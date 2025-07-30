يأخذ آرون جادس الخطوة الأولى في عملية إعادة التأهيل في يانكيز

اتخذ آرون جادس الخطوة الأولى نحو عودة محتملة بحلول الأسبوع المقبل.

بدأ فريق Yankees Slugger ، الذي يتعامل مع سلالة Lext Conbow Flexor ، تقدمه في ضربه بعد ظهر يوم الثلاثاء ، وضرب نقطة الإنطلاق ويقذف في القفص الداخلي.

من المتوقع أن يكرر ذلك في الأيام المقبلة قبل أن يتقدم إلى إخراج التقلبات من آلة الترويج بحلول نهاية هذا الأسبوع.

سيتمكن قاضي Yankees Hope من العودة من القائمة المصابة بعد الحد الأدنى لمدة 10 أيام-إنه مؤهل لأول مرة لتنشيطه يوم الثلاثاء المقبل-على الرغم من أن هذا سيعتمد على كيفية استجابة لزيادة عبء العمل خلال الأسبوع المقبل.

وقال المدير آرون بون يوم الثلاثاء قبل أن يانكيز يتغلب على الأشعة 7-5 في برونكس: “هذا هو التوقع ، لكننا سنستمع إلى الجسم والمدربين ونرى أين نحن”. “سيكون تقدمًا نحو علامة 10 أيام.”

لا يزال القاضي ، الذي حصل على حقن PRP يوم السبت ، مبكرًا في إغلاق من 10 إلى 14 يومًا من رمي ، مما يجعله DH بدقة عندما يعود لأول مرة.

وقال بون: “أعتقد أنه على مستوى ما ، ربما يكون هناك حل وسط دقيق لضرب أيضًا لأن العضلات (الثنية) متورطة في الإمساك”. “لذلك أنا متأكد من أن هناك مستوى من التسوية ، لكنه لم يكن شيئًا سيئًا للغاية.”

بول جولدشميدت لقد كان طويلاً بما يكفي لعلم أن الركود ليس نهاية العالم.

ما يجعل نضالاته الحالية صعبة بشكل خاص للتعامل معها ، على الرغم من أنها تزامنت مع تراجع اليانكيز في الترتيب – إضافة إلى وزن 99 مباراة بدون جولة في المنزل لرجل القاعدة الأول ، الذي كافح من أجل الوصول إلى المتوسط أيضًا.

وقال جولدشميدت قبل أن يذهب 1 مقابل 4 مع RBI ليلة الثلاثاء: “لن أقول أن الأمر أكثر صعوبة ، لكنني أعتقد أنك تشعر بمزيد من العبء”. “إذا ذهبت إلى 0 مقابل 4 وفاز الفريق ، فأنت تنتقل إلى اليوم التالي ، ولكن بالتأكيد بعد لعبة ما إذا خسرنا-وليلاً (الاثنين) ، كان لديك بعض الفرص في الحصول على قاعدة ولم تفعل ذلك. لا يجب أن تكون في المنزل ، ولكن في حالة من الإنتاجية ، فأنت لا تفعل ذلك ، فأنت تشعر بأنك جزء من السبب أو المسؤولية (عن الخسارة).”

براين كاشمان ويتجمع موظفوه في مجمع تنمية اللاعبين في النادي في تامبا قبل الموعد النهائي للتجارة يوم الخميس.

قال بون: “إنه وقت مهم”. “لقد تحدثت إلى (كاشمان) في طريقي إلى المنزل (الاثنين) ليلة … لذلك سنرى. أعتقد أن هناك الكثير من الكرات في الهواء ، حيث كان هناك الكثير من المحادثات بيننا وبين الأندية الأخرى ، ولكن من الواضح أن الأندية الأخرى. حيث يستقر الغبار ، إنها تخمين أي شخص.”

سبنسر جونز عاد إلى التشكيلة في Triple-A Scranton/Wilkes-Barre يوم الثلاثاء بعد أن فقدت المباريات الثلاث الماضية مع التشنجات الخلفية.

كان احتمال الخارجي ، الذي ربما أصبح قريبًا من عدم المساس في الموعد النهائي للتجارة ، في حالة تمزق منذ ترقيته من Double-A ، مع 13 مباراة في 19 مباراة دخولها يوم الثلاثاء.

قدم بون أفكاره حول راين ساندبرج ، قاعة مشكلات الأشبال السابقة التي توفيت يوم الاثنين عن عمر يناهز 65 عامًا.

كان ساندبرغ يتجه عبر نظام مزرعة فيليز عندما كان أبي بون يلعب هناك ، وتفاعل الاثنان أيضًا عندما عمل بون في ESPN و Sandberg تمكن من فيليز.

قال بون: “كان ملصق نايك الخاص به على جداره ، بالإضافة إلى عدد من الآخرين عندما كان عمري 8 ، 9 ، 10 ، 11 سنة”. “مجرد رجل كريمة حقًا ، لقد ذهب مبكرًا جدًا ، من الواضح أنه كان لديه مهنة مذهلة.”