يؤكد البيت الأبيض أن دودجرز سيحضرون حفل بطولة العالم

أكدت إدارة ترامب الأربعاء أن فريق لوس أنجليس دودجرز سيحضر حفلا في البيت الأبيض على شرفهم، وسط دعوات للفريق لإلغاء الزيارة التقليدية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة The Washington Post حصرياً، إن الفريق كان على اتصال بالإدارة ويخطط للحضور، ولكن لم يتم تحديد موعد بعد.

ورفض دودجرز التعليق.

ذهب الفريق إلى البيت الأبيض بعد كل من بطولتيه الأخيرتين في بطولة العالم، حيث زار الرئيس بايدن في عام 2021 والرئيس ترامب في أبريل الماضي.

بينما كانت زيارة العام الماضي مستقطبة بين بعض فصائل القاعدة الجماهيرية، كان هناك حضور كامل من الفريق، حيث ألقى المالك مارك والتر والرامي المتقاعد كلايتون كيرشو خطابات للجمهور في حفل استقبال الغرفة الشرقية.

وقال كيرشو بعد زيارة العام الماضي: “إن زيارة البيت الأبيض لشرف عظيم لي، بغض النظر عمن يشغل منصبه”. “لقد ذهبنا في عام 2021. لقد ذهبنا هذه المرة. أعلم أن هناك الكثير من الأشياء حول ما إذا كان ينبغي على دودجرز أن يرحلوا؟ كل هذه الأشياء. ولكن في نهاية اليوم، الذهاب إلى البيت الأبيض، ورؤية المكتب البيضاوي، والالتقاء برئيس الولايات المتحدة، هذه أشياء لا يمكنك أن تغفل عنها بغض النظر عن اعتقادك. لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أذهب اليوم. لقد كانت فرصة رائعة. أنا سعيد لأننا أصبحنا جزءًا منها”.

كان Mookie Betts اللاعب الوحيد في العام الماضي الذي أعرب علنًا عن عدم اليقين الأولي بشأن الرحيل. لقد تخطى رحلة إلى البيت الأبيض مع فريقه السابق، بوسطن ريد سوكس، بعد لقبهم عام 2018 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، وقرر في النهاية الانضمام إلى دودجرز في عام 2025.

قال بيتس في ذلك الوقت: “بغض النظر عما أقوله أو ما أفعله، فإن الناس سيعتبرون الأمر سياسيًا”. “لكن هذا بالتأكيد ليس ما هو عليه الأمر. يتعلق الأمر بما تمكن فريق دودجرز من تحقيقه العام الماضي.”