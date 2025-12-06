يؤمن Lane Kiffin المجند رقم 1، ويحتفظ بالمنسق الدفاعي المرغوب فيه في بداية سريعة لفترة LSU

بدأ Lane Kiffin فترة عمله في LSU بشكل جيد، حيث حصل على المجند رقم 1 في البلاد واحتفظ بمنسق أعلى.

وقع النمور على التدخل الدفاعي لامار براون، الذي صنف كأفضل مجند في البلاد من قبل كل من ESPN و RIvals.com.

براون، وهو تدخل دفاعي يبلغ طوله 6 أقدام و5 أقدام من إروينفيل، لوس أنجلوس، والذي التزم شفهيًا مع النمور خلال الصيف تحت قيادة المدرب السابق بريان كيلي، وقع خطاب النوايا الخاص به يوم الجمعة، وهو اليوم الأخير من فترة التوقيع المبكر لمدة ثلاثة أيام، حسبما أعلنت المدرسة.

تتميز فئة التجنيد في LSU أيضًا بالتزامات من اثنين آخرين من أفضل 100 لاعب دفاعي في رجال الخط Deuce Geralds (رقم 37) وريتشارد أندرسون (رقم 90).

صنفت ESPN فئة التوقيع الشاملة للنمور على أنها المجموعة رقم 14 في البلاد.

كتب Craig Haubert من ESPN في تقييمه لفئة LSU: “لقد أدت خسائر مؤتمرات منتصف الموسم المتعددة إلى بدء LSU من جديد، لكن النمور وضعوا رجلهم على الهامش مع تولي Lane Kiffin فئة قوية تتضمن الاحتمال الأول بشكل عام”. “صدت LSU العديد من كبار الخاطبين، بما في ذلك Texas A&M، وأبقت اللاعب المحتمل الأعلى تصنيفًا Lamar Brown في المنزل. من المتوقع أن يكون في خط الدفاع، فهو رجل كبير رشيق ومرن ويمكنه أيضًا التفوق، إذا لزم الأمر، كرجل خط هجوم.”

كيفين، الذي تم تعيينه رسميًا بعيدًا عن Ole Miss في نهاية الأسبوع الماضي بعقد مدته سبع سنوات بقيمة 91 مليون دولار، يحتفظ أيضًا بمنسق دفاع LSU بليك بيكر، الذي كان يعتبر مرشحًا رئيسيًا للتدريب في برامج أخرى، وفقًا لصحيفة The Athletic.

في غضون أسبوع واحد فقط، انتقل كيفين من تأمين موسم عادي 11-1 لولاية ميسيسيبي إلى الآن تجميع فصل التوظيف وطاقم التدريب في باتون روج.

تم رفض Kiffin من قبل Mississippi AD Keith Carter لتدريب الفريق في College Football Playoff قبل أن يتولى رسميًا منصب البديل المتفرغ لكيلي ، الذي تم طرده في أكتوبر ، في LSU.

تم تعيين بيت جولدينج مدربًا بدوام كامل لفريق Rebels.