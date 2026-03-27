ويواجه نيكس مشكلة خطيرة محتملة في مباراة فاصلة مع هورنتس

مدينة أوكلاهوما – أعطى فريق هورنتس لنيكس شيئًا للتفكير فيه. شيء خطير.

لسنوات، كانوا يملكون شارلوت. امتلك معجبوهم المكان أيضًا، وقاموا بتحويل Spectrum Center إلى MSG Upper South. فاز نيكس بخمس مباريات من أصل ستة قبل يوم الخميس، لكن ذلك كان منافسًا مختلفًا يركض حول نيويورك في فوز هورنتس 114-103.

مشكلة حقيقية.

لا يزال مشجعو نيكس يهيمنون على الساحة من حيث العدد، لكن مشجعي هورنتس كان لديهم الهتاف الأخير ليلة الخميس – بما في ذلك من لاعب غولف إخوانه يجلس بالقرب من وسائل الإعلام، الذي كان يسقط وقت الظهيرة ويسخر بشكل بغيض من قسمه بأكمله بين الرحلات المتكررة إلى الحمام أو لمزيد من مياه الفودكا.