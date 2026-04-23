يأمل آرون بون من فريق يانكيز في الحفاظ على “الجميع مستمرًا” أثناء لعبه التوازن

بوسطن – فيما يتعلق بقرارات التشكيلة التي يبدو أنها تثير حفيظة مجموعة مختلفة من المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا، يضع آرون بون مثل هذه المشكلات بشكل أساسي في مجموعة المشاكل الجيدة.

قال مدرب يانكيز قبل الفوز 4-1 على ملعب فينواي بارك: “لدينا فريق جيد حقًا والعديد من اللاعبين الجيدين الذين يستحقون اللعب حتى في بعض الأيام التي لا يتواجدون فيها”. “وهذا لا يعني أنهم ليسوا الشخصية الأكثر مركزية في ذلك اليوم (خارج مقاعد البدلاء).”

تضمنت قرارات الأربعاء ضد حارس بوسطن رينجر سواريز – وهو أعسر تقليديًا صعبًا بالنسبة للضاربين اليساريين – أن يبدأ بول جولدشميت على بن رايس في القاعدة الأولى ويضرب راندال جريشوك المركز السادس ويلعب في الملعب الأيسر، وينقل كودي بيلينجر إلى الوسط بينما يشغل ترينت جريشام مقعدًا للمباراة الثانية على التوالي.

لقد سحق رايس كلا من اللاعبين الأيسر والأيمن هذا الموسم، لكن بون أراد أن يبدأ جولدشميت في مواجهة رامي لديه مثل هذه الانقسامات الشديدة.

ذهب جولدشميت إلى نتيجة 0 مقابل 4، على الرغم من أنه بدأ اللعبة بمعركة من 10 ملاعب انتهت بالضربة القاضية وقام بعدة اختيارات رائعة في القاعدة الأولى.

حتى عندما يبدأ جولدشميت، أظهر بون استعداده لاستبدال رايس بمجرد رفع اللاعب الأيسر من المباراة. هذه المرة، ضربت قرصة رايس لصالح أميد روزاريو في الشوط السادس وضربت، الآن 1 مقابل 2 مع تشغيل على أرضها، وذبابة التضحية والمشي كضارب قرصة.

لم يعلن فريق Red Sox عن بداية يوم الخميس، ولكن من الممكن أن يكون بايتون تول أعسر. اقترح بون أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن رايس سيبدأ، مسجلاً بدايته الثانية في ثلاث مباريات ضد ساوثباوس.

شهد جولدشميت وقت لعب محدودًا بشكل متزايد حيث بدأ رايس في ترسيخ نفسه ضد اليساريين أيضًا.

وقال بون إن المحترف البالغ من العمر 16 عامًا وأفضل لاعب سابق تعامل مع الموقف “بشكل رائع”.

وقال بون: “لقد حصل بيني على المزيد والمزيد من الفرص، وأعتقد أنه قام بعمل رائع ضد الرمي باليد اليسرى”. “ومن الواضح ما أصبح عليه وحضوره. لقد كان الأمر أكثر صعوبة (العثور على وقت لجولدشميت).”

إحدى الطرق لضرب مضارب رايس وغولدشميت في التشكيلات ضد اليسار هي وضع رايس في وضع الماسك وجلوس أوستن ويلز، لكن بون قال إن مثل هذه الخطوة لم تكن وشيكة. لقد اشتعلت رايس جلسات الثيران وممارسة الضرب المباشر لتظل حادة.

قال بون عن تجربة رايس كصائد: “في مرحلة ما، يصبح الأمر ممكنًا”. “لا يوجد شيء قمت بجدولةه.”

لقد حظي Sitting Rice بأكبر قدر من الاهتمام بسبب الخفاش الذي اتخذ منعطفًا نجميًا، لكن وضع Grisham على مقاعد البدلاء – وهو عادة الضارب المتقدم، الذي يكسب 22 مليون دولار ويضرب بشكل أفضل بعد بداية بطيئة – قد يكون مثيرًا للجدل.

لكن بون اقترح أن الأمر لم يكن مثيراً للجدل، لأن جميع اللاعبين يتفهمون ذلك ومستعدون للخروج من مقاعد البدلاء. انتهى الأمر بجريشام بالضرب في الشوط السادس وذهب 0 مقابل 2.

قال بون: “أريد أن أبقي الجميع مستمرين”. “هناك أدوار يجب أن يتمتع بها الجميع، حيث يتمتع بعض اللاعبين بنقاط قوة حقيقية ضد لاعبين معينين ويريدون الاستفادة منها أيضًا.”

لم يعد سوني جراي لاعب فريق Red Sox جزءًا من المنافسة مرة أخرى، حيث تم وضعه على قائمة المصابين بسبب إجهاد في أوتار الركبة يوم الثلاثاء.

لكن اليانكي السابق كان متحمسًا للتنافس ضد فريقه السابق، وأخبر وسائل الإعلام في بوسطن هذا الشتاء أنه من الجيد أن ينتهي الأمر مع فريق “حيث من السهل أن تكره اليانكيز”.

قال جراي، الذي لعب بشكل جيد مع فريق A’s و Reds و Cardinals و Twins لكنه عانى مع فريق Yankees، لوسائل الإعلام في بوسطن إنه لم يرغب أبدًا في أن يصبح يانكي في المقام الأول. قال المدير العام بريان كاشمان بعد ذلك إن جراي أخبر الناس في جميع أنحاء الدوري ومع فريق يانكيز في عام 2017 أنه يريد الخروج من أوكلاند ويريد أن يصبح يانكي، مما ساعد في تحفيز التجارة في الموعد النهائي.

ومع اقتراب يوم الأربعاء، لم يرغب جراي في التعليق أكثر على تصريحاته أو تصريحات كاشمان، أو الفترة التي قضاها في نيويورك.

قال جراي: “ليس لدي ما أقوله”.

وضع فريق يانكيز رايان ويذرز على قائمة الأبوة واستدعى جيك بيرد الأيمن.

توقع بون أن جدول Weathers لن يتأثر. ومن المرجح أن يبدأ السبت في هيوستن.

ذهب أنتوني فولبي إلى 0 مقابل 3 بضربة قاضية في سبع جولات في بدايته الثانية لإعادة التأهيل مع Triple-A سكرانتون / ويلكس بار.