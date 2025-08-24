يأتي backsplash من البلاط العصري في مطبخك مع عيب كبير

يعد Tile Zellige غير المكتمل بشكل جميل أحد اتجاهات تصميم باكسبلاش لافتة للنظر التي يبدو أنها تلتصق حوالي عام بعد عام. نظرًا لأنه أصبح أهم تصميم بلاط في عام 2019 ، فإن أصحاب المنازل ينجذبون نحو هذه السيراميك المغربي المصنوع يدويًا ، ويبدو أنهم لا يتوقفون في أي وقت قريب. نظرًا لأن Tile Zellige يمكن أن يتحول إلى مظهره المخصص ويدمج مع معظم الأنماط الخالدة ، فقد يجادل البعض بأن الاتجاه أصبح كلاسيكيًا. ولكن مثل الكثير من الاتجاهات التي يتم تصويرها من قبل المصممين والمدونين والمؤثرين على حد سواء ، هناك عيب كبير في هذا النوع من باكسبلاش البلاط ، وهذا هو السعر الذي يأتي معه.
Tile Zellige هو شكل فني مغربي قديم ، يعود تاريخه إلى القرن العاشر ، ويتطلب أن يكون كل بلاطة مصنوعة يدويًا بشكل فردي – وهي عملية لا تتسبب في عدم وجود بلاطين. هذا هو بالضبط ما يمنحهم سمعتهم لهذا أحب أصحاب المنازل غير الناقص. لكن بأي ثمن؟ سوف يعيدك بلاط Zellige المصنوع يدويًا من 18 دولارًا إلى 28 دولارًا للقدم المربع من البلاط. عندما تفكر في أن المطبخ المتوسط يحتاج إلى حوالي 20 إلى 40 قدمًا من البلاط لتغطية باكسبلاش ، ويضيف ذلك إلى أي مكان من 360 دولارًا إلى 1120 دولارًا للمواد وحدها. على الرغم من أنه يمكنك العثور على النسخ المتماثلة ذات الإنتاج الضخم بسعر أرخص بكثير ، إلا أنه من الصعب مقارنة تلك الإصدارات بالشيء الحقيقي ، وتكلفة الحصول على البلاط ليست سوى جزء من المصاريف.
بلاط Zellige صعب التثبيت
بسبب الطبيعة الفردية لكل بلاط ، يعد تثبيت بلاط Zellige أمرًا صعبًا بشكل لا يصدق – وهذا هو السبب في أنه يوصى بشدة بأنك لا تذهب إلى طريق DIY في هذا المشروع. كل قطعة من البلاط فريدة من نوعها ، ويمكن أن يكون السيراميك المصنوع يدويًا عيوبًا ، وبالتالي فإن إيجاد أفضل طريقة لوضعها حسب الحجم والسماكة قد يكون تحديًا. هذا يضيف أيضا إلى صعوبة في تسوية البلاط بشكل صحيح. لن يصطف Tile Zellige في شبكة مثالية مثل البلاط التقليدي-والتي يمكن أن تؤدي بسرعة إلى وظيفة فوضوية على غرار الهواة إذا كنت لا تعرف ما تفعله.
بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى ترتيب البلاط الذي ليس له توحيد في اللون ، وبالتالي فإن إنشاء نمط تصميم يبدو متماسكًا يستغرق وقتًا. هذا هو السبب في أن معظم المصممين وأصحاب المنازل يوصيون بأنك إذا كنت على استعداد للتفاخر ببلاط Zellige على الإطلاق ، فمن الأفضل السماح للمتعامل مع التثبيت. ومع ذلك ، فإن هذا النوع من الوظيفة المخصصة والمعقدة المعقدة هو بالضبط نوع المشروع الذي يرفع المقاولون أسعاره. قد ينتهي بك الأمر إلى إنفاق حوالي 100 دولار في الساعة على تركيب Zellige ، مع مواجهة 500 دولار إضافية في اليوم في تكاليف العمالة لما أنفقته بالفعل على المواد. بالطبع ، يعتمد هذا على حجم باكسبلاش المطبخ والنطاق العام للمشروع.
تحديات إضافية لبلاط Zellige
على الرغم من أن التكلفة يمكن أن تكون المانع الرئيسي لاتجاه باكسبلاش ، مما تسبب في بعض مالكي المنازل في التفكير في بعض البدائل بأسعار معقولة لا تزال تدل على بيان ، هناك بعض التحديات الإضافية التي يجب التفكير فيها قبل أن تقرر أن الأمر يستحق التباهي. أحد الأشياء التي قد لا تتمكن من إخبارها فقط من خلال النظر إلى الصور هو أن البلاط Zellige أكثر سمكًا قليلاً من الأنواع الأخرى من بلاط السيراميك ، وبينما يضيف ذلك إلى متانته ، يمكن أن يسبب السماكة صعوبات إضافية في التثبيت. هذا صحيح بشكل خاص حول أي مناطق مع السباكة أو الحنفيات أو المباريات الأخرى – مثل منطقة الحوض – التي تحتاج إلى التوافق مع البلاط. على الرغم من أنه يمكنك العثور على بلاط Zellige بسماكة مختلفة ، إلا أن الخيارات الأكثر أنحف لا تزال أكثر سمكا من البلاط الأخرى.
قاصر آخر ، ولكن لا يزال مهمًا ، هو أن الافتقار إلى التوحيد يخلق سطحًا غير متساو يترك الشقوق التي قد يكون من الصعب تنظيفها. تسبب هذه العيوب الصغيرة زوايا بارزة لا تُقرض جيدًا للمسح السريع ويمكن أن تتسبب حتى في تعطيل ملابس التنظيف الخاصة بك. في حين أن المصممين يحتاجون غالبًا إلى تذكير أصحاب المنازل بأن هذا ليس هو البحث عن أي شخص يبحث عن باكسبلاش باكسبلاش مصقول في مطبخهم ، فمن الجيد أن نلاحظ أن ما يعطي Zellige قد يصبح أيضًا صداعًا بسيطًا. إذا لم يكن الجوانب السلبية لم يمر بك وكان السعر في ميزانيتك ، فلا يبدو أن السحر الفني المحكم لهذه البلاط يخرج عن الأسلوب في أي وقت قريب.