يأخذ Jaxson Dart أول تعديل في اتحاد كرة القدم الأميركي في معسكر Giants Rookie Camp

رياضة
يأخذ Jaxson Dart أول تعديل في اتحاد كرة القدم الأميركي في معسكر Giants Rookie Camp

لم تكن هناك حاجة لجولة من التصفيق في المرة الأولى التي استخدم فيها Jaxson Dart عددًا كبيرًا خلال ممارسة يوم الجمعة.

ساعد مقطع فيديو فيروسي للمدرب السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي جون جرودين في إغاظة دارت لتصفيقه عندما أراد أن يكون الكرة في أولي ميس قد ساعد في خلق انطباع خاطئ بأن قورتربك الصاعد في العمالقة لديه تعديل كبير ليجعله الكرة في يديه.

“حقا؟ في كل مرة؟” سأل الفائز Super Bowl Dart خلال اجتماع ما قبل الصياغة لـ “Gruden’s QB Class” على Parstool Sports. “لا S -T. لمدة ثلاث سنوات ، كنت تصفق؟ أعتقد أنه يمكنني فعل ذلك.”

ولكن اتضح أن الانتقال من التصفيق إلى كره NFL هو تغيير بسيط نسبيًا للحصول على تعليق عندما يدير جريمة الفريق الثالث خلال OTAs ومعسكر التدريب.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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