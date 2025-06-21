يأخذ لويس جيل خطوة كبيرة في إعادة تأهيل إصابة يانكيز المطول

رياضة
يأخذ لويس جيل خطوة كبيرة في إعادة تأهيل إصابة يانكيز المطول

لا يزال لويس جيل شهرًا على الأقل ، ومن المحتمل أن يكون أكثر من الشيء الحقيقي ، ولكن في صباح يوم السبت ، صعد التل في ملعب يانكي وواجه الضاربون لأول مرة منذ تدريب الربيع.

في خطوة مهمة في إعادة تأهيله من سلالة LAT عالية الجودة ، ألقى جيل حوالي 20 ملعبًا من ممارسة الضرب الحية وخرج منه يشعر بالتشجيع على عودة طريقه إلى دوران يانكيز.

قال جيل من خلال مترجم المترجم: “شعرت بحالة جيدة هناك”. “لقد كانت عملية. أنت تلتئم شيئًا فشيئًا. شعرت بالارتياح للوصول إلى التل وتواجه بعض الضاربون”.

حتى في سيناريو أفضل حالة ، قد لا يصدر جيل لأول مرة في الموسم حتى أوائل أغسطس بالنظر إلى مدى المنهجية التي كان يانكيز مع تراكمه. لكن الحكم الصاعد لهذا العام يمكن أن يقدم دفعة كبيرة إلى يانكيز إذا عاد بصحة جيدة ويبدو نفسه بعد الموعد النهائي للتجارة.

وقال المدير آرون بون: “لحسن الحظ ، بعد الإصابة (الإصابة) ، كان ذلك بمثابة تراكم بطيء ، لكنه سارت الأمور على ما يرام في كل خطوة على الطريق”. “لذلك كان هذا أمرًا مشجعًا. الآن نبدأ في البناء. بناء الأرواح ، وعدد الملعب ، ثم ندخل في نهاية المطاف في ألعاب إعادة التأهيل. بالتأكيد مربع مهم آخر للتحقق.”

من المحتمل أن يرمي جيل ما لا يقل عن عدد قليل من جلسات ممارسة الضرب المباشرة قبل الخروج في مهمة إعادة التأهيل لبناء عدد الملعب.

يحب Yankees عادةً أباريق إعادة تأهيلهم للوصول إلى 75-80 ملعبًا قبل أن يعيدهم ، على الرغم من أن بون ترك الباب مفتوحًا حتى يتغير ذلك اعتمادًا على احتياجاتهم في الوقت الذي يكون فيه جيل على وشك الاستعداد.

في يوم السبت ، مع “غير المنهجين” في يانكيز ، واجه جيل الماسك الثيران بيتر سيروتو ومنسق المعلومات ريان ماكلولين ، وكلاهما لاعب سابق ، وضربهم مرتين لكل منهما.

“أعتقد أن العملية كانت جيدة للغاية” ، قال جيل. “لكن عقليتك يجب أن تكون قوية جدًا من أجل المرور بها والحفاظ على عقلية قوية خلال فترة طويلة من الحقل.

“لكن هذا كان دائمًا محور التركيز ، والذهاب إليه والعودة في أقرب وقت ممكن.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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