يأتي التحول الذي حققه الوطنيون مع حقيقة الطائرات اللاذعة المألوفة للغاية

سيحصل فريق Jets على تذكير آخر يوم الأحد بالمدى الذي يتعين عليهم قطعه عندما يأتي باتريوتس إلى ملعب MetLife.

نيو إنجلاند هي 12-3 سنة واحدة بعد الذهاب 4-13. يمكن أن يفوز باتريوتس بلقب شرق آسيا هذا الأسبوع تحت قيادة مدرب العام الأول مايك فرابيل إذا تغلب على جيتس وخسر بيلز أمام النسور.

الطائرات؟ تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عامًا ويلعبون السلسلة في عام آخر مخيب للآمال.

لقد مرت 15 عامًا دون التصفيات و10 أعوام دون موسم انتصارات. يتم الحديث عن حالات الجفاف هذه كثيرًا. ولكن مرت أيضًا 23 عامًا منذ آخر مرة فازوا فيها بالدرجة.

تُظهر المباراة هذا الأسبوع ثم نهائي الأسبوع المقبل عند 11-4 بوفالو إلى أي مدى يجب على الطائرات أن تقطع لسد الفجوة في شرق آسيا.

وقال المدرب آرون جلين، الذي لم يحقق النجاح الذي حققه فرابيل في عامه الأول، إن الطائرات لا تفكر في ذلك.

قال جلين: “الشيء الوحيد الذي نفكر فيه هو، يا رجل، أن نخرج إلى هناك ونتنافس ونفوز بالمباراة”. “هذا هو الأمر المهم بالنسبة لنا، حيث أنهينا هذا الموسم بشكل جيد حقًا ضد خصمين جيدين، خصمان في الدرجة الأولى. واحد على أرضنا والآخر خارج أرضنا. هذا هو الشيء الوحيد الذي نفكر فيه.”

يواصل جلين التأكيد على أن الطائرات تحاول الفوز بالمباريات، على الرغم من أن الأدلة تشير إلى أنها في وضع الدبابة الكامل.

وإلا لماذا سيبدأون برادي كوك الصاعد غير المصقول في مركز الظهير عندما يكون المخضرم تيرود تايلور بصحة جيدة؟

بالنسبة لمعظم محبي الطائرات، فإن طلب المسودة هو الشيء الوحيد المثير للاهتمام الذي بقي للحديث عنه.

لدى Jets لعبتها الخاصة التي تقلق بشأنها، ولكن مباراة Giants-Raiders بعد ظهر يوم الأحد ستكون على رادار كل مشجع لـ Jets لأنها يمكن أن تحدد من سيحصل على الاختيار رقم 1 ومن يمكن أن يكون شريكًا تجاريًا محتملاً لـ Jets قبل المسودة.

وقال جلين عندما سئل عن مسودة الأمر: “الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو باتريوتس الآن”. “أعني أن هذه الأشياء تتعامل مع نفسها وهناك العديد من السيناريوهات المختلفة التي تحدث مع ذلك، أعني، كمدرب، لماذا تضيع وقتك في القلق بشأن أشياء كهذه؟ أريد الفوز بهذه المباراة. يريد اللاعبون الفوز بهذه المباراة. يريد المدربون الفوز بهذه المباراة. هذا كل ما نفكر فيه.”