يؤكد Luke Weaver تفاصيل انتهاء Yankees عندما يفتح صفقة Mets

عندما وقع لوك ويفر مع ميتس في هذا الموسم، انضم إلى منظمة ذات شبكة دعم مألوفة.

بعد أن أمضى أجزاء من السنوات الثلاث الماضية مع منافسه يانكيز، كان لدى ويفر بالفعل علاقات مع العديد من نجوم ميتس الحاليين – ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يشعر بالترحيب.

قال ويفر يوم الاثنين خلال ظهوره في برنامج “Foul Territory”: “خوان (سوتو) هو صديق عزيز لي، أرسل لي رسالة نصية لطيفة عندما وقعت، لقد بقينا على اتصال في العام الماضي أو نحو ذلك”.

“كلاي هولمز هو شخص آخر؛ لقد كنا على اتصال كبير منذ الوقت الذي أمضيناه في نيويورك إلى جانب يانكيز.”

قبل أسابيع من توقيع ويفر، وقع فريق ميتس أيضًا على عقد آخر أقرب لفريق يانكيز السابق، وهو ديفين ويليامز، لصفقة مدتها ثلاث سنوات.

تم ربط النادي أيضًا باللاعب الحر كودي بيلينجر، الذي قضى عام 2025 في ترسيخ ملعب يانكيز.

وقال ويفر عن بيلينجر: “لاعب عظيم، وحتى أفضل يا صديقي”. “إنه ثابت، وهو نفس الرجل، إنه الرجل الذي تريده في ناديك واللاعب الذي تريده بالتأكيد في فريقك.”

بينما يسعى فريق يانكيز إلى لم شمل بيلينجر، أكد ويفر تقرير صحيفة The Post بأن العودة إلى برونكس لم تكن خيارًا بالنسبة له على الإطلاق.

وقال ويفر: “نعم، لم يكن لديهم عرض رسمي أو أي شيء من هذا القبيل”.

وقع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عقدًا لمدة عامين بقيمة 22 مليون دولار مع أمازين في منتصف ديسمبر، منهيًا فترة يانكيز التي استغل فيها أخيرًا الإمكانات التي جعلته اختيارًا للجولة الأولى في عام 2014.

انضم ويفر إلى يانكيز كمطالبة تنازل في نهاية عام 2023، وهو موسم مضطرب تم فيه تعيينه للمهمة مرتين وتم عرضه لثلاثة فرق.

بعد تقديم أداء جيد في ثلاث مباريات في أواخر الموسم، أعاد فريق يانكيز التوقيع مع ويفر لصفقة مدتها عام واحد بقيمة 2.5 مليون دولار لعام 2024 – وهي خطوة أثبتت أنها واحدة من سرقات موسم العطلات.

ازدهر ويفر ليصبح المخلص الأكثر موثوقية للفريق، حيث سجل 2.68 عصرًا في 62 مباراة بينما ضرب 103 ضربات خلال 84 جولة.

لقد حل محل هولمز باعتباره الأقرب وساعد في توجيه يانكيز إلى ظهور بطولة العالم.

تأمل ويفر العاطفي في موسم 2024، معترفًا بأن مسيرته المهنية كانت موضع شك في ذلك الوقت.

“لقد وعدت نفسي أنني لن أبكي في هذا العرض…” قال ويفر. “أعرف حقيقة أنه خلال موسم 2024، لم يكن لدي ما أخسره. لم أكن أعرف ما إذا كنت سألعب مرة أخرى. كنت في تلك المعركة الذهنية مثل الإصابات و”هل هذا ما أريد القيام به؟”

“ثم تخطر ببالك تلك الشرارة: “أنا لست منسحبًا”. سأذهب حتى يقولون لي لا. كانت هناك عدة مرات خلال تلك السنة حيث استمر النجاح في البناء. تغيرت المواقف من القلم ووصلت إلى لحظات أكثر برودة ورافعة مالية أعلى (المواقف). أين كنت وأين ذهبت وأين أنا الآن، إنه أمر ساحق للغاية.

سجل ويفر 3.62 عصرًا محترمًا عبر 64 مباراة في عام 2025، لكن إجهاد أوتار الركبة في يونيو أدى إلى نتائج متفاوتة بعد عودته – وفترة ما بعد الموسم القاسية التي سجل فيها 135.00 عصرًا على مدار ثلاث مباريات.

على الرغم من الطريقة التي انتهت بها فترة ولايته في يانكيز، لا يزال ويفر يقدر المنظمة بشدة.

قال ويفر: “أنا متأصل في تلك المنظمة إلى الأبد”. “لقد أعادت هاتان السنتان الأخيرتان إحياء مسيرتي المهنية ولعبي وزخمي والقدرة على اللعب على منصة عالية جدًا. لكي أتمكن من القيام ببعض الأشياء الرائعة وتحقيق مكاسب شخصية، اكتسب تلك الثقة والحب للبيسبول مرة أخرى وأرى إلى أين يأخذني الأمر حتى النهاية. لقد أحببت حقًا وأقدر كل شخص في هذا النادي وفي الفريق بشكل عام.

“(أنا) كنت أتمنى أن أكون قادرًا على الاستمرار (مع يانكيز) والأشياء التي يجب أن تستمر ولكننا نعلم أن هناك دائمًا فصلًا ينتهي وفي مكان آخر عليك أن تستأنفه. لقد حصلت على كل الحب لهؤلاء الرجال. آمل أن يقوموا بعمل جيد للغاية ويحققوا كل ما يريدون.”

كما أعرب ويفر عن سعادته بالبقاء في نيويورك، واصفًا السوق بأنه “لا يهزم” وأشاد بفريق ميتس لأنه حقق “شيئًا كبيرًا”.

بينما يستعد ليصبح جزءًا أساسيًا من لعبة Mets، قال ويفر إنه لا توجد مشاعر سلبية – على الأقل حتى وصول سلسلة Subway.

وقال ويفر وهو يضحك: “ليس هناك دماء سيئة من جهتي، ولا أعتقد أن هناك (من جانب يانكيز)”. “لقد تلقيت الكثير من الرسائل النصية الرائعة والدعم منهم ويتمنون لي الأفضل.

“من الواضح أنهم لن يدعموني عندما يقترب الوقت ونحن في سلسلة مترو الأنفاق. في نهاية اليوم، لقد أمضيت وقتًا رائعًا حقًا هناك وكان للجميع تأثير كبير على حياتي.”