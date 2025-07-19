يأخذ Jorbit Vivas ملكية Blundly Yankees المكلفة

ATLANTA – يقول Jorbit Vivas إنه يحب “لعب اللعبة بقوة وبشكل صحيح”.

لكن رجل القاعدة الثالث من يانكيز أخرج قدمه من الدواسة في أسوأ وقت ليلة الجمعة ، وارتكب خطأً باهظًا باهظًا في خسارة 7-3 أمام Braves في Truist Park.

تأخر يانكيز 3-0 في الشوط الثالث مع اثنين على واحد والآخر عندما طار كودي بيلينجر إلى الحقل الأيمن. حاول Vivas وضع العلامات من الثانية لتقدم 90 قدمًا واعتقد أنه كان لديه قاعدة ثالثة ، فقط ليتم وضع علامة عليه لإنهاء الشوط في مسرحية مزدوجة وحشية تركت قاضي Aaron على سطح السفينة.

تباطأ فيفاس قبل أن يحتل المركز الثالث حيث قام رونالد أكويانا جونيور برمية رائعة ، وقام رجل القاعدة الثالث Nacho Alvarez بلعبًا متصرفًا للتصرف كما لو أن الرمي لم يكن قادمًا حتى آخر ثانية.

وقال فيفاس من خلال مترجم المترجم: “إنه يقف هناك ، ويبدو أنه لم يكن يتلقى الكرة على الإطلاق”. “لكن هذا ليس عليه ؛ إنه على عاتقي هناك لأصل إلى تلك القاعدة. لدى Acuña ذراعًا قويًا حقًا ويمكنه أن يرمي من أي مكان. هذا علي.”

ركض مدرب القاعدة الثالثة لويس روجاس على الخط في محاولة للحصول على فيفاس ينزلق في المسرحية.

قال فيفاس: “لقد التقطته ، لكنني التقطته في وقت متأخر”. “كان رجل القاعدة الثالث يقف هناك قليلاً في الطريق. لكنه خطأي.”

وقال المدير آرون بون ، وهو رجل القاعدة الثالث السابق الذي جرب في كثير من الأحيان المسرحية التي صنعها ألفاريز ببراعة ، إن فيفاس قرأ لغة الجسد ألفاريز وخدعت. قال بون إنه أخبر لاعبه ، “لا يمكنك أبدًا ترك ذلك مرة أخرى”.

قال بون: “Jorbit هو رجل يلعب ذيله”. “إنه لاعب صعب المنال وقد وقع هناك. من الواضح أن موقفًا لا يمكن أن يحدث.”

يسجلون مارك ليتر جونيور (تفاعل إجهاد الرأس الأيسر) وفرناندو كروز يحرزون تقدماً في تعافيهما. كان بإمكان Leiter الحصول على تل في جلسة ضوئية للثور بمجرد أن سلسلة يانكيز القادمة ضد Blue Jays في تورنتو والتي تبدأ الاثنين.

ثم سيخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي آخر لمعرفة مقدار الشفاء الذي حدث ، والذي يمكن أن يمهد الطريق لجلسة جانبية كاملة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء ، يمكن أن يبدأ كروز برنامج رمي في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع بعد تعرضه لسلالة مائلة عالية الجودة في نهاية يونيو. لقد خضع مؤخرًا لرئيس التصوير بالرنين المغناطيسي المتابعة الذي أظهر ما يكفي من الشفاء لبدء الرمي ، على الرغم من أنه سيتم بناؤه ببطء حتى يتم شفاءه بالكامل.

بدأ لويس جيل (سلالة LAT) بداية إعادة التأهيل الثانية يوم الجمعة مع Double-A Somerset ، وبناء ما يصل إلى 57 نقطة عبر 3 ¹/₃ أدوار التي أخرج فيها سبعة ، وسار اثنين وتخلي عن شوطين. إذا تعافى جيدًا ، فمن المتوقع أن يبدأ إعادة التأهيل التالي يوم الأربعاء مع Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

“ثم سنقرر في تلك المرحلة ، هل نريد أن يحصل عليه أكثر من 70 عامًا أم نأخذه في ذلك الوقت؟” قال بون.

أفاد جويل شيرمان أن يانكيز يخططون للاتصال بألان وينانز يوم السبت ، حيث حل محل ريكو غارسيا ، الذي تم تعيينه للمهمة بعد إلقاء 2 ²/₃ الأدوار يوم الجمعة.

ريان ياربرو (سلالة مائلة) يرمي لكنه لم يتقدم بعد إلى جلسة الثيران.