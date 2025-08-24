يأتي backsplash من البلاط العصري في مطبخك مع عيب كبير

يعد Tile Zellige غير المكتمل بشكل جميل أحد اتجاهات تصميم باكسبلاش لافتة للنظر التي يبدو أنها تلتصق حوالي عام بعد عام. نظرًا لأنه أصبح أهم تصميم بلاط في عام 2019 ، فإن أصحاب المنازل ينجذبون نحو هذه السيراميك المغربي المصنوع يدويًا ، ويبدو أنهم لا يتوقفون في أي وقت قريب. نظرًا لأن Tile Zellige يمكن أن يتحول إلى مظهره المخصص ويدمج مع معظم الأنماط الخالدة ، فقد يجادل البعض بأن الاتجاه أصبح كلاسيكيًا. ولكن مثل الكثير من الاتجاهات التي يتم تصويرها من قبل المصممين والمدونين والمؤثرين على حد سواء ، هناك عيب كبير في هذا النوع من باكسبلاش البلاط ، وهذا هو السعر الذي يأتي معه.

Tile Zellige هو شكل فني مغربي قديم ، يعود تاريخه إلى القرن العاشر ، ويتطلب أن يكون كل بلاطة مصنوعة يدويًا بشكل فردي – وهي عملية لا تتسبب في عدم وجود بلاطين. هذا هو بالضبط ما يمنحهم سمعتهم لهذا أحب أصحاب المنازل غير الناقص. لكن بأي ثمن؟ سوف يعيدك بلاط Zellige المصنوع يدويًا من 18 دولارًا إلى 28 دولارًا للقدم المربع من البلاط. عندما تفكر في أن المطبخ المتوسط ​​يحتاج إلى حوالي 20 إلى 40 قدمًا من البلاط لتغطية باكسبلاش ، ويضيف ذلك إلى أي مكان من 360 دولارًا إلى 1120 دولارًا للمواد وحدها. على الرغم من أنه يمكنك العثور على النسخ المتماثلة ذات الإنتاج الضخم بسعر أرخص بكثير ، إلا أنه من الصعب مقارنة تلك الإصدارات بالشيء الحقيقي ، وتكلفة الحصول على البلاط ليست سوى جزء من المصاريف.