكمة بشأن الادعاءات التي قدمها المدعي”.

تم القبض على هولواي من قبل عملاء فرقة عمل مكافحة المخدرات بغرب ألاباما في 16 مارس، قبل أيام فقط من الموعد المقرر لبدء Crimson Tide مسيرتهم في بطولة NCAA.

وقال الضباط إنهم عثروا على 2.1 رطل من الماريجوانا مع صينية لف ومواد تغليف.

وزعمت الشرطة أيضًا أنها عثرت على 400 دولار في جيب سترة تخص هولواي، وزعم المدعون أنهم عثروا على “معاملات مخدرات على هاتف هولواي”.

تم القبض على هولواي ووجهت إليه تهمة حيازة الماريجوانا من الدرجة الأولى والفشل في وضع ختم ضريبي.

تم إطلاق سراحه في نفس اليوم بعد تحديد كفالة بقيمة 5000 دولار.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ادعى نيف أن الشرطة انتهكت الحقوق الدستورية لهولواي بالطريقة التي استخدمتها لتحديد سبب محتمل لتفتيش شقته.

وقال نيف لـ ESPN: “في مراجعة السبب المحتمل (مذكرة التفتيش)، بمجرد المضي قدمًا في هذه القضية، سنتحدى أساس البحث من خلال اقتراح بقمع الأدلة على انتهاك حقوق التعديل الرابع”.

تمت إزالة هولواي من فريق كرة السلة للرجال وإزالته من الحرم الجامعي بينما يقوم مكتب سلوك الطلاب في UA بالتحقيق في الأمر.

قبل إقالته من الفريق، كان هولواي يبلغ متوسطه 16.8 نقطة في المباراة الواحدة ويسدد 44 بالمائة من مدى 3 نقاط هذا الموسم.

أطاح ألاباما بهوفسترا وتكساس تك للوصول إلى Sweet 16 لمواجهة ميشيغان.