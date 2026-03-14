يؤكد دونالد ترامب فض القتال الذي شارك فيه كوبي براينت

يبدو أن الرئيس دونالد ترامب أكد أنه قام ذات مرة بفض معركة في المصعد شارك فيها أسطورة كرة السلة الأمريكية السابق كوبي براينت.

قصة الصدام بين براينت ونجم نتس حينها جايسون ويليامز تم سردها علنًا لأول مرة في كتاب جيف بيرلمان “السيرك ثلاثي الحلقات: كوبي وشاك وفيل والسنوات المجنونة لسلالة ليكرز” الذي نُشر عام 2020.

كما تقول القصة، كان تشارلز أوكلي، عندما كان مع نيكس، وويليامز في مصعد في فندق جراند حياة في نيويورك، الذي كان يمتلكه ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع في كل النجوم في عام 1998.

من المفترض أن ويليامز شعر أن براينت، الذي كان في عامه الثاني في الدوري، لم يرحب باللاعب المخضرم بما يكفي من الاحترام وكان مستاءً بما يكفي ليتأرجح مع بطل الدوري الاميركي للمحترفين خمس مرات.

ثم قيل إن ترامب هو من تدخل لتهدئة الأمور. أمسك ويليامز وأخبر براينت، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر عام 2020 مع ابنته جيانا وسبعة آخرين، “اخرج من هنا. بسرعة”. “، بحسب كتاب بيرلمان.

سُئل ترامب خلال مقابلة مع جيك بول، مستخدم اليوتيوب الذي تحول إلى ملاكم، يوم الجمعة، عما إذا كان قد خاض قتالًا حقيقيًا وتحدث عن حادثة مع براينت، لكنه لم يذكر المصعد أو ويليامز على وجه التحديد.

وقال ترامب: “كان ذلك منذ وقت طويل. نعم، لقد كنت أفض شجارا، وهو ما يكون في بعض الأحيان أكثر خطورة من الدخول في قتال”. “لكنني أحب كوبي. كان كوبي يمر بأوقات عصيبة مع شخص ما وكان الأمر على ما يرام. لكن نعم، لقد قمت بفض العلاقة – ربما لم يكن ذلك أمرًا ذكيًا للقيام به. تاريخيًا، ليس من الجيد أبدًا فض الشجار”.

قال أوكلي، أثناء حديثه مع Yahoo Sports، إنه لا يتذكر وجوده في المصعد في ذلك اليوم، لكنه يتذكر رواية ويليامز لقصة القتال في مناسبات متعددة.

قال أوكلي: “لقد أخبر بعض الناس أنني كنت في الجوار. جيسون، كان يحب أن يكون قصة. كان يحب أن يكون قصة”. إنه راوي. قلت له: “جيسون، أعني أنك تبلغ من العمر 55 أو 57 عامًا. ربما رويت تلك القصة 50 مرة.” ”