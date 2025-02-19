يأمل شون ماكدونو أن لا يبهر الأمريكيون النشيد الكندي في نهائي 4 دول نهائية

يريد شون ماكدونو الاحترام المتبادل بين المشجعين الأمريكيين والكنديين بعد أن تم صياغة “The Star-Spangled Banner” خلال مواجهة 4 دول الأسبوع الماضي.

أوضح مذيع ESPN ، الذي يرتدي دعوة لصالح بطولة يوم الخميس بين الولايات المتحدة وكندا في بوسطن ، أنه يأمل في ألا يثني فريق المؤمنين على النشيد الكندي ، “يا كندا” ، على الرغم من “الأشياء السياسية” – في إشارة إلى سياسات الرئيس دونالد ترامب التعريفي وملاحظاته السابقة حول الرغبة في جعل كندا “الدولة 51”.

وقال ماكدونو في WEEI يوم الثلاثاء: “آمل حقًا أن لا ينحني شعبنا النشيد”. “لنكن أفضل من ذلك. أعتقد أن لدينا جميعًا الكثير من الاحترام لماهية بلد عظيمة كندا. والأشياء السياسية التي قادت الكنديين مؤخرًا.

“أنا أفهم ذلك من وجهة نظرهم ، خاصة بعد أن كانت هناك لعدة أيام. لذلك ، دعونا نكون أفضل من ذلك ونكون محترمين نشيدهم ونشجع مثل الجحيم من أجلنا. “

“لنكن أفضل من ذلك”

4 دول مواجهة للمسرحية من قبل مذيع اللعب شون ماكدونو لا يريد المشجعين الأمريكيين يربون النشيد الوطني في كاناديان مساء الخميس pic.twitter.com/yunmxkufpi – WEEI بعد الظهر (weeiafternoons) 18 فبراير 2025

جاء نداء ماكدونو بعد أن رن بوس من الحشد خلال المباريات الافتتاحية للبطولة في مركز بيل في مونتريال الأسبوع الماضي.

صراخ المشجعون النشيد الوطني الأمريكي قبل فوز الأمريكيين 3-1 على كندا يوم السبت.

تم صراخ النشيد الوطني الكندي قبل فوز كندا 5-3 على فنلندا يوم الاثنين في TD Garden في بوسطن.

أدان نائب مفوض NHL بيل دالي الدفاع خلال النشيد الوطني الأمريكي وسط المناخ السياسي.

قبل مواجهة الدول الأربع ، صُفح المشجعون في ألعاب NBA و NHL خلال النشيد الوطني الأمريكي على ما يبدو احتجاجًا على سياسات تعريفة ترامب وموقفها تجاه كندا.

وقال بيل غويرين المدير العام لفريق الولايات المتحدة الأمريكية إنه يأمل أن يحضر الرئيس ترامب مباراة الخميس.

وقال جويرين لـ Fox News: “نود ذلك إذا كان الرئيس ترامب حاضرا”. لدينا غرفة مليئة بالاعبين الأمريكيين والمدربين والموظفين الأمريكيين الفخور. واستمع ، نحن نحاول فقط تمثيل بلدنا بأفضل طريقة ممكنة. “

McDonough هو الصوت الرائد في Play-Place for ESPN ، وقد فاته فوز Team USA 6-1 على فنلندا الأسبوع الماضي في المباراة الافتتاحية لوزارة 4 دول بسبب الانفلونزا.

تم استبداله بمذيع Jets Radio Player By-Play Bob Wischusen.

ستقام الولايات المتحدة الأمريكية مقابل كندا مباراة في لعبة البطولة يوم الخميس في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي على ESPN.